Contract semnat pentru reabilitarea plajei Dunărea. O asociere de firme va primi de la primărie 23,2 milioane de lei

Primăria municipiului Galaţi a anunţat, marţi, 9 aprilie, că procedura de licitaţie pentru obiectivul ”Reabilitare şi modernizare Plaja Dunărea” (proiectare şi execuţie) a fost încheiată, iar oferta declarată câştigătoare este cea depusă de Asocierea Tancrad SRL, Lemacons SRL şi Aqua Azur SRL, cu o propunere financiară de 23,2 milioane de lei, cu tot cu TVA (circa 4,1 milioane de euro).

Din momentul în care va fi dat ordinul de începere a lucrărilor, conform contractului, câştigătorul licitaţiei are la dispoziţie 18 luni pentru realizarea obiectivului, din care o lună şi jumătate pentru servicii de proiectare. Asta înseamnă că totul ar trebui să fie gata în octombrie 2020.

„Primăria municipiului Galaţi îşi doreşte, astfel, să transforme Plaja Dunărea într-un complex acvatic multifuncţional integrat în circuitul de agrement al oraşului”, a transmis instituţia.

Conform caietului de sarcini, la Plaja Dunărea se vor executa o mulţime de lucrări, cu ar fi refacerea şi modernizarea bazinului cu valuri, realizarea unei piscine de relaxare cu tobogan pentru adulţi, reamenajarea piscinei pentru copii, realizarea unor tobogane cu aterizare în piscină, amenajarea unui parc de aventură acvatică cu dotări speciale pentru realizarea unor trasee cu grade diferite de dificultate.

De asemenea, se are în vedere, prin acelaşi contract, amenajarea unei zone de food, a unei zone care va fi destinată organizării unor evenimente (scenă, beach bar etc) şi amenajarea unei zone pentru mişcare în aer liber cu aparate de fitness şi alte activităţi sportive, vestiare, duşuri etc.

Vă reamintim că plaja Dunărea (singurul strand din Galaţi, de altfel) este închisă de cinci ani, răstimp în care s-au cheltuit sume importante (aproape un milion de euro, cu totul) pentru renovări eşuate. S-a încercat, în două rânduri, şi realizarea unui parteneriat-public privat, dar fără succes. Una dintre asocieri s-a soldat chiar şi cu un contract, prin care o firmă privată promitea investiţii de 6,25 milioane de euro, însă totul s-a dovedit doar o mare ţeapă.

