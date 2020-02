Ce spectacole a pregătit pentru începutul primăverii Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard”

Sfârşitul iernii şi începutul primăverii aduce pentru publicul gălăţean două spectacole speciale pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard”.

Spectacolul de balet „Poveste persană” va putea fi vizionat sâmbătă, 29 februarie, de la ora 18,00. Demersul artistic încununează eforturile balerinilor gălăţeni, reunind atât interpreţii experimentaţi ai teatrului, cât şi tinerii aspiranţi ce abia deprind tainele dansului, aflaţi încă pe băncile şcolii, într-o producţie mult aşteptată de public.

Coregrafia îmbină elemente ale tehnicii clasice şi plastica orientală a corpului şi braţelor, conferind imagine şi mişcare muzicii capodoperei orientale romantice a şcolii naţionale ruse, celebrul poem simfonic „Sherezada” de Nikolai Rimski-Korsakov.

Tema abordată este cea orientală, a basmelor din 1001 de nopţi, construind un libret inspirat din cel original de Alexandre Benois şi coregraful Michel Fokine, adaptat scenei şi trupei gălăţene, folosind în Prolog, Song of India din opera Sadko de Rimski-Korsakov, în actul I Turkish Fragments op. 62 şi Procession of the Sardar din Caucasian Sketches op. 10 de Mikhail Ippolitov-Ivanov, iar în actul al II-lea celebra suită simfonică Sherezada op. 35 de Nikolai Rimski-Korsakov.

În varianta semnată de Gabriela Gegea, alături de balerinii teatrului, întâlnim şi elevii secţiei de coregrafie din cadrul Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi, la clasa profesorului îndrumător Ofelia Andrei. Regia spectacolului este semnată de către Gabriela Gegea şi de Adrian Mărginean, în vreme ce scenografia şi întreaga coregrafie îi aparţine doamnei Gabriela Gegea.

Din distribuţie vor face parte balerinii: Oana Rusu (Zuneida), Ionuţ Ţurlea (Faruz), Alina Donţu (Farizana), Paul Nedelcuţă (Sultanul Shahryar), Ecaterina Radu (Eunucul), Rodica Dorojan şi Florentina Ştefan (Sclavele), Viorel Huru (Vizirul), alături de restul ansamblului de balet al Teatrului, în colaborare cu elevii claselor de coregrafie ai Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi, sub îndrumarea profesorului pregătitor Ofelia Andrei.

Duminică, pe 1 martie, de la ora 18,00, se pune în scenă un musical care, de când a fost jucat pentru prima dată pe Broadway, în 1956, şi până astăzi, după mai bine de 60 de ani, continuă să cucerească generaţii întregi de spectatori, fiind adesea denumit de critici „musicalul perfect”.

Spectacolul „My fair lady” este regizat de Teodor Niţă şi va evolua sub bagheta dirijorală a lui Eugen Dan Drăgoi. Scenografia şi costumele poartă semnătura Andreei Săndulescu şi Gheorghe Condrea, iar coregrafia este asigurată de Constantin Floriean.

„My Fair Lady” transpune fidel în teatrul muzical Pygmalion-ul lui Shaw, nu numai păstrând nealterate acţiunea anecdotică şi personajele, dar reproduce scene întregi, replică cu replică, din lucrarea originală. Exceptând textele muzicale, circa jumătate din musical-ul My Fair Lady este reprodus întocmai din comedia lui G.B. Shaw.

Semnificativ este faptul că opereta, care reclamă prin însăşi esenţa ei finaluri fericite (happy-ends), în „My Fair Lady” finalul rămâne sub semnul întrebării, Bernard Shaw lăsând spectatorului sarcina de a-şi alcătui o încheiere după propria lui preferinţă ori judecată logică. Personajele sunt deosebit de simpatice şi apropiate, pline de contradicţii, dar nu convenţionale.

Tema devenirii omului, lupta cu el însuşi, cu urcuşurile şi căderile sale sunt temele din My Fair Lady, care a văzut lumina rampei în 1956 pe Broadway, iar în România în 1968. Cuvântul, muzica, dansul şi nu în ultimul rând culoarea, spaţiile şi costumele sunt elementele esenţiale care constituie forţa acestui spectacol.

În toată comedia Pygmalion, ca şi opereta My Fair Lady nu găsim nici un moment de mărturisiri sentimentale, de dragoste, ori de impulsii senzuale. Nici îmbrăţişări, nici cuvinte tandre, nici priviri învăluitoare, nici măcar aluzii. Când Higgins şi-a desăvârşit opera şi Eliza urmează să-l părăsească, el îi spune: „M-am obişnuit cu tine… nu mă pot lipsi de prezenţa ta”. Un simplu ataşament, dar un ataşament mai puternic poate decât o dragoste, adesea schimbătoare.

Din distribuţie vor face parte actorii: Teodor Niţă (Higgins), Silvia-Alice Niţă (Eliza Doolittle), Dominic Cristea (Pickering), Dan Popescu (Doolittle) – Opera Braşov, Tudorel State (Freddy), Viorica Mărăndici (D-na Pearce), Florina Nistor (D-na Higgins), Ionuţ Popa (Jamie, Omul din Hoston), Adrian Ţurcanu (Harry), Adina Gurenciuc (D-na Eynsford Hill), Maria Macovei (D-na Hopkins), Elvis Butunoi (George, cârciumarul) şi Maria Orzan (D-na Baxington), acompaniaţi de orchestra, corul şi baletul Teatrului.

Preţul biletului întreg pentru spectacolele din weekend-ul 29 februarie – 1 martie este de 32,4 lei, iar preţul redus pentru elevi, studenţi şi pensionari este de 21,6 lei. Biletele pot fi achiziţionate şi online accesând link-ul www.blt.ro/spectacole-galati. Informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând numărul de telefon 0236.465.599 (casieria Teatrului) în intervalul orar afişat pe site-ul instituţiei sau pe pagina de Facebook a acesteia.