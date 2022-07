Adrian Mititelu, eliberat din închisoare. Curtea de Apel Craiova a respins contestaţia DNA

Adrian Mititelu a susţinut în permanenţă că este nevinovat.





„Mi s-a furat o echipă, mi s-a furat echipa şi tot eu fac puşcărie pentru judecătorii furaţi de alţii. Nu are legătură cu actul de justiţie. E o condamnare a mafiei din justiţie! Are legătură cu tot ce am făcut în aceşti ani din dorinţa de a mi se face dreptate. Am făcut plângeri şi reclamaţii contra unor magistraţi care mi-au încălcat drepturile cu privire la echipa Universitatea Craiova şi acum am fost executat. Este o execuţie ordinară! Costea a ajuns la Steaua în baza excluderii Craiovei din campionat, nu în baza actului de transfer care nu s-a făcut. Toţi jucătorii au plecat în baza actului de excludere, niciunul nu a plecat în baza niciun act de transfer", a fost declaraţia lui Adrian Mititelu în ziua în care a fost încarcerat.