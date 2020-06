Cum a primit un fost edil decizia instanţei de a plăti peste 700.000 de lei daune către primărie: "O bătălie pierdută care nu afectează candidatura la locale"

Fostul primar al comunei Homocea, Neculai Ionescu, în prezent preşedinte al organizaţiei PSD din comună, a primit cu detaşare decizia de miercuri a magistraţilor Curţii de Apel Galaţi, care l-a condamnat la plata sumei de 715.977,28 lei cu titlu de daune, dar şi cheltuieli de judecată în cuantum de 3.900 lei, către primăria pe care a condus-o timp de 12 ani, în urma unui contract împovărător pentru comună.

Ionescu spune că în ciuda acestui lucru, nu se schimbă nimic din intenţia sa de a candida pentru a a fi din nou primar la Homocea. Într-un mesaj postat de pe pagina de Facebook a organizaţiei pe care o conduce, fostul edil a ţinut să facă o serie de precizări.

"Doresc a vă informa că este doar o bătălie pierdută si care nu are nici un fel de consecinţe penale şi nici nu afectează în vreun fel candidatura mea în apropiatele alegeri locale. Pot să vă spun că vor urma şi alte acţiuni în instanţă pentru obţinerea unui titlu executoriu împotriva mea de către primarul-mincinos. Voi începe o luptă intensă de a informa opinia publică din România cu privire la modul de jefuire a banului public de către SC IMPACT COM SĂRMAŞ de la peste 100 UAT-uri. Voi formula şi transmite memorii către instituţii de control, de presă şi mass-media, inclusiv către Sectia de Investigare aI infracţiunilor din justiţie din D.N.A.. Trebuie să ştiţi că acest dosar are strânsă legătură cu dezvăluirile mele de pe Facebook din urmă cu cca 2 săptămâni şi cu acel teren de 13,7 hectare de islaz achiziţionat (prin intermediar si apoi vândut) de către primarul mincinos în condiţii dubioase. Afirm clar şi răspicat că in funcţie de doar probele din dosar, decizia C.A. Galaţi NU PUTEA FI DECÂT DE RESPINGERE A APELULUI CA NEFONDAT. Am dorit ca dumneavoastră (cei care ne urmăriţi) să aflaţi de la mine situaţia exactă pe această temă. Încă o data vă asigur că veţi afla de la mine doar Adevărul, indiferent cât de dureros ar fi el", a scris Ionescu pe pagina de Facebook a PSD Homocea.

Fostul primar al comunei Homocea Neculai Ionescu a fost obligat de instanţă să plătească peste 700.000 de lei primăriei pe care a condus-o vreme de trei mandate, pentru un contract semnat în perioada în care era în funcţie ce prevedea crearea unei pagini de internet pentru administraţia locală

Contractul semnat de fostul primar în 2008 a dus la ani întregi de procese între Primăria Homocea şi o firmă din Harghita care crease pagina de internet. Totul a culminat, în anul 2016, cu blocarea conturilor primăriei pentru neachitarea sumelor restante. Actuala administraţie a reuşit să rezilieze contractul buclucaş, dar tot a fost obligată de instanţă să plătească sumele datorate, dar şi penalităţile care s-au strâns de-a lungul anilor şi cheltuielile de judecată.



Neculai Ionescu se angajase „să achite operatorului în cazul unei facturi neplătite la termen penalităţi de întârziere de 1,19% pe zi calendaristică, calculate asupra contravalorii facturii, până la data achitării integrale a debitului".



Fostul edil s-a apărat arătând că, în calitate de primar, a fost solicitat să semneze şi să ştampileze contractul în cauză, dar că nu a reuşit să citească acel contract din cauza faptului că era proaspăt posesor de ochelari, iar ochelarii au fost uitaţi acasă. Ulterior, fiind asigurat de fostul şef al serviciului de achiziţii din primărie că nu sunt probleme, acesta a semnat contractul.

Neculai Ionescu a mai fost condamnat în 2017 la un an şi două luni de închisoare cu suspendare pentru comiterea infracţiunii de conflict de interese.

Procurorii şi poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au descoperit că primarul a intermediat afaceri din bani publici ai primăriei cu propriul frate, încheind trei contracte, în perioada 2011-2013, privind atribuirea către PFA-ul fratelui său a unor lucrări privind combaterea poleiului în comună.

Fostul primar a spus că el l-a obligat pe fratele său să deszăpezească, pentru că nu a găsit alte utilaje.

Ionescu a fost primar PNl al comunei Homocea între 2004 şi 2016. La ultimele alegeri a candidat din partea UNPR şi a fost învins în de liberalul Vasile Petrea, fost PSD, cu care s-a mai confruntat în alegeri şi în 2012. O nouă bătălie între cei doi se profilează şi în acest an, în toamnă.