Vloggerul Selly a făcut „spectacol“ la ultima probă de Bac. „Am vândut bolidul de 70.000 de euro şi mi-am luat o Dacie“

"Am ajuns! E un pic mai greu să vii la şcoală cu Dacia, dar să ştiţi că se poate. Dacă ai voinţă, poţi orice", a declarat Selly în momentul în care a coborât din maşină. Aşteptat la poarta Colegiului Fraţii Buzeşti din Craiova de o armată de ziarişti, Selly nu a ratat ocazia să-şi continue aroganţele.

„Nu ştiţi? Am vândut CLS-ul. Aseara (miercuri, 24 iunie - n.r.) l-am vândut. Ştiţi că am venit primele două dăti cu CLS-ul, am văzut ce s-a scris, m-am simţit prost...aroganţă maximă, a venit cu bolidul... şi mi-am zis că poate oamenii au dreptate, poate că trebuie să fac o schimbare. Când trei oameni îţi zic că eşti beat, te duci acasă. Am vândut CLS-ul cu 1000 de euro, am mai pus o mie şi mi-am luat o Dacie", a declarat vloggerul.

Ironic, Selly a declarat că prin achiziţionarea unei Dacii, a vrut să-i "intre la inimă" şi jurnalistului Cristian Tudor Popescu. "Dânsul m-a criticat, am înţeles că Dacia este mijlocul dumnealui de transport preferat şi am zis s-o încerc şi eu. Maşina este superbă, uitaţi-vă la ea. Domnul Cristian Tudor Popescu mă apreciază acum cu 500 la sută mai mult. Am vrut şi eu să fiu ca dumnealui inspirat, să scriu şi eu la Bac aşa cum îşi scrie dânsul articolele. Am înţeles că dumnealui aşa venea la muncă, venea cu foarte multă vână şi scria nişte articole foarte mişto şi aşa am zis că trebuie să scriu şi eu la Bac, să iau notă mare. Totul este cum îţi începi ziua, cum sunt primele momente", a spus tânărul.

Selly a continuat apoi să vorbească despre Dacia cu care a venit pentru prima dată la şcoală. "E super tare maşina. Portbagajul se ridică din comandă vocală, vă arăt imediat. Staţi că nu merge, dificultăţi tehnice, dar asta-i frumuseţea. Te chinui la fiecare pas cu ea, asta-i superbitatea. În maşina mea cea veche, în CLS, te observă doar copiii, cu asta atragi toate privirile. Absolut toate privirile. Şi toată lumea te lasă peste tot, ai prioritate.Este superbă. Şi lumea vede, lumea ştie să aprecieze valoarea adevărată. Nu stă valoarea adevărată în Mercedes, în prostii de genul ăsta, aici, asta e generaţia de aur a României", a declarat Selly.

După ce a repetat de mai multe ori că este foarte mulţumit de noua achiziţie, Selly l-a prezentat ziariştilor şi pe tânărul de la care a cumpărat maşina şi căruia i-ar fi dat Mercedes-ul. "Nu mă mai întorc la CLS. Nu e o glumă. Vorbesc cât se poate de serios. Deci aveţi cuvântul meu, eu la maşina mea nu mă întorc. Râmând cu Dacia, sunt extraordinar de încântat ce performanţe poţi să ai cu o astfel de maşină", a adăugat Selly.

Tânărul şi-a continuat spectacolul în faţa ziariştilor, şi-a întrebat colegii ce părere au şi a cerut ca toată lumea să aprecieze că i-a ieşit bine şi parcarea. "La a doua probă, am lovit bordura cu CLS-ul, acum n-am avut nicio problemă, la Dacie vezi toate colţurile, priviţi ce corect am parcat", a continuat Selly.

Apoi s-a îndreptat spre un coleg care a venit şi el la şcoală cu o maşină străină. "Ia vino, Boboc, încoace. Ce-i asta, bă. Cu maşina asta vii tu la şcoală? ce-i asta? Ce-i sărăcia asta? Bă, asta, a mea, e maşină, bă. Noi nu ne vindem ţara, bă. Nu ne vindem ţara, da? Susţinem industria românească. A ta are, mă, comenzi vocale. Gata, vă las, eu intru la examen şi vă spun eu că voi face o performanţă uluitoare.Nu contează dacă iau 10, mi-am luat o Dacie 1300, asta e realizarea. După 19 ani de locuit în Craiova, asta am reuşit şi sunt mândru, da?", şi-a încheiat Selly spectacolul.

Andrei Şelaru, tânărul din Craiova cunoscut sub numele Selly, a venit la şcoală în primele două zile de examen cu maşina visurilor sale: un Mercedes CLS. Apariţia nu a fost o surpriză pentru colegii şi profesorii care s-au obişnuit să-l vadă la volanul bolidul de lux. Nimeni nu s-a prea mirat nici când Selly şi-a lovit maşina de o bordură încercând să o parcheze. "Nu prea le am eu cu parcatul, eu fac vlogg", a declarat tânărul când a coborât din autoturism.

Selly a studiat la Colegiul Fraţii Buzeşti din Craiova, cea mai bună unitate de învăţământ din Oltenia.

Craioveanul are peste 2,65 milioane de abonaţi pe youtube, iar pe instagram a atins deja 1,5 milioane de urmăritori.

