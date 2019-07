Turiştii de pe litoralul supraaglomerat, urmăriţi de mizerie şi bădărănie: „La patru stele să nu poţi să te uiţi afară din cameră?“

Sezonul estival 2019 se anunţă unul de excepţie pentru investitorii implicaţi în afaceri pe litoralul românesc. Vremea foarte călduroasă şi tichetele de vacanţă acordate bugetarilor au făcut ca, încă din primele zile ale lunii iulie, gradul de ocupare a spaţiilor de cazare de la mare să fie foarte ridicat.



Reprezentanţii Federaţiei Patronale din Turismul Românesc se aşteaptă ca, la mijlocul lunii iulie gradul de ocupare, să depăşească 90%, spre recordul absolut al ultimei decade.



Odată cu creşterea numărului de turişti, cresc însă şi preţurile, iar tot din 15 iulie se anunţă un nou val de scumpiri, unul destul de consistent, care vine după majorarea tarifelor cu 10-15% de la începutul aceleiaşi luni.



Reclamaţie la ministru



Ca în fiecare an, totuşi, numărul reclamaţiilor depuse de turiştii este uriaş. Cei care au fost deja la mare lasă comentarii pe internet, mai ales pe site-urile unde se fac rezervări, unde descriu preponderent experienţe ne plăcute. Oamenii nu se plâng doar de confortul camerei sau de condiţiile din anumite hoteluri, ci şi de atitudinea angajaţilor din turism, de modul în care arată staţiunile, plajele sau diferite servicii care ar trebui să contribuie la un concediu reuşit.



În staţiunea Eforie Nord, un turist din Bucureşti i-a descris chiar ministrului Turismului, Bogdan Trif, aflat într-un control, condiţiile improprii în care a fost cazat. „Cine dă stele la hoteluri? La patru stele să nu poţi să te uiţi afară din cameră? Nu au plase la geamuri, sunt ţânţari, sunt insecte… Sunt patru stele, nu? Când m-am dus la manager, managerul a fugit“, i-a transmis turistul revoltat.



Ministrul a verificat personal dacă reclamaţia turistului este îndreptăţită. „Într-adevăr, omul care a făcut sesizarea a avut dreptate, camera nu era finalizată, mai sunt de făcut finisaje, nu avea oglindă, tavanul lăsa mult de dorit, nu era curăţat, pete, uşa, de asemenea, nu se închidea foarte bine, nu era nici finisată, se vedea foarte multă spumă“, a declarat Bogdan Trif.



Tot în Eforie Nord, o turistă care a achitat 3.600 de lei pentru un sejur explica faptul că a venit de la 900 de kilometri depărate şi „am rezervat o cameră mai mare (trei adulţi şi un copil). Ne-au dat două paturi de 70 x 70 de centimetri. Vi se pare normal ca trei adulţi şi un copil să doarmă în două paturi 70x70?“.



Nelipsitul comerţ ilegal de pe plajă FOTO: Călin Gavrilaş

Dezastru la patru stele



În aceeaşi staţiune, la un hotel de patru stele, un alt turist spune că uşa de la dulapul de haine lipsea, curăţenia lasă de dorit, geamul de la baie avea sistemul de rabatare defect, era mizerie în cameră, iar micul dejun a fost de slabă calitate.



„Au venit să schimbe robinetele la baie (chiuvetă şi cadă) în timp ce eram cazaţi deja. Au rezolvat repede, dar totuşi nu voiam sa aud bormaşina în concediu. A trebuit să merg personal la recepţie să îmi schimbe bateriile de la telecomanda TV şi aer condiţionat. Sunteţi de 4 stele. Becurile de la veiozele din dreptul noptierelor n-au funcţionat deloc“, spune nemulţumit clientul.



Şi în Mamaia, la resorturi de patru stele, mulţi turişti au avut comentarii negative. „Bacterii în piscină. Camerele arată jalnic. Nu au aspiratoare. Un aspirator pentru o clădire cu 8 etaje. Miros jalnic. Jucării pentru copii stricate, distruse, foarte periculoase. Mâncarea e jalnica: ouă în toate felurile. Pâine nu au, că se termină“, este unul dintre comentarii.



Tot la un hotel de patru stele din Mamaia, un turist a fost deranjat de faptul că la piscină nu se făcea curăţenie corespunzător: „Piscina nu se curăţă corect. Observi cum plutesc ceva resturi, dar cel mai deranjant este faptul că pe lângă scaunele de plaja şi sub ele nu se face curăţenie. Daca muţi un şezlong de la locul lui, găseşti multa mizerie. Şezlongurile şi scaunele de la piscină şi terasă nu se şterg, găseşti pe ele excrement uscat al pasărilor cerului“.



La toate aceste nemulţumiri se adaugă şantierele printre care sunt nevoiţi să se plimbe turiştii în zona de Nord a staţiunii Mamaia sau străzile care se reabilitează în plin sezon estival în Eforie Nord, lucruri pe care ei le descoperă abia când au ajuns pe litoral. Oamenii mai reclamă plajele supraaglomerate de şezlonguri şi baldachine care ajung până la valuri, făcând imposibilă orice plimbare pe malul apei, atitudinea unor ospătari sau recepţioneri, ori calitatea îndoielnică a mâncării.





Părerea experţilor



Specialiştii în turism afirmă, pe de altă parte, că hotelurile de pe litoralul românesc sunt într-o continuă modernizare şi că oamenii de afaceri investesc permanent în dezvoltarea unităţilor de cazare.

„Un turist poate fi mulţumit, altul nemulţumit, în acelaşi hotel. Asta depinde de aşteptările fiecăruia. Venim în vacanţă cu nişte aşteptări şi plătim pentru ce credem că va fi acolo, iar acolo găsim realitatea. La 2 stele vin turişti de 2 stele şi cu aşteptări de 2 stele sau chiar mai mari“, susţine Corina Martin, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România.



Aceiaşi experţi spun că, atunci când serviciile oferite de un hotel sunt sub standarde, cazurile trebuie la Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.



„Vorbim de un turism care se practică trei luni pe an şi unde nu te mai joci. Concurenţa în cele trei luni face ca fiecare hotelier să vină cu servicii în plus, altfel vin apartamentele (apartamentele care se închiriază în multe staţiuni - n.r.) care sunt o ameninţare pentru hotelieri“, mai spune Corina Martin.



În tot sezonul estival, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa primeşte în jur de 60 de sesizări sau informări din partea turiştilor. „Cele mai multe sesizări sunt legate de cazare sau de masă. Sunt unele hoteluri nemodernizate care au poze vechi pe site-urile cu oferte, iar oamenii nu sunt obişnuiţi să citească părerile celorlalţi turişti postate acolo. Se bucură de un preţ mic şi de o poză frumoasă şi când ajung la mare este altceva“, spune Horia Constantinescu, şeful CJPC Constanţa.

Pe aceeaşi temă:

Controale pe litoral. Inspectorii sanitar veterinari au aplicat amenzi de 95.000 de lei

Ce reguli ar impune civilizaţia pe litoralul Mării Negre. „Plaja este domeniu public, nu vacă de muls pentru şmecheri“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: