Victimele incendiului de la Petromidia, transferate în străinătate. Tragedia care a avut loc pe platforma petrolieră în 2016

În urma incendiului care s-a produs vineri pe platforma industrială Petromidia, doar un om a decedat. Este vorba de Iulian Atanasiu, de 32 de ani, care a lăsat în urmă o tânără soţie, în vârstă de 33 de ani, şi o fetiţă de doi ani. Alţi cinci colegi de-ai săi au fost răniţi: trei au rămas internaţi la spitalul din Constanţa şi alţi doi au primit îngrijiri medicale la Spitalul Clinic de Urgenţă „Floreasca” Bucureşti. Duminică dimineaţa, s-a primit acordul din partea medicilor pentru transferul celor arşi la o clinică din afara ţării.

Se cercetează cauzele

Între timp, mai multe anchete derulate la faţa locului încearcă să stabilească de la ce a pornit incendiul pe conducta din cadrul instalaţiei de hidrofinare petrol. De la început, directorul general al Rompetrol Rafinare, Felix Crudu-Tesloveanu, a exclus ideea că explozia a fost provocată de o eroare umană. „La rafinărie s-a deplasat o comisie din cadrul ISU Dobrogea al judeţului Constanţa, formată din trei specialişti care continuă şi la această oră cercetarea pentru a stabili cauza probabilă de izbucnire a incendiului”, a spus Anamaria Stoica, purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea.

Revizie generală la Petromidia în luna mai

Este curios cum s-a putut întâmpla aşa ceva din moment ce Rafinăria Petromidia trecuse printr-o revizie generală, finalizată la jumătatea lunii mai, după cum anunţau atunci oficialii Rompetrol. „Am trecut peste un an foarte dificil, din toate punctele de vedere, în care am avut o presiune fără precedent în piaţa de profil. Cu toate acestea, am reuşit finalizarea cu succes a reviziei generale a rafinăriei Petromidia, care ne asigură, în prezent, funcţionarea la nivel optim, dar şi posiblitatea de a ne adapta producţia la cererea în creştere de produse petroliere. Împreună cu diviziile de retail ale Grupului din Romania, Republica Moldova, Bulgaria şi Georgia continuăm să fim un pilon de stabilitate în asigurarea de produse petroliere de calitate, dar şi sprijin în lupta împotriva pandemiei”, declara la data de 17 mai Felix Crudu Tesloveanu, director general al Rompetrol Rafinare.

Peste 100 pompieri s-au luptat cu focul

Timp de aproape o oră, peste 100 de pompieri, din Constanţa, Călăraşi, Tulcea şi Brăila au luptat pentru stingerea incendiului care se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum. Incendiul a fost localizat la ora13:14, fiind astfel eliminat pericolul extinderii acestuia la vecinătăţi. Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa a prelevat probe din zona Rafinăriei Petromidia în urma incendiului de vineri, dar nu au fost emise buletinele de analiză nici până în prezent. Din fericire, datorită circulaţiei curenţilor de aer, norul de fum s-a deplasat spre mare şi nu spre partea continentală a Dobrogei. Acesta a fost şi motivul pentru care reprezentanţii Gărzii de Mediu nu au luat decizia evacuării populaţiei din zona Năvodariului sau a plajei.

Tragedia din 2016: doi morţi pe platforma Petromidia