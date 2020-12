Echipa off-road care ajunge acolo unde nu poate Moş Crăciun şi aduce zâmbete pe feţele copiilor sărmani

De mai bine de zece ani, o echipă de tineri inimoşi, legaţi cumva de o pasiune comună, aventuri în off-road cu maşini 4x4, reuşesc să aducă bucurie copiilor şi familiilor fără posibilităţi materiale din cele mai îndepărtate cătune ale Vrancei.

Caravana Clubului Off Road Vrancea şi-a propus să ajungă acolo unde Moş Crăciun nu poate merge şi în ani de zile nu au făcut-o nici autorităţile. Vorbim de oameni împovăraţi de nevoi, încercaţi de viaţă, care trăiesc de pe o zi pe alta.

Iar an de an, din iniţiativa tinerilor inimoşi de la Club, cu implicarea masivă a prietenilor lor, cei mai puţini norocoşi primesc o mână de ajutor de la semeni astfel încât să simtă altfel sărbătorile de Crăciun, cu o masă îmbelşugată, hăinuţe şi jucării pentru copii.

Acţiunea, coordonată de Marius Constantin, secondat de Dan Cîrnu, Cătălin Condrea, Valentin Săraru şi Radu Ţigănuş, s-a pregătit şi anul acesta foarte bine şi au reuşit să acopere cele mai defavorizate zone din judeţ.

„Ne-am împărţit fiecare coordonator pe zone, respectiv Dumitreşti, Jitia, Vintileasca, Jariştea, Faraoanele, Ţifeşti, Vidra, Năruja, Nistoreşti, fiecare dintre noi am identificat familiile cele mai vulnerabile şi am reuşit să acoperim peste 65 de familii cu 250 de suflete. Am strâns bani din timp, de la rude, prieteni, fără să implicăm societăţile comerciale şi am reuşit să facem pachet consistente. Fiecare familie a primit câte o ladă de alimente de bază gen făină, ulei, zahăr, conserve, carne, pui, tobă, cârnaţi, fructe şi dulciuri pentru copii. Au mai primit câte un sac de cartofi, ceapă, iar anul acesta am pus şi produse sanitare, măşti, materiale de curăţenie corporală, detergenţi”, ne-a declarat Radu Ţigănuş, unul dintre membrii echipei implicate în acţiune.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Scrisoarea răvăşitoare a lui Matei către Moş Crăciun: „Te rog să nu ne mai uiţi, eu îmi doresc biscuiţi şi, pentru căţel, un os ca la televizor”

Voluntarii cuzişti, ajutor de nădejde pentru Moş Crăciun