Cine l-a inspirat pe Marin Preda să scrie romanul „Moromeţii“. „Chiar a vrut să mi-l dedice“

Una dintre cele mai mari capodopere ale literaturii române, romanul "Moromeţii", al lui Marin Preda, a fost scoasă la lumină de către o persoană specială din viaţa scriitorului. Este vorba despre prima soţie a sa, poeta Aurora Cornu, cu care a avut una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste din lumea creatorilor.

Cei doi au fost căsătoriţi patru ani, între 1954 şi 1959, păstrând o relaţie aparte, până la moartea scriitorului, în 1980.

Scriitoare, actriţă, regizoare de film şi traducătoare de limba franceză, Aurora Cornu a fost cea care a descoperit într-un sertar manuscrisele lui Marin Preda şi care au fascinat-o.

"Erau împreună de puţin timp şi totul a ieşit la iveală în seara de Anul Nou. Marin se dusese să cumpere ceva de mâncare la un restaurant, că nu aveam nimic în casă. Erau începuturile amorului nostru. Eu rămăsesem singură în cameră şi am căutat prin sertare. Aşa am dat de un manuscris pe care am început să-l citesc. Ăştia erau Moromeţii viitori pe care el îi trimisese în alte romane. Avea nişte planuri cu Marioara Fântână, Adam Fântână… Am fost fascinată, iar când Marin s-a întors acasă se uita fascinat la mine pentru că nu îşi închipuia că o să mă vadă pe mine că mă fascinez de ceva. După ce am citit acel manuscris cred că m-am îndrăgostit cu adevărat de Marin Preda”, a dezăvăluit Aurora Cornu jurnalistei Corinei Stoicescu, într-un interviu pe care i l-a luat poetei la New York.

Se poate spune că a fost cea care asistat naşterea romanului, un fel de copil al lor, singurul pe care l-au avut împreună.

Scriitoarea spune că i-a făcut şi sugestii legate de conţinutul cărţii şi susţine că Marin Preda se gândise chiar să-i facă o surpriză. “M-am ocupat de «Moromeţii» lui şi chiar a vrut să mi-l dedice, «Pentru Aurora». Eu însă îmi doream să-mi văd numele complet şi în final s-a renunţat la idee”, conform poetei.

Cum aminteam la început, cei doi au trăit o poveste de dragoste cu totul specială. S-au cunoscut în anul 1952, dar relaţia a început doi ani mai târziu, la Marea Neagră, unde cei doi îşi petreceau vacanţa.

Marin Preda a cerut-o de soţie a doua zi, oferindu-i una dintre cele mai frumoase scrisori de dragoste.

"Te iubesc de tot, cu părul tău, cu hainele tale verzi, cu salopeta şi sandalele tale ciudate. Iubesc cingătoarea ta ascunsă, copcile, oasele trupului tău… Totul, aspiraţiile tale, somnul tău… Vanitatea şi cochetăria ta distilată, neliniştile tale profunde, gândul tău puţin îngheţat, categoric şi fără ascunzişuri, atât de temut de către amatorii de compromisuri“.

Căsătoria a avut loc în 1955, eveniment consumat numai de cei doi îndrăgostiţi, fără prieteni sau rude. S-au despărţit în anul 1959, dar au rămas în relaţii mai mult decât amicale. Marin Preda a vizitat-o chiar şi după ce fiecare din ei şi-au refăcut căsniciile, iar în anul 1965 Aurora a emigrat în Franţa.

“Am rămas prieteni până la moartea lui. El a fost singurul care a înţeles de ce vroiam eu să plec şi de la el şi din ţară, asta-i culmea! E singurul om care, deşi nu a fost de acord cu mine, a înţeles. Oricum, am mai spus-o, literatura a fost singura lui femeie, singura care nu l-a înşelat… În plus, el dorea să împartă soarta cu poporul lui şi a avut dreptate, ţara lui l-a recompensat foarte bine. Au simţit că e omul lor. Pe când eu sunt o călătoare…”, povestea Aurora Cornea în urmă cu foarte mulţi ani pentru ziarul "Flacăra".

Marin Preda a mai fost căsătorit cu Eta Vexler, care la rândul ei a emigrat în Franţa la începutul anilor 1970 şi cu Elena Mitev, cu care a avut doi fii, Nicolae şi Alexandru.

Aurora Cornu fost căsătorită şi cu jurnalistul român de origine franceză Aurel Cornea, inginer de sunet de televiziune, care în anul 1986, în Liban, a fost luat ostatic al pro-iranienilor şiiţi musulmani, gruparea Hezbollah, timp de zece luni şi jumătate,