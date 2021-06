Cum comentează liderii partidelor politice, primarul şi viceprimarii decizia prin care s-a deblocat bugetul Focşaniului

După aprobarea în şedinţa Consiliului Local Focşani a unei sume de aproape un milion de lei pentru rezolvarea crizei salariilor funcţionarilor din Primăria Focşani şi câteva instituţii subordonate, liderii partidelor politice, primarul municipiului şi cele două viceprimăriţe au salutat faptul că până la urmă a învins raţiunea.

„Dialogul este singura soluţie pentru a rezolva problemele focşănenilor. Urmare a solicitării noastre am avut o întrevedere cu Cătălin Toma, preşedintele PNL Vrancea, în urma căreia a rezultat soluţia tehnică şi legală pentru deblocarea situaţiei şi Focşaniul să poată avea un buget funcţional şi legal. După nenumărate contre între majoritatea din Consiliul Local Focşani şi primarul Cristi Misăilă, după ce s-au refuzat toate argumentele prezentate consilierilor, astăzi am asistat în sfârşit la un gest de normalitate şi asumare politică şi de încercare de rezolvare a situaţiei. Bugetul municipiului Focşani a fost corectat cu sume alocate din fondul de rezervă pentru echilibrarea liniilor bugetare negative, rezultate în urma votului din 10 mai 2021.

Considerăm că această abordare este corectă, cu celeritate şi fără interes politic şi sperăm ca aceste lucruri să se menţină şi în deciziile viitoare”, potrivit deputatului Nicuşor Halici, preşedintele interimar al PSD Vrancea.

La rândul său, preşedintele PNL, Cătălin Toma, care în ultimele două zile a purtat discuţii cu cei implicaţi în această criză, îl laudă de dată aceasta pe primarul Misăilă că a reuşit să devină partener de dialog.

„Am participat astăzi cu plăcere la şedinţa Consiliului Local Focşani, convocată de toţi consilierii locali, şedinţă derulată în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vrancea. Dialogul a fost mai presus de orice şi de aceea mulţumesc tuturor celor prezenţi fizic şi online pentru modalitatea în care s-au derulat lucrurile. Primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, a dovedit astăzi că poate fi un partener de dialog. În urma şedinţei, au fost demarate în regim de urgenţă procedurile pentru achitarea salariilor angajaţilor din Primăria Focşani şi din instituţiile subordonate. Totodată, îi mulţumesc doamnei viceprimar Ana-Maria Dimitriu pentru modul în care a condus şedinţa de îndată. Sunt convins că prin dialog se pot rezolva toate problemele comunităţii. PNL Vrancea este deschis mereu comunicării şi tuturor proiectelor care pot ajuta la dezvoltarea Focşaniului. Am fost, sunt şi voi fi un partener al tuturor celor care îşi doresc să facă lucruri bune pentru municipiul reşedinţă de judeţ”, a spus liderul PNL Vrancea, Cătălin Toma, într-o postare pe Facebook.

La rândul său, primarul Cristi Misăilă a renunţat la limbajul virulent de până acum la adresa consilierilor PNL-USR PLUS şi a transmis un mesaj echilibrat.

„Astăzi, ca urmare a unei decizii politice raţionale şi responsabile, Consiliul Local Focşani a decis deblocarea bugetului local. În cadrul unei şedinţe care a avut loc la Consiliul Judeţean Vrancea, consilierii locali au adoptat hotărârea prin care s-au anulat liniile negative din buget, rezultate ca urmare a amendamentelor aduse proiectului de Buget al Municipiului Focşani votat în data de 10 mai 2021.

Direcţia Economică din Primăria Municipiului Focşani va lucra în acest weekend pentru a întocmi documentele necesare plăţii salariilor, astfel încât din data de 22 iunie Primăria Municipiului Focşani să poată funcţiona într-un climat cât mai apropiat de normalitate. Soluţia adoptată astăzi de către Consiliul Local Focşani este una de avarie, dar am credinţa că toţi consilierii locali vor fi dispuşi să discute soluţiile care să aducă în legalitate bugetul local, per ansamblu, în aşa fel încât să oferim cetăţenilor Municipiului Focşani linişte, predictibilitate şi confort. Mulţumesc pentru implicarea tuturor factorilor politici decidenţi că, în cele din urmă, au înţeles că administraţia se face respectând legea”, a transmis primarul Cristi Misăilă (PSD).

Cele două viceprimăriţe, Ana Maria Dimitriu şi Alexandra Tătaru, au salutat la rândul lor decizia de azi şi au anunţat că marţi, 22 iunie, vor fi achitate şi salariile care ar fi trebuit să intre în conturile funcţionarilor încă de pe data de 7 iunie.

„Astăzi, în calitate de viceprimar şi ordonator principal de credite, am iniţiat un proiect de hotărâre privind repartizarea din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor locale a sumei de 963 mii lei pentru mai multe instituţii publice din subordinea Primăriei Focşani. Ulterior, consilierii locali au convocat o şedinţă de îndată, derulată la sediul Consiliului Judeţean Vrancea, motiv pentru care vreau să-i mulţumesc preşedintelui administraţiei judeţene Catalin Toma pentru susţinere şi pentru implicare. Votul dat astăzi în unanimitate de către consilierii locali arată că Focşaniul are viitor, iar PNL va iniţia şi susţine mereu proiecte rezultate în urma dialogului şi colaborării. Ţin să precizez că au fost demarate procedurile privind plata salariilor, angajaţii din Primăria Focşani şi din instituţiile subordonate urmând să-şi primească lefurile în prima zi lucrătoare a săptămânii viitoare”, a spus viceprimarul Ana Maria Dimitriu (PNL).

„După cum ştiţi, astăzi a avut loc o nouă şedinţă extraordinară a C.L. Focşani. De data aceasta în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean şi mulţumim pentru găzduire. Situaţia de astăzi, prin care s-a deblocat bugetul prin validarea liniilor bugetare negative generate de aplicaţia Ministerului de Finanţe, prin elaborarea unui nou proiect de hotărâre de către toţi consilierii locali şi semnat de viceprimarul Ana Maria Dimitriu, în forma propusă de mai multă vreme de noi dar neluată în seamă de primarul Cristi Misăilă. Această pace putea fi creată cu mult înainte de tot circul şi scandalul prin care am fost ameninţaţi, huiduiţi, dar s-a preferat, ca de obicei, să se caute vinovaţii! Această şedinţă putea avea loc înainte de 7 iunie, aşa cum am precizat în toate şedinţele de lucru din ultimele zile. Însă nu trebuia, oare, consumată energia prin huiduieli? Să simţim şi noi care ar fi raportul de forţă, nu care ar fi nivelul diplomaţiei, nu-i aşa? Dragi salariaţi, de marţi vă puteţi bucura de salariile blocate nu de noi, ci de adevăraţii vinovaţi, şi aşteptăm multe scuze din partea celor care au scuipat, chiar şi fără să ştie de ce!”, a precizat şi celalălat viceprimar Alexandra Tătaru (USR PLUS).

Reamintim că în urma unei convocări de îndată a Consiliului Local, a avut loc o şedinţă pentru repartizarea sumei necesare pentru deblocarea situaţiei actuale. Vorbim de 963.000 de lei, din cele 20 de milioane de lei aflate acum în fondul de rezervă.

Proiectul privind alocarea sumei de 963.000 de lei din fondul de rezervă a fost votat în unanimitate, fără discuţii sau comentarii.

Suma a fost împărţită astfel între instituţii: Primăria Focşani: 759.000 de lei, Ansamblu Ţara Vrancei-77.000 de lei, Ateneul Popular-170.000 de lei, Poliţia Locală-28.000 de lei, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă-12.000 de lei, Direcţia de Dezvoltare Serviciu Publice-164.000 de lei.

De menţionat că toate aceste instituţii aveau bani de salarii în buget, dovadă că statele de plată erau semnate încă din data de 3 iunie, sumele repartizate vineri fiind date pentru a acoperi liniile negative din bugetele instituţiilor amintite, lucru care a făcut ca o parte din bugete să nu poată fi operate în aplicaţia Ministerului de Finanţe.

