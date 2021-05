Un cuplu din Vrancea a dat lovitura cu ferma lor de capre. Au lăsat viaţa din Italia şi s-au apucat de zootehnie FOTO

După 15 ani de muncă în Italia, Marcel şi Marcela, soţi din comunca vrânceană Răcoasa, care s-au cunoscut în Peninsulă, au revenit acasă şi s-au apucat de zootehnie.

Cu banii câştigaţi în străinătate, au cumpărat 99 de capre şi s-au apucat de treabă. Acum au ajuns la 500 de capete, de pe urma cărora şi-au dezvoltat o afacere care merge de minune.

Laptele de capră, iaurtul de capră, kefir-ul, urda, caşul sunt procesate în ferma proprie şi vândute, cu programare, miercurea şi sâmbăta, pe piaţa liberă.

„De mulţi ani soţul meu bătea în retragere faţă de tumultul oraşului şi în acelaşi timp, o mare parte din noi tânjeşte către o viaţă mai simplă şi mai aproape de natură. În sfârşit am avut ocazia reală să testăm pe propria piele avantajele şi dezavantajele vieţii la ţară”, spune Marcela Pricop.

Asistentă medicală de profesie, Marcela, originară dintr-un sat aflat la graniţa dintre judeţele Vaslui şi Galaţi, a plecat în anii 2000 în Italia. Spera la o viaţă mai bună şi a avut parte de o experienţă de viaţă frumoasă, unde a învăţat multe.

„Acolo am învăţat că trebuie să îţi faci meseria cu seriozitate şi să nu aştepţi să primeşti nimic în schimb, doar salariul, nu exista aşa numita şpagă. Acolo am învăţat să fiu om şi să fiu responsabilă. A fost o muncă de echipă şi mereu am învăţat de la alţii. Apoi am avut ocazia să merg la cursuri de specialitate şi să acumulez şi mai multă experienţă”, spune Marcela.

Marcela Pricop şi Marcel Taftă sunt invitaţi la târgurile de profil FOTO: Facebook Căpriţele lui Robert

În anul 2013, împreună cu soţul ei a cumpărat un teren de 1,3 hectare, unde au construit un saivan. Acesta a fost populat cu capre, iar doi ani mai târziu aveau să schimbe aerul de oraş cu cel de ţară. O acomodare care nu a fost uşoară, dar astăzi nu s-ar mai întoarce pentru nimic în lume să locuiască într-un bloc.

„Soţul meu munceşte non-stop cu animalele, el este obişnuit de mic, părinţii lui cresc animale de-o viaţă, de când se ştie el, a avut curtea plină de animale. Cât am stat în Italia, atunci când vorbea de oi, i se vedea o lumină în ochi de bucurie şi dorinţa de a le avea în preajmă, tot timpul visa să poată să îşi facă ferma lui, am momente când îl văd obosit, dar spune că nu regretă nici un moment că a făcut acest pas, se simte liber, chiar dacă trebuie sa fie tot timpul în preajma lor. Sunt ani de când nu am mai avut concediu. Cu tot ce avem aici, e ca şi cum ai vrea să dormi într-o sală de naşteri. Nu poţi. Nu ai timp”, mai precizează Marcela.

"Căpriţele lui Robert", denumită aşa de la numele copilului cel mic, respectiv caşcaval afumat şi proaspăt, telemea, iaurt, kefir, lapte proaspăt, brânză maturată ţinută la borcan etc, toate personalizate, sunt vândute în pieţele din Focşani şi Panciu. Produsele lactate obţinute de pe urma caprelor sunt vândute sub branduldenumită aşa de la numele copilului cel mic, respectiv caşcaval afumat şi proaspăt, telemea, iaurt, kefir, lapte proaspăt, brânză maturată ţinută la borcan etc, toate personalizate, sunt vândute în pieţele din Focşani şi Panciu.

În proiectele realizate până acum au beneficiat şi de bani europeni, 40.000 de euro obţinuţi prin măsura privind Instalarea tinerilor fermieri, o finanţare de 40.000 de euro.

