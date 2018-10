VIDEO Deputatul Bacalbaşa, la un pas de moarte în urma unui accident stupid: „Am avut şanse 50% s-o mierlesc!”

Deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa a şocat asistenţa după ce s-a prezentat la Parlament, luni, 15 octombrie 2018, cu obrajii şi fruntea tumefiate şi vinete, precum şi cu un imens bandaj de nas.

„Am căzut şi, după părerea mea, am avut şansa cam de 50% s-o mierlesc. Azi e teoretic ziua mea de înmormântare, că am picat vineri. La Sulina, la far, în timp ce fotografiam, cu mâinile blocate, capul întins, nu mi-a plăcut poza, am vrut să fac una mai de aproape. Şi tot aşa, mergând în orb, am agăţat o bordură şi am izbit în viteză asfaltul cu capul”, a explicat deputatul de Galaţi motivele pentru care arată ca tocmai scăpat dintr-un accident de circulaţie grav.

„Viaţa e legată cu aţă, deci capacitatea mea de supravieţuire e miraculoasă şi Dumnezeu generos, pentru azi trebuia să fie ziua mea de înmormântare, că vineri a fost accidentul, la Sulina. Dacă era mai grav acolo intram în comă, mă transportau greu, că transportul pe apă merge greu. Eh! Dumnezeu a ţinut cu mine! Hai să o iau ca avertisment. Deci mi-a mai dat ceva zile Dumnezeu, dar ce a omis este să-mi spună câte”, a mai spus, cu evidentă auto-ironie, Nicolae Bacalbaşa.

Social-democratul Nicolae Bacalbaşa este recunoscut pentru declaraţiile contradictorii pe care le face în cele mai delicate chestiuni care ţin de politica din România. De asemenea, deputatul (care este de profesie medic anestezist, este recunoscut şi pentru capacitatea pronunţată de auto-ironie.