Americanul mutat la Galaţi să studieze impactul reintegrării românilor reveniţi din străinătate. Ce descoperiri a făcut

Gerard Weber predă Sociologie şi Antropologie la Bronx Comunity College of the City University of New York, iar în România a venit pentru prima dată în 1992 prin Peace Corp (un program american de voluntariat condus de Guvernul Statelor Unite ale Americii) pentru a preda Engleza.

Nu a stat foarte mult atunci pentru că s-a îmbolnăvit şi a fost nevoit să revină în SUA, dar timpul petrecut în România a fost suficient pentru a se îndrăgosti de oamenii de aici şi de locurile de basm din ţară.

Ne mărturiseşte că a fost intrigat de zona Europei de Est încă de când era student şi a dorit mereu să vină într-una din ţările din fostul bloc comunist. Trei ani mai târziu a revenit în România pentru a preda Engleza la un liceu industrial din Ploieşti, iar apoi, timp de doi ani, la Colegiul Naţional Bilingv ”George Coşbuc” din Bucureşti.

”Îmi place să predau Engleza la liceeni şi cunosc nişte metode pentru a face acest lucru mai uşor şi a fi mai bine înţeles”, ne dezvăluie Gerard.

În 2002, a vizitat trei oraşe mari din România, fiind vorba de Bucureşti, Iaşi şi Galaţi, şi ne mărturiseşte că cel mai bine a fost primit în oraşul de pe malul Dunării, iar sistemul social de îngrijire a bătrânilor l-a impresionat, lucru care a cântărit mult în decizia de a reveni aici. După doi ani, a venit la Galaţi pentru a face o cercetare sociologică pentru teza sa de doctorat, iar timp de un an a vorbit cu oamenii, în special cu persoanele de vârsta a treia, despre modul cum reuşesc să trăiască din puţinii bani pe care îi primesc la pensie.

”Problema pe care voiam atunci să o înţeleg era situaţia socială a pensionarilor, cum reuşesc ei să trăiască din pensie, iar concluzia a fost că este foarte dificil să trăieşti din banii pe care îi primeau lunar. Depinde mult cine eşti ca persoană, adică ce statut social ai, şi dacă ai copii care să te sprijine, atunci viaţa acestor pensionari este puţin mai bună”, ne mărturiseşte profesorul american. Din interviurile cu oamenii, a aflat că cel mai rău o duc în special femeile în vârstă, care au avut joburi prost plătite, iar la bătrâneţe sunt nevoite să se descurce cu pensii foarte mici.

”Dacă eşti femeie, soţul a decedat şi nu ai fost angajată undeva în timpul vieţii, este foarte greu, pentru că nu ai practic niciun venit. Am întâlnit multe astfel de doamne şi e trist să vezi cum se chinuie să supravieţuiască”, ne face Gerard un scurt portret al celei mai defavorizate categorii de pensionari pe care a întâlnit-o.

Va scrie o carte despre efectele capitalismului în România

Nu a putut sta departe de România, iar în anii ce au urmat a revenit pentru mici perioade în ţară. Profesorul american este impresionat de modul cum majoritatea românilor interacţionează unii cu ceilalţi, pornind de la relaţiile de familie şi până la socializarea cu apropiaţii, un lucru care nu se întâmplă în cazul conaţionalilor săi, care, în opinia sa, sunt mai reci, mai distanţi şi preferă de multe ori să se izoleze.

”Sunt pasionat de ştiinţele sociale deoarece cred că prin asta putem învăţa ce se întâmplă în societate, iar dacă sunt probleme în anumite zone, le putem rezolva”, ne mărturiseşte dascălul unul dintre motivele pentru care a ales să studieze şi apoi să predea Sociologia.

Gerard s-a folosit acum de o facilitate acordată profesorilor în America, care odată la şapte ani pot efectua timp de un an studii pe diverse subiecte de interes. A revenit la Galaţi, iar acum efectuează un studiu sociologic legat de modul cum se reintegrează în comunitate românii plecaţi să muncească în străinătate.

Gerard îi învaţă pe copii primele cuvinte în engleză FOTO Fundaţia ”Familia”

”Mulţi dintre cei cu care am discutat mi-au sugerat să studiez impactul migraţiei românilor în alte ţări, dar şi în alte oraşe mai dezvoltate şi mai puternice economic din ţară, cum ar fi la Cluj, Braşov, Bucureşti şi Timişoara, dar cred că la fel de important este să fie cunoscut şi impactul pe care îl au cei care decid totuşi să se întoarcă de unde au plecat. Mă interesează să ştiu cum se descurcă cei care se hotărăsc să revină într-un oraş mai mare, cum este Galaţiul, unde s-ar putea angaja, mai ales dacă nu au strâns suficienţi bani unde au fost plecaţi. Practic, mă interesează impactul capitalismului în comunitate din punct de vedere social”, ne dă dascălul câteva detalii despre noul studiu la care lucrează.

Studiul va sta la baza unei cărţi pe care o va scrie în perioada următoare, prin intermediul căreia americanii vor afla multe din neajunsurile cu care se confruntă românii care decid să se întoarcă în locurile de baştină.

Îi plac sarmalele şi ciorba de burtă

Dascălul s-a întors la prima sa dragoste, predatul limbii engleze la copii, însă acum are în faţa o nouă provocare. Învăţăceii săi de la fundaţia ”Familia” din Galaţi sunt elevi în clasele primare, care provin din familii defavorizate, dar Gerard nu a văzut niciun moment acest lucru ca pe un handicap, ci ca pe o oportunitate de a-i introduce pe micuţi în lumea sa prin intermediul limbii engleze.

Profesorul american predă engleza copiilor proveniţi din familiile nevoiaşe FOTO Fundaţia ”Familia”

Profesorul american ne mărturiseşte că este îndrăgostit de bucătăria românească. Îi place să gătească o parte dintre mâncărurile noastre tradiţionale şi mănâncă ori de câte ori are ocazia sarmale şi ciorbă de burtă.

”Îmi plac foarte mult şi nu ştiu de ce nu facem aceste feluri de mâncare şi la noi. Ce îmi place mult la voi sunt oamenii şi mâncarea, dar nu mi-a plăcut sărăcia, ca şi la noi, în Statele Unite. Sunt mulţi oameni care au o viaţă foarte dificilă şi cred că la noi sărăcia este mult mai problematică şi mai pronunţată decât la voi. Este foarte urât că sunt atât de mulţi americani care nu au ce pune pe masă în fiecare zi. Ce îmi place, din nou, mult la voi este că vă faceţi timp să ieşiţi, să vorbiţi unii cu alţii, să socializaţi. Dacă vrei o viaţă izolată, du-te în Statele Unite. Aşa simt eu când revin la New York, după ce mă întorc din România. Mă simt singur”, ne prezintă Gerard partea mai puţin plăcută a visului american.

A vizitat o parte dintre atracţiile turistice ale României, pornind de la mănăstirile din Bucovina până la satele din Maramureş şi locurile de vis din Delta Dunării, declarându-se îndrăgostit definitiv de ţara noastră. Profesorul este fascinat de peisajele şi locurile pe unde a trecut până acum, dar şi de modul în care românii reuşesc să depăşească greutăţile cu care se confruntă şi să îi reintegreze pe cei care au plecat pentru o vreme pe alte meleaguri pentru a-şi câştiga existenţa.

Deşi abia şi-a început studiul, Gerard a constatat până acum că, în cea mai mare parte, românii care revin din străinătate îşi deschid mici afaceri şi contribuie la dezvoltarea zonei de unde provin, dar se lovesc constant de birocraţie, corupţie şi lipsa de viziune a autorităţilor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: