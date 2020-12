Vergil Chiţac: „Primăria Constanţa trebuie să fie o instituţie în care politicul să nu-şi amestece coada”

Vergil Chiţac (PNL) a fost ales primar al municipiului Constanţa, moment ce a însemnat finalul unei administraţii PSD, reprezentată de foştii primari Radu Mazăre şi Decebal Făgădău.



De la preluarea efectivă a funcţiei şi până în acest moment este prima conferinţă de presă susţinută (online) de Vergil Chiţac. Acesta a trecut în revistă „luna densă şi intensă” de care a avut parte la Primăria Constanţa, o lună derulată pe fondul unei crize sanitare, a apropierii Sărbătorilor de Iarnă şi de intrarea în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.



De asemenea, Vergil Chiţac pare că a descoperit acum şi birocraţia din administraţia locală deoarece s-a plâns de mulţimea hârtiilor ce trebuie întocmite chiar şi atunci când este vorba despre o banală asigurare auto.



„Am spus încă de la început, nu este nevoie de un audit extern (care ar dura mult şi ar fi costisitor). Am cerut rapoarte de lucru şi am emis dispoziţii”, spune Chiţac atunci când vine vorba despre verificarea funcţionarilor publici din administraţia locală.



Primarul Constanţei a explicat şi cele trei direcţii spre care se îndreaptă: atragerea investitorilor, parteneriate cu investitorii şi expertiză.

Oamenii vechi, administraţie nouă

În ceea ce priveşte măsura de a-l transfera de la Primăria Eforie pe arhitectul şef Petre Dan Leu, primarul a spus că fostul arhitect şef al oraşului Constanţa a demisionat, iar presiunea anumitor cereri pe care doar arhitectul şef le poate semna l-a determinat să realizeze acest transfer. De asemenea, Chiţac l-a lăudat pe Leu pentru contribuţia avută la accesarea unor proiecte europene ce se implementează în UAT Eforie, acesta fiind şi singurul criteriu de performanţă care ar fi stat la baza acestei alegeri.



Tot în aparatul administrativ al primarului Vergil Chiţac se regăseşte fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cristinel Dragomir, considerat mâna dreaptă a lui Nicuşor Constantinescu (ex-preşedinte CJ şi lider al PSD Constanţa). Cu privire la acesta, primarul spune că Dragomir era angajat încă din 2018 în funcţia de inspector al primăriei (avea suspendate raporturile de muncă), astfel încât nu are ce să facă. „Domnia sa mi-a spus că vrea să-şi reia locul de muncă. Era un abuz din partea mea să nu-i dau dreptul domnului Cristinel Dragomir să facă treaba asta. Este inspector în cadrul Serviciilor Publice”.



Un alt personaj ce se regăseşte în echipa primarului Vergil Chiţac este Horia Constantinescu, fost membru PSD, PPU-SL, fost candidat la primăria Constanţa şi fost şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor. Horia Constantinescu este şi un apropiat al familiei lui Adrian Năstase, fiind naşul lui Andrei Năstase. Liberalul Chiţac a explicat decizia de a-l aduce în echipa sa prin faptul că ar fi un bun specialist şi că simpatiile politice nu contează.



„Este un om care are experienţă, nu l-am adus de pe stradă, l-am adus din funcţia de director al OPC Constanţa. Are o experienţă în zona Serviciilor Publice. Dacă mi se invocă mie trecutul domniei sale şi faptul că a fost membru PSD şi un apropiat a lui Adrian Năstase, nu o să marşez la discuţia asta. Primăria trebuie să fie o instituţie în care politicul nu trebuie să-şi amestece coada şi cu asta basta. Nu ştiu ce mi s-ar putea reproşa. Trebuie să transformăm instituţia Primăriei care a fost politizată într-una eminamente administrativă, iar domnul Horia Constantinescu nu este acum nici membru de partid”.



În ceea ce priveşte decizia de a nu finanţa iluminatul festiv de Sărbători, Chiţac a reiterai ideea de a nu face risipă într-un an greu, afectat de pandemie şi a menţionat că vor „exista semne luminoase” prin oraş amenajate de diferiţi agenţi economici.

