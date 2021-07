Cum au fost cheltuiţi bani de pomană în Vrancea pentru centre de informare turistică unde bate vântul

Primăria Focşani a beneficiat de o finanţare de peste 300.000 de lei de la Uniunea Europeană pentru implementarea proiectului privind crearea şi dotarea Centrului Naţional de Informare Turistică din municipiul Focşani.

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică a Municipiului Focşani ȋşi desfăşoară activitatea ȋn clădirea Corpului G al Centrului meşteşugăresc – Grădina Publică, în apropierea parcării din faţa Casei de Cultură şi a fost inaugurat în anul 2015, iar cei care s-au ocupat de acest obiectiv au promis atunci că "va reprezenta un real suport şi un important punct de reper pentru toţi turiştii care sosesc în judeţul Vrancea".

Prin acest proiect, s-au creat şi două locuri de muncă, dar aproape că nimeni nu trece pragul Centrului. Motivul este lesne de înţeles, Focşani nefiind un oraş care să poată spune prea mult în domeniul turismului, în afara unor obiective culturale.

Autorităţile se laudă că, anual, centrul este vizitat de aproximativ 200 de turişti. În realitate, aşa-zişii turişti sunt elevi străini veniţi în schimburi de experienţă la colegi de-ai lor din Focşani, aceştia fiind aduşi de gazde şi la Centru pentru a spori numărul vizitatorilor. Anul trecut şi anul acesta, cu pandemia, nici măcar elevii nu au mai venit. În Focşani trăiesc circa 70.000 de persoane şi oraşul poate fi străbătut la pas dintr-un capăt la altul în aproximativ o oră.

Infrastructura reprezintă una din marile probleme nerezolvate de edilii din ultimii 25 de ani şi obiectivele care ar putea stârni interesul turiştilor pot fi numărate pe degete: Piaţa Unirii, Ateneul Popular, Tratrul Mr. Gh. Pastia, Muzeul Unirii, Mausoleul din Sus şi câteva biserici.

Centrul de Informare Turistică din Focşani stă bine doar din punct de vedere al dotărilor, cu o sală multimedia unde turiştii vor putea consulta şi primi gratuit ghiduri, hărţi şi pliante, pot accesa Internetul prin Infopoint-ul amplasat la intrare sau vor putea viziona filme de informare realizate în cadrul proiectului. Totodată, s-au realizat un site-web specializat, cu informaţii turistice şi informaţii aferente, o aplicaţie pentru telefoanele inteligente, care să se constituie practic într-un ghid virtual prin oraş pentru vizionarea obiectivelor turistice.

La Panciu bate vântul în Centrul de Informare Turistică

Şi oraşul Panciu are un centru de informate turistică, deschis tot în anul 2015, cu o investiţie de 130.000 de euro. Aici, chiar dacă autorităţile au găsit resurse în buget pentru plata personalului, centrul este mai mult sub lacăt. Asta pentru că angajatul de acolo, în lipsa turiştilor, este chemat să mai dea câte o mână de ajutor colegilor din Primărie. Iar în zilele de sâmbătă şi duminică, oricine merge acolo are surpriza să găsească sediul închis, deşi programul de funcţionare este valabil şi pentru zilele de weekend.

FOTO: Centrul de Informare şi Primovare Turistică Panciu



Aceeaşi situaţie se întâmplă şi în oraşul Odobeşti, singura diferenţă fiind că Centrul din oraşul viilor are o pagină de Facebook ceva mai activă, unde sunt promovate tot felul de evenimente.

Deşi Vancea poate fi exploatată din punct de vedere turistic, mai ales în zona de munte, tocmai lipsa infrastructurii a făcut ca turiştii să fie goniţi din această parte extraordinar de frumoasă. Prin urmare aici ar fi fost rostul amenajării unor astfel de centre de informare.

În comuna Tulnici, care are zona Lepşa extrem de bine reprezentată din punct de vedre turistic, s-a dorit construirea unui centru de informare turistică. Consiliul Judeţean a alocat în anul 2011 suma de 350.000 de euro pentru a fi amenajat un astfel de centru. S-a identificat şi o clădire, dar centrul nu a mai fost deschis niciodată, din cauză că autorităţile locale nu au găsit bani în buget pentru plata personalului care să deservească acest centru. Iar turiştilor nu le rămâne decât să-ţi ia informaţiile necesare de pe internet.

Chiar şi statisticile oficiale arată că în Vrancea nu există un turism real, numărul de înnoptări raportate de cei care se ocupă în această industrie fiind nesemnificativ. Prin urmare, vorbim de o cheltuială inutilă cu înfiinţarea acestor centre de turism.

