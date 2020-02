Centrul de informatică unde elevii învaţă ce vor. A devenit un fenomen educaţional în România şi Diaspora

Proiectul „Programare cu răbdare“ a fost iniţiat la Bacău. După numai un an a devenit un fenomen de masă, mai multe şcoli din ţară şi din străinătate alăturându-se demersului unui profesor român, Bogdan Pătruţ. În prezent, peste 850 de elevi se întâlnesc săptămânal, în 23 de -şcoli, pentru a-şi dezvolta cunoştinţele de informatică. Proiectul a ajuns acum şi în zona Moldovei, trei şcoli de prestigiu fiind implicate: Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci“ din Brăila, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Galaţi şi Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan“ din Tecuci.

„Iniţial, am pornit în acest demers bazându-ne pe identificarea unei probleme reale, dar ulterior am găsit probleme care există în orice loc din ţară. După cum ştiţi, informatica este unul dintre cele mai atrăgătoare domenii de pe piaţa forţei de muncă, dar companiile de IT sunt concentrate în oraşele mari, unde găsesc forţă de muncă calificată. Apoi, numărul de ore de informatică din şcoală este insuficient în contextul evoluţiei domeniului IT în toate domeniile de activitate. Iar elevii sunt diferiţi şi pot fi atraşi de diferite domenii ale informaticii şi nu neapărat de cele predate la şcoală. Pentru unii e importantă algoritmica, pentru alţii – grafica sau dezvoltarea de aplicaţii pe dispozitive mobile“, explică Bogdan Pătruţ.

Din Bacău, în toată Europa

La început, „Programare cu răbdare“ a fost finanţat din banii personali ai dascălului, după care au apărut diferite companii care au dorit să investească în educaţie, astfel atrăgând spre studiul informaticii elevi de gimnaziu şi liceu prin abordarea unor teme interesante, într-un mod interdisciplinar şi mai puţin formal. În primul an, la cerc au fost înscrişi peste 300 de elevi din Bacău şi împrejurimi, dintre care veneau în mod regulat 80-140 elevi, la fiecare întâlnire.

Începând cu septembrie 2019, proiectul a fost extins la nivel naţional, acum desfăşurându-se în mai multe centre locale: Bucureşti, Galaţi, Brăila, Tecuci, Iaşi, Timişoara, Cluj, Zalău, Râmnicu Vâlcea, Mangalia, Paşcani, Târgu Secuiesc, Târgu Ocna, Adjud, Târgu Frumos, Turceni. Fără prea mult efort şi într-un timp scurt, proiectul a depăşit graniţele României, ajungând la comunităţile româneşti din Diaspora. Astfel, un centru nou s-a înfiinţat la Spoleto, în Italia, în colaborare cu Asociaţia „Ziua Unirii“, iar un altul, la Şcoala Medie „Grigore Nandriş“ din Mahala, de lângă Cernăuţi. Se plănuieşte, de asemenea, înfiinţarea de noi centre şi pentru copiii de la Şcoala Generală Românească din Chitighaz, Ungaria, precum şi la o şcoală din Vârşeţ.

Cursurile, personalizate pe nevoile elevilor

De unde titulatura „Programare cu răbdare“? Explicaţia este simplă: elevii care învaţă informatica au nevoie de răbdare, pe lângă multă muncă şi perseverenţă, iar



profesorii au şi ei nevoie de răbdare faţă de elevi. -Copiii sunt sensibili, inteligenţi şi creativi, ei sunt dornici să înveţe, dar depinde de educatori să-i sprijine în procesul de învăţare şi să-i ghideze, spune profesorul Pătruţ. „Azi elevii pot găsi multe cunoştinţe de informatică pretutindeni pe internet, dar noi, profesorii, trebuie să-i îndrumăm să le aleagă pe cele mai bune, să le dăm un plan de studiu personalizat pe cerinţele lor“, adaugă Bogdan Pătruţ.

Centrele de studiu sunt organizate în general în şcoli şi licee, accesul elevilor fiind gratuit. Profesorii care- predau -cursurile sunt extrem de implicaţi, adevărate modele educaţionale pentru elevii lor. Mulţi desfăşurau deja o activitate de cerc în diferite şcoli din ţară, înainte să -adere la proiect, iar copiii simt că fac parte dintr-o comunitate puternică, pot să înveţe unii de la alţii şi creează prietenii frumoase. Elevii învaţă de toate, în funcţie de centrul unde se duc sau de grupa din care fac parte. Unii sunt orientaţi spre olimpiade şi alte concursuri şcolare, alţii doresc să afle despre dezvoltarea de aplicaţii şi lucrul în echipe la proiecte complexe, iar alţii învaţă matematică aplicată, cum să creeze roboţi programabili sau jocuri pe calculator, în timp ce unii elevi pur şi simplu vor să-şi clarifice unele noţiuni din programa şcolară.

Printre dascălii care-i inspiră pe copiii din proiectul „Programare cu răbdare“ se află Cristian Dascălu, un -vlogger care a refuzat ofertele companiilor -Facebook şi -Google, Tamio Vesa Nakajima şi Vlad Dascălu, doi foşti olimpici internaţionali medaliaţi cu aur. Tamio este acum student la Oxford, iar Vlad a lucrat trei ani la Google -Zürich. Acestora li se adaugă nume grele ale învăţământului informatic din ţară, precum profesorul universitar Stelian Niculescu, profesorul universitar Adrian Atanasiu şi conferenţiarul Marin Vlada, dar şi oameni care au adus medalii pentru România, precum profesorii Szabo Zoltan, Adrian Panaete, Marius Nicoli şi Paul Diac.

Poveşti animate şi jocuri grafice

Florina Marin este profesorul responsabil de centrul local „Programare cu răbdare“ din Galaţi. Împreună cu o colegă, Cristina Anton, a creat trei grupe de copii, fiecare fiind formată din -15-20 de elevi. Cristina Anton se ocupă de cei mici (clasele V-VIII), pe care îi învaţă să programeze în Scratch şi Alice, iar Florina Marin se ocupă de elevii de liceu, organizaţi în începători şi avansaţi.

„Cu cei începători facem grafică, subiect care nu este în programa şcolară, dar îi atrage foarte mult. Aici am şi nişte ajutoare, elevii Andrei Legian şi Valentina Băluţă, care îi ajută cu multă răbdare să desluşească tainele programării. La grupa de avansaţi lucrăm probleme mai dificile, pregătindu-ne pentru olimpiade şi concursuri şcolare“, spune Florina -Marin. Cursurile se ţin în fiecare zi de joi, la Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu -Murgoci“ din Brăila, dar pot veni copii şi de la -alte licee şi şcoli din judeţele Brăila şi Galaţi. Pentru înscriere, elevii trebuie să acceseze pagina de internet www.programarecurabdare.ro şi să aleagă centrul de la Brăila.

Cristi Rusu este profesorul care a pus Tecuciul pe harta centrelor „Programare cu răbdare“, iar activităţile sale cu elevii sunt dintre cele mai diverse: „Elevilor le predau, cu precădere, elemente de iniţiere în programare, folosind limbaje de programare vizuale sau platforme programabile – precum Scratch, Alice, Blockly, Microbit, Arduino, Raspberry Pi. – şi elevii sunt interesaţi să înţeleagă noţiunile de bază ale programării, prin realizarea de poveşti animate sau jocuri grafice. Dacă la început am preconizat un număr de 20 de elevi, iată că deja ne-am apropiat de 30 şi sunt încă elevi care doresc să participe“, spune dascălul.