FOTO Condiţii net superioare pentru micii pacienţi trataţi la Spitalul de Urgenţă "Sf. Pantelimon". Cum arată acum noile secţii

După ani de zile în care condiţiile spitaliceşti pentru copiii internaţi la secţiile de Pediatrie şi Chirurgie infantilă au lăsat de dorit, anul acesta cei din spital s-au mobilizat şi au reuşit să schimbe complet spaţiile destinate micilor pacienţi. Secţia de Pediatrie are 45 de paturi, iar cea de Chirurgie Infantilă-20 de paturi.

"Am montat parchet, uşi si ferestre noi, am schimbat sistemul de iluminat, sistemul de încălzit şi toate obiectele sanitare, băile au fost în întregime renovate, am modernizat camera de joacă, am zugrăvit si am vopsit integral şi am adus mobilier nou pe întregul etaj. Totodată, am dotat secţiile cu aparatura medicală nouă si performanta: monitoare, injectomate, perfuzomate", potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului.

Investiţiile au fost realizate din fonduri proprii, mai puţin aparatura care a fost achiziţionată din bugetul ministerului sănătăţii.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: