Vila Şuţu va fi deschisă după 20 de ani în cadrul expoziţiei itinerante „One Night Gallery Love RIZI”

One Night Gallery a dat startul unei serii de expoziţii care vor avea loc la Constanţa, Cluj şi Iaşi.

Prima ediţie a expoziţiei, realizată în parteneriat cu TVR şi Casa de Producţie TVR, a găzduit de 1.600 de vizitatori, care au descoperit nouă instalaţii arhitecturale, create sub conceptul „Elements”.

Universul senzorial din Grădina TVR Molière, amplificat de un fundal sonor organic, este locul în care cele patru elemente primordiale ale naturii, pământul, focul, apa şi aerul s-au racordat cu cele patru elemente esenţiale din design, punctul, linia, planul şi forma. Acestea au prins viaţă prin modul în care artiştii au folosit lumina pentru a evidenţia conceptul, prezentând simbioza dintre design şi natură. Arhitectura peisagistică a fost creată alături de Loisir Landscape Studio.

De asemenea, vizitatorii au fost întâmpinaţi la intrarea în spaţiu de show-ul de video-mapping creat special pentru a marca 65 de ani de la prima transmisiune a Televiziunii Române.

Publicul fost transportat prin cele şase decade de producţie ale Televiziunii Române cu ajutorul scenelor incluse în spectacol, secvenţe luate din proiectul de digitalizare al arhivei televiziunii din piese de teatru precum „Aranca" după Cezar Petrescu şi „Apostolul Bologa" după romanul lui Liviu Rebreanu, regizate de Dominic Dembinski, „Cum vă place" de William Shakespeare şi „Meşterul Manole" de Lucian Blaga în regia Olimpiei Arghir şi altele.

Situată lângă portul Tomis, clădirea încântă prin designul său unic. Vila a fost ridicată în anul 1889, după planurile arhitectului Grigore Cerchez.

Cel care a comandat-o a fost Mihail C. Şutzu (1841 - 1933), unul dintre cei mai importanţi numismaţi şi metrologi ai epocii. Şuţu era descendentul unei familii strălucite: străbunicul său, Mihail Şuţu, a fost domn al Ţării Româneşti şi al Moldovei, iar tatăl său, Constantin Şuţu, a fost ministru de finanţe, în timpul domniei lui Alexandru D. Ghica.

Consttuită în stilul palatelor arăbeşti

Construcţia s-a ridicat pe o suprafaţă totală de 421,50 mp, cu înălţimea de 12 metri şi era amplasată pe strada Mării, o străduţă care şi la acest moment nu are mai mult de zece case. Vila este înconjurată de un gard din piatră înalt, iar arhitectul a clădit-o şi decorat-o în stilul palatelor arăbeşti.

Construcţia are o terasă exterioară, colonade pe care se sprijină acoperişul, plafoanele zugrăvite policrome, iar interiorul este „căptuşit“ cu lemn.

Vila a fost rechiziţionată după primul Război Mondial. De-a lugul timpului aici a funcţionat consulatului Ceh şi Curtea de Apel din Constanţa. Vila a intrat pe lista de revendicări, făcute în 2006, de Alexadra Şuţu (90 de ani), din Milano, singura descendentă a familiei Şuţu.

În 2011, casa a revenit în proprietatea familiei, iar în 2018 a fost achiziţionată de Theodor Lucian Ichim (Unigrains Trading) care a pus-o la dispoziţia One Night Gallery pentru ca publicul să o poată descoperi din nou.

Grădina va găzdui expoziţia, iar parterul va fi disponibil pentru vizitare, cu tururi ghidate.

One Night Gallery este prima galerie de new media art din România care îmbină arta şi tehnologia într-un nou concept de expoziţie ad-hoc şi care susţine tinerii artişti români. One Night Gallery este o punte între artist şi public, care îi provoacă pe artişti să folosească noi instrumente de storytelling digital, realitatea virtuală, realitatea augmentată, video mapping sau instalaţii neconvenţionale. Vernisajele clasice devin spectacole imersive de artă, ce facilitează experienţe multisenzoriale.