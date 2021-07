Acuzaţii în USR PLUS Focşani, după alegerile interne reluate: „Am luptat împotriva unui autobuz plin cu membri Crucea Roşie”

Radu Ţigănuş, subprefect de Vrancea, candidat pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS Focşani a pierdut alegerile interne pentru filiala focşăneană la doar un singur vot diferenţă (88-89) în faţa Corinei Atanasiu, secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

Ţigănuş, care provine din PLUS, unde a fost liderul filialei judeţene, spune că a avut de înfruntat celebra metodă "Autobuzul", pe care ar fi folosit-o contracandidata sa, despre care spune că a racolat mulţi membri de la Crucea Roşie, dar şi din localităţi rurale, în condiţiile în care alegerile erau pentru filiala Focşani.

„Am luptat împotriva unui autobuz plin cu membri Crucea Roşie Română, membri de la Mărăşeşti, Boloteşti şi Milcovul, oameni care nu au avut şi nici nu vor avea vreo legătură cu Focşaniul. Am fost foarte aproape de un rezultat foarte bun, subsemnatul pierzând preşedinţia filialei Focşani la un singur vot. Corina Atanasiu, pe care o felicit pentru rezultat, a câştigat cu 89 de voturi preşedinţia Filialei USR-PLUS Focşani, iar eu am obţinut 88. PLUS Vrancea a avut 109 membri cu drept de vot, din care si l-au exercitat 85 de membri. Am avut si o membră căreia nu i s-a permis sa voteze, cu toate că avea drept de vot şi pentru care s-au trimis cel puţin 10 cereri de remediere a erorii materiale în decurs de 3 săptămâni. Acest lucru s-a datorat faptului că pe această membra o cheamă Ţigănuş şi este mama mea”, acuză Ţigănuş.

Acesta este totuşi mulţumit în mare de rezultat, pentru că în Biroul Local, format din şapte persoane, PLUS are cei doi vicepreşedinţi şi un membru.

De cealaltă parte, câştigătoarea Corina Atanasiu (foto)spune că procesul de votare, reluat după ce prima dată au fost acuzaţii de fraudă, a decurs bine, fără evenimente deosebite şi propune noii echipe de conducere, din care face parte şi Ţigănuş, mai multe obiective pentru creşterea partidului.

“Propun noului Birou Local pe care îl voi coordona, trei obiective bine definite pentru următorul mandat: Transparenţă- noi reglementări interne ale filialei care vor permite tuturor membrilor să participe la şedinţele Biroului Local, să primească informaţii despre decizii, să se implice în proiecte şi iniţiative; Comunicare eficientă - avem la dispoziţie o nouă platformă de administrare a activităţii partidului care trebuie utilizată la capacitate maximă astfel încât să se asigure coerenţa acţiunilor filialei şi integrarea acestora în fluxul naţional; Impact şi creştere- dezvoltarea filialei prin mărirea numărului de membri şi identificarea de grupuri noi care pot fi atrase către partid prin comunicare ajustată, promovarea proiectelor pentru creşterea calităţii vieţii în municipiul Focşani (smart city, protecţia mediului, educaţie, grija pentru seniori)”, declară Corina Atanasiu, preşedintele Filialei Focşani a USR-PLUS.

În urma alegerilor interne care au avut loc în data de 27.06.2021, filiala USR- PLUS Focşani are o nouă structură de conducere.

Prin votul a 73,9% dintre alegători, noul Birou Local USR PLUS Focşani, format din 7 membri este următorul: Atanasiu Corina - Preşedinte; Bercuci Ion - Vicepreşedinte; Ţigănuş Radu - Vicepreşedinte; Lepadatu Mihăiţă; Andronache Dorin; Lupu Petruţ; Tătaru Alexandra.

Duminică vor avea loc alegeri la organizaţia judeţeană a USR PLUS. Pentru funcţia de preşedinte candidează Liviu Mălureanu, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Vasile Alexe, consilier judeţean, acesta din urmă intrând în cursa electorală după ce actualul preşedinte, Mihăiţă Lepădatu, s-a retras.

