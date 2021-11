Incident la Seminarul Teologic din Galaţi. O mamă reclamă că fiica îi este agresată mereu de colegii de clasă. ISJ: Nu este vorba de bullying

Seminarul Teologic din Galaţi este implicat într-un scandal, deoarece mama unei eleve de clasa a şasea susţine că fiica sa este hărţuită şi ameninţată, în mod repetat, de două colege.

Femeia povesteşte că a depus nenumărate plângeri la conducerea Seminarului şi la Inspectoratul Şcolar, însă fără niciun rezultat.

Luni, 22 noiembrie, femeia a reclamat că fata de 12 ani a fost din nou agresată, fiind împinsă de o colegă pe scări. Ea a mers la cabinetul medical din cadrul unităţii de învăţământ, iar asistenta a anunţat-o pe mamă despre incident.

„M-a împins o colegă pe scări şi m-am lovit la piciorul drept. A venit pe la spate şi m-a împins, fără motiv”, spune eleva agresată.

„De la începutul anului şcolar au început: ba că are altă tentă sexuală, ba că ii plac femeile, ba că e o proastă şi să se ducă în altă parte... că e o mincinoasă, că trebuie să se ducă la Psihiatrie. Nu mai ştim ce să mai facem…

Sunt două fetiţe care o agresează mereu. Am fost sunată de şcoală şi mi-a spus că e la cabinet, după ce a împins-o o colegă, are glezna fisurată. Nu înţelegem, nu ştim ce să mai facem. Am vorbit cu domnul diriginte şi mi-a spus că nu are ce să le facă pentru că sunt copii. (…)

De când a început şcoala, este mingea de ping-pong a clasei, unul o lasă, unul o ia. Nu e bolnavă psihic, învaţă bine. Acum copilul psihic este dărâmat... Recomandarea psihologului este să o mut din clasă. Când era în clasa a treia, aceeaşi fată a ameninţat-o cu cuţitul, a închis-o în toaletă şi a ameninţat-o”, spune mama fetei.