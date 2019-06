Teologul român care a cucerit de cinci ori titlul de campion al Italiei la skandenberg. Conduce corul bisericii şi se roagă înainte de orice meci

Adrian Luţai (41 de ani) s-a născut în Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, tatăl lui fiind preotul din această localitate. Aşa că, i-a călcat pe urme şi la 14 ani a plecat la Cluj-Napoca pentru a urma studiile Seminarului Teologic Ortodox.



Încă din timpul claselor primare, Adrian, pe atunci un copil mai firav, a început să facă sport, descoperind skandenbergul. „Am devenit cel mai puternic din seminar, dar şi din oraş. Erau competiţii de amatori, desfăşurate prin baruri sau cluburi. Nu era nimic organizat”, spune campionul.



A absolvit Seminarul Teologic în anul 1997 şi, în loc să-i urmeze tatălui în slujirea altarului, a ales să plece în Italia, pentru „un viitor mai bun” în ceea ce priveşte cariera sa sportivă. În acea perioadă, România nu avea o Federaţie de skandenberg.





Adrian Luţai (stânga), practicând sportul preferat

De la salahor, la campion naţional



„Ajungând în Italia, am început să lucrez ca salahor în construcţii pentru a putea supravieţui”, declară pentru „Adevărul” Adrian Luţai. După aproape cinci ani de muncă, a reuşit să-şi deschidă propria afacere tot în domeniul construcţiilor. Aşa a ajuns să fie patron la firma pe care o are şi astăzi, un patron care în fiecare zi se îmbracă în salopetă şi munceşte cot la cot cu angajaţii săi.



În perioada cât era proaspăt mutat în Italia, Adrian a făcut şi cursuri de modă şi televiziune şi, la final de săptămână, era bodyguard în discotecile din Milano sau gardă de corp pentru diferite persoane. Asta a făcut timp de opt ani.



În anul 2010 decide să reia pregătirile la skandenberg, sportul pentru care a ales să plece din România. În acelaşi an câştigă şi prima competiţie, „Copa Italia”. Din 2011 şi până în 2013 câştigă titlul de campion naţional al Italiei la categoria 90 de kilograme.





A urmat apoi o perioadă când a fost vicecampion, iar în anul 2018 a revenit pe prima treaptă a podiumului, la categoria 100 de kilograme. Şi în 2019, tot românul Luţai a cucerit campionatul naţional al Italiei la skandemberg. Fiind şi cetăţean italian, participă şi la competiţii internaţionale reprezentând această ţară.



„Am reuşit să câştig 14 concursuri internaţionale în diferite ţări că Elveţia, Franţa, Belgia, Ungaria, Slovacia, Austria. Am participat la 6 campionate mondiale la care am luat locul 10, 11, 12 de mai multe ori”, spune sportivul.



A reuşit să-şi deschidă în Milano şi un mic club sportiv unde antrenează iubitori de skandemberg şi unde se antrenează şi el de cel puţin trei ori pe săptămână.



Adrian Luţai, campion naţional al Italiei - 2018



Un român mândru de ţara natală



Cu toate că performanţele sale sportive sunt legate de ţara în care a plecat la 19 ani, Adrian susţine că este mândru că e român, că peste tot spune care este ţara sa natală pe care a părăsit-o în urmă cu 22 de ani. „Italienii m-au susţinut în ceea ce am făcut şi pentru asta le sunt recunoscător, dar într-o bună zi sper să mă întorc acasă şi să rămân în România.”



Îşi iubeşte ţara natală şi este foarte preocupat de ce se întâmplă „acasă”, atât din punct de vedere economic, cât şi politic. „Sper să se reglementeze problemele ţării cu cei din conducere, avem nevoie de oameni corecţi şi deştepţi pentru a conduce ţara, nu de hoţi şi de oameni care urmăresc doar interesele personale. Dumnezeu să ne ajute să putem să ne ridicăm, suntem un popor cu oameni foarte isteţi şi descurcăreţi. Oriunde am fi ne descurcăm indiferent de împrejurări”, îşi spune off-ul maramureşeanul plecat în Italia.





Dirijor de cor bisericesc



Deşi studiile teologice le-a terminat demult, iar viaţa sa a mers către o altă direcţie, Adrian Luţai îl are tot timpul de Dumnezeu în rugăciunile şi vorbele sale.



Campionul nu stă departe de biserică şi de divinitate. Se roagă înainte de fiecare meci, este alături de comunitatea de români din Milano şi conduce corul bisericii româneşti de aici.



„Am încredere tot timpul în Dumnezeu şi la orice greutate încerc să mă rog. Înainte de fiecare concurs mă rog şi îmi fac Cruce şi zic în sinea mea: Fie voia Ta, Doamne. Aşa că sunt mulţumit de orice rezultat obţin, pentru că totul are un sens şi nimic nu e întâmplător. De multe ori Dumnezeu ne smereşte că să nu cădem în mândrie”, explică sportivul.



După trei ani şi jumătate, în această vară se va întoarce acasă, în Maramureşul de unde a plecat la 14 ani ca să descopere lumea. Tot aici, acasă în România, va avea loc şi Campionatul Mondial de Skandenberg 2019, la care el va participa reprezentând Italia.



Aşteaptă clipa când viaţa îi va spune că este momentul să se întoarcă definitiv acasă, iar locul unde ar vrea să se stabilească este Cluj-Napoca, oraşul unde a studiat teologia şi a realizat că poate face performanţă în sport.

