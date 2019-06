Cine sunt părinţii naturali ai Sorinei. Mama a fost decăzută din drepturile părinteşti înainte ca fetiţa să se nască, iar tatăl a refuzat să-şi recunoască copilul

Sorina Lucan s-a născut la data de 25 aprilie 2011 în Drobeta Turnu Severin. Cea care a adus-o pe lume se numeşte Loredana Lucan şi are 31 ani. Femeia are domiciliul în comuna doljeană Caraula, dar nu mai stă de ani buni acolo.

Mama Sorinei mai are un băiat, dintr-o altă relaţie. Când acest copil avea doar un an şi jumătate, femeia a fost decăzută din drepturi pentru că l-a bătut cu o cruzime greu de descris. Aşa au povestit atunci poliţiştii de la Transporturi Feroviare care au şi reuşit să-l salveze pe copil în Gara Craiova, unde a avut loc incidentul. Femeia a spus că dorea să se răzbune pe băieţel pentru că tatăl acestuia o părăsise. Atunci s-a stabilit că mama Sorinei are probleme psihice.

După acel episod, Loredana Lucan a mai avut câteva relaţii, iar apoi l-a cunoscut pe tatăl Sorinei în Mehedinţi, comuna Tâmna, sat Plopi. S-a mutat la el şi a adus pe lume fetiţa pe care, însă, tatăl nu a recunoscut-o. Sorina a ajuns şi ea, ca şi fratele mai mare, într-un centru de plasament.

Loredana Lucan şi-a căutat fetiţa ani la rând. Până la urmă a aflat că este la o familie din Baia de Aramă. "Am fost cu sora mea acolo. Am cunoscut-o pe Sorina, oamenii din Baia Mare au fost foarte buni cu noi", povesteşte Melania Balotescu, mătuşa Sorinei, sora mamei naturale.

Femeia spune că, la început, când le-a văzut, Sorina a făcut câţiva paşi înapoi. "Eu i-am spus. Uite, Sorina, eu sunt mătuşa ta, ea e mama ta, o cheamă Loredana. Ea nu-ţi vrea răul, ea te iubeşte, nu te-a abandonat şi vrea să te vadă uneori. Atunci Sorina i-a spus mamei sale naturale: «Tu mi-ai dat viaţă, dar nu eşti mama mea». Mama mea e Mariana Şărămăt, că ea m-a crescut", a povestit mătuşa Melania.





Bunica şi mătuşa Sorinei FOTO Ana Popescu

De ce nu a rămas Sorina în familia naturală

În anul 2013, Sorina Lucan a fost dată spre adopţie. Abia trei ani mai târziu, DGASPC Mehedinţi a transmis Primăriei din Caraula, judeţul Dolj, o adresă prin care se solicita să se comunice dacă există rude până la gradul IV ale minorei Sorina Lucan. "În cazul în care identificaţi rude ale copilului, vă rugăm să efectuaţi o anchetă socială care să cuprindă propunerea dumneavoastră cu privire la posibilitatea reintegrării minorei în familia extinsă. Dacă niciuna dintre rude nu este de acord cu reintegrarea minorei, vă rugăm să anexaţi declaraţiile acestora", au cerut reprezentanţii DGASPC Mehedinţi.

Surpriza a fost că Melania Balotescu, mătuşa maternă, a declarat în scris că doreşte s-o adopte pe Sorina. Aceeaşi declaraţie a dat-o şi unchiul fetiţei, soţul Melaniei.

Ancheta socială le-a interzis însă adoptarea fetiţei. "Au zis că nu ne-o dau nouă că nu avem condiţii. Mai avem şase copii, 5 băieţi şi o fetiţă. Eu şi mama Sorinei am aranjat o cameră special pentru nepoata mea, am zugravit-o roz, dar au zis că nu avem baie. Când am mers cu mama Sorinei la Baia de Aramă şi am văzut ce condiţii extraordinare au acei oameni acolo, i-am spus Loredanei că e mai bine să stea acolo pentru că oamenii ăia o şi iubesc şi are de toate", a declarat Melania Balotescu.

Cum a reacţionat familia naturală când a văzut imaginile

Mătuşa şi bunica maternă spun că au rămas fără glas când au văzut cum procurorul trage de nepoata lor. "De vineri, de când am văzut cum o târa după ea procuroarea aia, eu nu mai pot să dorm, să mănânc. Cum să faci aşa cu un copil? Să o lase în pace, să rămână acolo la Baia de Aramă. Ce să caute acolo în America, să-i ia organele? Să stea aici, în România, să putem şi noi să o mai vedem", a declarat şi Vetuţa Lucan, bunica fetiţei.