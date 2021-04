Bacalbaşa vrea pensia specială înapoi. Cum justifică fostul deputat PSD atacarea în instanţă a legii care taie pensiile foştilor aleşi: Are caracter abuziv!

Lista a ieşit la iveală după ce, în ultimele zile, mai instanţe din ţară au înregistrat procese prin care foşti deputaţi şi senatori cer să intre din nou în posesia pensiilor speciale. Galaţiul se află pe locul trei cu 9 foşti parlamentatari, cele mai multe cereri fiind din Iaşi (15) şi Prahova (16).

Pe listă figurează şi fostul deputat de Galaţi PSD, Nicolae Bacalbaşa, cunoscut în urma mai multor scandaluri rasiste, dar şi a jignirilor la adresa politicienilor din opoziţie.

În privinţa legii care l-a lăsat fără pensia specială, Bacalbaşa invocă principiul retroactivităţii şi precizeză că este o măsură cu „caracter abuziv”.

„Este vorba de Constituţia României care arată că nicio lege nu poate fi retroactivă. Consider că această măsură are un caracter abuziv. Atât am avut de declarat”, spune fostul deputat PSD, Nicolae Bacalbaşa.

O explicaţie are şi fostul deputat liberal gălăţean Victor Paul Dobre. „Nu sunt jurist, dar e o chestiune de jurisdictie. Eu am luat doar vreo 2 luni, in jur de 10.000 de lei pe luna, pentru trei mandate”, a declarat Victor Paul Dobre, pentru G4Media.

Reamintim că pensiile speciale pentru foştii parlamentari au fost eliminate în luna februarie 2021. 357 de parlamentari au votat pentru, niciunul împotrivă, în timp ce UDMR nu a votat.

Potrivit ultimelor statistici publicate de Casa Naţională de Pensii Publice, în România există circa 9.600 de beneficiari de pensii speciale, respectiv 816 foşti diplomaţi, 780 foşti parlamentari şi funcţionari ai Parlamentului, 1.411 foşti piloţi în Aviaţia Civilă, 4.147 foşti magistraţi - procurori şi judecători - , 1.780 foşti grefieri şi 596 foşti membri ai Curţii de Conturi.