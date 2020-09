Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a fost dotat cu o autospecială nouă pentru intervenţii pirotehnice

“Vechea maşină cu care se transporta materialul explozibil a fost fabricată acum aproape jumătate de secol. De aceea, am decis să venim în sprijinul specialiştilor de la ISU Galaţi şi am achiziţionat din fonduri proprii o autospecială pentru transportul proiectilelor neexplodate către zona de detonare. Autovehiculul are toate dotările de care este nevoie pentru realizarea misiunilor de acest gen, iar echipajul este dotat cu toate accesoriile necesare pentru desfăşurarea intervenţiilor în condiţii de siguranţă. Mai mult, noua autospecială poate fi folosită şi pentru alt gen de misiuni, cum ar fi distrugerea podurilor de gheaţă sau tractarea unui vehicul şenilat”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Bena autospecialei este căptuşită la interior cu panouri din oţel, iar între benă şi şasiu există blindaj de oţel. Autospecială este dotată cu un troliu, care are o capacitate de ridicare de minimum 500 de kilograme.

Echipajul a fost dotat cu veste şi căşti de protecţie balistică, pătură antischijă, lanterne cu utilizare în mediul gazos şi combinezoane speciale pentru intervenţie. Vechea autospecială era fabricată în 1976 şi a intrat în dotarea ISU Galaţi în 1994, fiind donată de către statul german.