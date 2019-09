Lăutarul român care a ajuns salvatorul ţiganilor din Franţa. „Sunt mulţi care fac avere de pe urma dramelor romilor“

Viorel Costache are 60 de ani, este originar din satul Frumuşiţa, judeţul Galaţi, şi trăieşte în Franţa din 2012. Viorel a fost lăutar toată viaţa, a început să cânte la acordeon pe la 4-5 ani. A cântat la sute de nunţi, dar a cântat cu simţ de răspundere. A atins excelenţa în meseria lui – din 2000 până în 2012, a fost acordeonist profesionist la ansamblul „Doina Brateşului“, unde a cântat numai muzică autentică, atât folclor, cât şi lăutărească.

A ajuns în Hexagon într-o situaţie-limită. A aflat că doar acolo se poate trata de o boală foarte gravă de ficat, pentru care, în România, i se dăduse un verdict dur: mai avea de trăit cel mult patru ani.

Medicii francezi au contrazis prognosticul românilor şi l-au vindecat pe Viorel Costache în mai puţin de un an. La început, a crezut că a trăit o minune. Cu timpul, a realizat că miracolul nu a apărut din senin, ci este rodul sistemului medical francez, „incomparabil mai atent cu oamenii şi mai evoluat ştiinţific decât cel din România“.

Un „refugiat” medical

Românul spune că-i înţelege pe refugiaţi mai bine decât oricine, căci, ca şi ei, a fost nevoit să ia calea străinătăţii pentru a avea şansa de a supravieţui. Ajuns la tratament în Franţa – mulţumită unei intervenţii a Crucii Roşii –, n-a putut sta locului. Aşa e el, fără astâmpăr. A cântat cu acordeonul prin pieţe şi-apoi a plecat la pas prin locurile în care trăiau românii şi romii, să vadă cum se descurcă.

S-a gândit că poate chiar ar putea să-i ajute să-şi înţeleagă drepturile. La el în sat, în Frumuşiţa, fusese un fel de mediator social, deci ştia cât de cât să relaţioneze cu autorităţile, chiar dacă la început a trebuit să depăşească barierele lingvistice inerente. Mai târziu, după câţiva ani de stat în Franţa, a şi urmat un curs în acest sens, finanţat de Uniunea Europeană.

Viorel Costache şi acordeonul lui, în Franţa FOTO Arhiva personală

„Prin 2012, nişte prieteni francezi, văzând că ajut romi şi români, mi-au spus să fondez o asociaţie, ceea ce am făcut, după ce am văzut cum romii sunt vânaţi şi expulzaţi de pe teritoriul francez. Aşa a apărut asociaţia Prales Defense de roms en France, primul ONG de apărare a drepturilor romilor din Franţa. Recunosc, la început, nu prea ştiam ce-i de făcut, dar, după înfiinţare, am început să particip la reuniunile altor asociaţii pentru a învăţa care este rolul unui ONG“, povesteşte Viorel Costache.

Cea mai populară organizaţie

Prima acţiune cu care s-a remarcat – în urma căreia şi-a câştigat din partea francezilor apelativul de „soldatul rom“ – a fost la expulzarea unor romi dintr-o vilă părăsită. După aceea, după câteva luni, au fost inundaţii mari, care au afectat terenul unde erau instalate mai multe familii de romi. Barăcile au fost inundate şi exista riscul să fie victime, mai ales printre copii.

„N-am stat cu mâinile în sân. L-am sunat pe prefect şi i-am spus că romii sunt cetăţeni cu drepturi depline ai Europei, deci au nevoie de ajutor. Atunci a luat decizia de a rechiziţiona o sală de sport, unde a instalat romii şi copiii. Încet-încet, tot mai mulţi au aflat de noi. Acum, Asociaţia Prales are peste 1.300 de membri, cotizaţia fiind un euro pe an. În 2015, preşedintele Ligii Drepturilor Omului îmi zicea în glumă că cel mai mediatizat ONG din Europa este Prales“, adaugă românul.

Ce-i drept, Prales Defense de roms en France şi Viorel Costache apar des în paginile ziarelor şi la televiziunile din Franţa. În mai toate intervenţiile îşi expune clar crezul de bază: „Je dois aider mon peuple“ („Trebuie să-mi ajut poporul“), iar francezii l-au tratat mereu cu respect, fără pic de discriminare.

Candidat la Europarlamentare în Franţa

Activitatea socială extinsă a românului nu avea cum să nu atragă atenţia şi în mediul politic şi administrativ. Spre exemplu, în noiembrie 2013, a fost invitat la o consultare chiar de către prim-ministrul francez de atunci, Jean-Marc Ayrault, iar în 2014 a fost invitat de Partidul Ecologist Francez să participe pe listele lor la alegerile europarlamentare.

„Am fost locul 18 pe aceeaşi listă cu Michele Rivasi, deputat european. O onoare pentru poporul romilor: un rom pe listele electorale ale francezilor. Clasa politică din România nu mă cunoaşte, dar sunt cunoscut de vârfurile clasei politice franceze“, spune Viorel Costache.

Deşi recunoaşte că administraţia şi serviciile sociale sunt mai evoluate în Franţa decât în România, liderul Prales Defense de roms en France este de părere că nici acolo lucrurile nu sunt perfecte.

Viorel Costache şi comunitatea de romi FOTO Arhiva personală

Mărturiseşte că au fost presiuni mari asupra lui: „Metehne sunt peste tot. De exemplu, în schimbul tăcerii mele mi s-a oferit un post cu un salariu foarte atrăgător, ca mediator-traducător în Prefectură, dacă renunţam la Prales şi la conferinţe de presă. Bineînţeles că am refuzat, iar acest lucru l-a surprins foarte tare pe directorul care voia să mă angajeze. Oare câţi romi ar fi refuzat?“.

Viorel Costache povesteşte că, de-a lungul activităţii lui, a fost extrem de marcat de tragediile cu care a intrat în contact. „Unele cazuri te consumă pe dinăuntru. Melisa, o fetiţă de 8 ani, şcolarizată, a ars de vie într-un ghetou. O tragedie similară s-a petrecut şi la Lille, cu un băieţel. M-am deplasat 1.200 de kilometri pentru a denunţa: romii plătesc cu vieţile copiilor lor nepăsarea celor care iau milioane de euro pe spatele sărăciei lor. Reprezentaţii romilor din România, din Strasbourg şi Bruxelles au tăcut, eu nu. Sunt mulţi care fac avere de pe urma dramelor romilor“, spune Viorel.

Apartamentul-şcoală al lui Viorel

Viorel Costache nu se sfieşte să atragă atenţia că în Franţa, la fel ca-n România, este menţinută mizeria romilor, pentru că e profitabilă pentru unii: „Am suficiente noţiuni despre integrarea romilor. Educaţia este cheia integrării! Motivul fondării acestui ONG este incluziunea social-educativă a copiilor romi. Sper că într-o zi cei responsabili vor înţelege că educaţia va scoate romii din mizerie în toată Europa“.

Tocmai de aceea, nu a ezitat să se ţină de capul romilor pentru ca aceştia să-şi dea copiii la şcoală. Îşi aminteşte că pe mulţi dintre primii copii romi şcolarizaţi în Franţa i-a dus chiar el, de mână, la cursuri, acum şase ani. Şi nu doar atât. Apartamentul unde locuieşte se transformă de două ori pe săptămână în şcoală: vin 15 copii pentru a face temele cu profesori voluntari, pentru că părinţii, analfabeţi, nu-i pot ajuta.

„În toţi aceşti ani, n-am beneficiat de niciun fel de fonduri, nici europene, nici guvernamentale. Cineva din România mă întreba cum am reuşit atâtea lucruri fără fonduri, iar cei din România, cu zeci şi sute de milioane de euro, n-au făcut nimic. Sincer, nu ştiu ce să răspund. Sper ca într-o zi să pun în practică în judeţul Galaţi experienţa obţinută în Franţa“, spune Viorel Costache.

Deşi pare să trăiască de-o viaţă în Franţa, visul cel mai aprig al românului rămâne acela de a se întoarce în satul natal – o localitate cu peste 2.000 de romi – unde să-i înveţe pe toţi ai lui că viaţa poate fi şi altfel decât plină de sărăcie.

