Prim-vicepreşedintele PNL Vrancea spune că a căzut pe subiect la proba a doua a Bacalaureatului. „Îmi ştiu limitele şi îmi sunt suficiente studiile superioare“

Daniel Moraşanu, prim-vicepreşedintele PNL Vrancea, în vârstă de 42 de ani, a susţinut miercuri cea de a doua probă a examenului de Bacalaureat, la istorie.

După ce luni ne-a declarat că proba de la limba şi literatura română a fost nici prea-prea, nici foarte-foarte, miercuri el a declarat că s-a descurcat perfect.

”A fost excelent. M-am prezentat la examenul de Bacalaureat la istorie, am fost pe subiect, să ştiţi că am învăţat, m-am pregătit cu speranţa că voi lua o notă de trecere. Nu mă aştept la o notă foarte mare. Sunt mulţumit cu una de trecere şi per total să am o medie care să-mi satisfacă această dorinţă, să am Bacalaureatul. Sincer, istoria mi-a plăcut mai mult. Nu pot să zic că la Limba şi literatura româna nu m-am descurcat. Acum să vedem ce notă o să iau”, a spus Moroşanu la Digi 24.

El va susţine joi şi proba la geografie, iar în funcţie de rezultat spune că va decide cu viitorul său.

"Toate provocările din ultimele zile, mai mult din partea media locală şi centrală, m-au determinat, deşi nu intenţionam, să continui şi să mă înscriu şi la facultate. Sunt un tip ambiţios, am capacitatea şi voi face şi dovada să merg la facultate. Nu mă pricep cu doctoratele, că nu vreau să ajung ca domnul Ponta să plagiez. Îmi ştiu limitele şi îmi sunt suficiente doar studiile superioare, facultate şi licenţă”, a mai spus Moroşanu.

Întrebat dacă adversarii politici au râs de el, prim-vicepreşedintele PNL Vrancea a spus: „Cine, Marian «Portofel» (Oprişan – n.red.)? N-au râs de mine. Nu poate să râdă de mine. A distrus judeţul Vrancea. Sunt un tip omogen, un tip care mă implic. Vom fi generaţia care vom îndepărta această camarilă a lui Marian Oprişan, al lui «Portofel» şi vom da viaţă acestui judeţ”, a conchis politicianul.

Daniel Moroşanu este din anul 2017 prim-vicepreşedinte al PNL Vrancea, unde se ocupă de Departamentul de Politici Publice. Este considerat unul dintre oamenii de încredere ai ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, fiind şi şoferul personal al acestuia cât timp Ştefan a fost deputat.