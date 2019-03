VIDEO Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, poluată masiv cu petrol în zona plajei Vadu. „E foarte grav şi depăşeşte posibilităţile noastre de intervenţie“

Localităţile Vadu şi Corbu fac parte din rezervaţia Biosferei Delta Dunării, iar plajele din dreptul celor două sate sunt printre ultimele plaje sălbatice rămase pe litoralul românesc.



Costel Ignat este cel care a descoperit zona poluată şi care, din data de 13 martie, a trimis sesizări la autorităţi pentru a interveni. Mai mult, omul, care este şi consilier local, a luat probe de sol şi a verificat cu ce ar putea fi poluat terenul din acea zonă.



„În toamna anului trecut am trecut prin acelaşi loc şi nu am observat nicio pată de petrol. Acum, când am ieşit pe acolo, am dat de acele pete. Cred că e o zonă afectată de vreo 2-3 hectare şi una de aproximativ 2 hectare”, spune Costel Ignat. Cele două zone poluate sunt două bataluri ce aparţin Rompetrol Rafinare, locuri special amenajate pentru depozitarea anumitor ape reziduale.



Prin aceeaşi zonă, spune localnicul, pe sub pământ trec conductele OMV Petrom care vin din mare de la platformele de gaz şi ţiţei. În acest sens, pe teren ar fi instalata şi nişte borne. „Dacă le urmăriţi de la intrare în sat şi până la intrare în mare este exact culoarul lor. Ei sunt singurii care vin cu conducte din mare în acea zonă. Cei de la Petrom au lucrat la conducte în ultima vreme. Se poate ca atunci când au lucrat la conducte să fi existat scurgeri. Am mers pe borne şi am găsit în unele porţiuni zone arate peste care s-a aruncat un praf alb. Cred că şi acolo au scăpat ceva substanţe”, adaugă Costel Ignat.





Prima instituţie care a răspuns solicitărilor a fost Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Doi inspectori din cadrul Comisariatului de Control Integrat Delta Dunării merg, pe 20 martie, la faţa locului, pe care-l identifică în actul de constatare ca fiind „păşunea Vadu, în zona conductei ce aparţine OMV Petrom SA”.



Aici, angajaţii ARBDD au prelevat două probe de sol şi una de apă (notând inclusiv coordonatele GPS ale locurilor de unde s-au luat probele). „Am constatat că este păşunea comunei Corbu, din zona localităţii Vadu, unde, pe lungimea conductei am găsit în două bazine hidrocarburi ce au contaminat atât solul nisipos, cât şi pânza freatică, aceste hidrocarburi fiind solidificate la suprafaţă. Pentru continuarea verificărilor va fi contactată OMV Petrom în vederea clarificării situaţiei şi stabilirea poluatorului”, se mai arată în actul constatator întocmit de reprezentanţii ARBDD.





„Este grav”



Mălin Muşetescu, guvernatorul Deltei Dunării, a declarat pentru „Adevărul” că „ într-adevăr, se pare că sunt lucruri foarte serioase. Este grav. Nu avem nicio confirmare legată de conducta OMV Petrom. Vorbim de ecologizare şi asta costă enorm, sunt câteva hectare, destul de mult. Ştim şi al cui este terenul, al Rompetrol. Cei de la Garda de Mediu vor stabili poluatorul”. De asemenea, guvernatorul a declarat că o sursă posibilă a poluării poate fi fosta Întreprindere de Metale Rare (IMR) de la Vadu (închisă în 1997), care se află la aproximativ un kilometru de locul unde au apărut problemele de mediu. În acest caz, spune Mălin Muşetescu, am avea de-a face cu o „poluare istorică”, iar cel vinovat este „mort”.



Costel Ignat a prelevat două probe de sol pe care le-a dus la un laborator autorizat. Rezultatul analizelor a demonstrat că în pământ s-au identificat 160.120 mg/kg suprafaţă uscată hidrocarburi din petrol, în situaţia în care, conform legii, aceste hidrocarburi din petrol trebuie să fie sub 100 mg/kg suprafaţă uscată. „Nici nu putem spune că avem nisip îmbibat cu petrol, avem, de fapt, petrol în care se mai regăseşte şi nisip”, spune Costel Ignat.



Analizele realizate la cererea localnicului nu sunt însă oficiale, de aceea autorităţile trebuie să aştepte rezultatele probelor prelevate de către cei de la ARBDD şi de cei de la Garda de Mediu.



„Nu am încă rezultatele, dar lucrurile sunt clare. Vezi că e clisă de petrol acolo. Am înţeles de la cei care au fost că se simte că e o pungă de petrol acolo. Lucrurile sunt grave şi depăşesc posibilităţile de intervenţie ale Rezervaţiei. Aici e vorba de Garda de Mediu deja. ”, mai spune Mălin Muşetescu.







Reacţii Oficiale



Primarul comunei Corbu, Marian Gălbinaşu, a declarat pentru „Adevărul” că totul este o „alarmă falsă”. „Cred că cineva a vrut să se joace. Oficial, noi nu ştim absolut nimic. Este o încrucişare de conducte acolo, dar oficial, chiar am fost prin zonă săptămâna trecută şi nu avem semnale. Dumnezeu ştie.”



Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice al KMG International, proprietarii terenului afectat de poluare, au declarat că „reprezentanţii Rompetrol Rafinare au luat act de starea de fapt constatată în zona din vecinătatea Iazului de Decantare Vadu, iar în acest moment se evaluează starea terenului menţionat. Monitorizăm întreaga zonă, efectuăm analizele necesare în vederea evaluării situaţiei şi reiterăm faptul că Rompetrol Rafinare depune eforturi constante pentru a menţine un mediu curat în toate activităţile întreprinse.”



Şi cei de la OMV Petrom SA au transmis un punct de vedere referitor la situaţia creată în apropiere de plaja Vadu. „Nu desfăşurăm operaţiuni în zona indicată. Monitorizăm continuu conductele noastre pentru ca toate operaţiunile să se desfăşoare în siguranţă, efectuând periodic verificări şi lucrări de mentenanţă. Nu s-a înregistrat nicio scurgere provenită de la conductele noastre din zona Corbu/Vadu. Siguranţa oamenilor şi protecţia mediului reprezintă permanent prioritatea noastră şi luăm măsuri stricte de prevenire a riscurilor potenţiale”.

Reprezentanţii Gărzii naţionale de Mediu au declarat că inspectorii au fost la faţa locului unde au prelevat probe şi urmează să primească rezultatele. De asemenea, GNM urmează să stabilească cine se face vinovat de poluare. „În timpul verificărilor (efectuate marţi, 26 martie n.red.) s-a constatat că în zona respectivă se află o cantitate de pământ şi nisip posibil contaminate cu reziduuri de hidrocarburi. A fost identificat proprietarul terenului şi a fost încheiat un act de constatare în care au fost stabilita două măsuri cu termen maxim de realizare 1.04.2019, în ceea ce priveşte efectuarea de analize a solului şi prezentarea de documente. Din emiterea buletinului de analiză şi analizarea documentelor solicitate, în cazul constatării unor depăşiri a parametrilor fizico-chimici urmează stabilirea măsurilor care se impun conform legislaţiei în vigoare”, arată reprezentanţii Gărzii de Mediu.



