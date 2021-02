Elevi duşi spital cu probleme la ochi din cauza unei lămpi cu ultraviolete folosite în sala de cursuri

Cei patru copii au 10 ani şi sunt colegi de clasă la o şcoală din Galaţi. Ei s-au plâns marţi seară părinţilor de usturimi oculare, iar miercuri dimineaţă au ajuns la spital.

Medicii susţin că iritaţia s-ar fi produs de la o lampă cu ultraviolete folosită în sala de clasă. De altfel, motivul prezentării a fost „iritaţie oculară post expunere lampă UV”. Copii au primit tratament şi apoi au plecat acasă.

Ce patru sunt elevi la Şcoala 13, dar învăţă într-o sală de clasă de la Liceul „Emil Racoviţă”, acolo unde au fost relocaţi după ce unitatea de învăţământ a intrat în reabilitare.

„Marţi seară a ajuns la spital un copil cu simptome puţin mai grave la nivelul ochilor. Mama s-a panicat şi a mers la UPU. Astăzi dimineaţă au mai ajuns alţi trei copii. De asemenea, alţi 10 copii din clasă s-au plâns de usturimi şi senzaţia de nisip sub pleoape. Am observat că din cauza lămpii cu ultraviolete doamna învăţătoarea este bronzată pe o parte a feţei. Dumneai a acuzat senzaţia de nisip sub pleoape şi durere de cap. Lampa UV era amplasată în dreptul uşii”, ne-a declarat Otilia Moza, inspector şcolar.

Inspectoratul Şcolar Galaţi a început o anchetă în aces caz. „Am cerut note de informare de la conducerea şcolii, de la îngrijitoare şi de la învăţătoare. Lampa a fost scoasă din sala de clasă şi este interzisă folosirea ei””, a precizat inspectorul Moza.

