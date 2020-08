Stelian Ion şi-a depus candidatura la Primăria Constanţa, din partea USR-PLUS. „Am rămas în urma multor oraşe care ne priveau cu invidie“ VIDEO

Stelian Ion candidează la Primăria Constanţa pentru prima oară şi speră să obţină locul I, pe care alianţa USR-PLUS l-a câştigat la Europarlamentarele din mai 2019, atât în judeţul Constanţa, cât şi în reşedinţa de judeţ.

Ion a organizat luni, 17 august, conferinţa de presă la care a răspuns materialelor din presă care l-au acuzat de o „şarlatanie“ cu garsoniera ANL. Adunarea ţinută în faţa blocului unde locuieşte a fost marcată de scandalul provocat de reprezentanţi ai presei, care l-au făcut pe candidatul USR-PLUS „nesimţit“ şi „handicapat“.

„Am intrat în politică în 2016 dezamăgit de ce s-a întâmplat la noi cu PSD, USL. După 20 ani de PSD în Constanţa. PSD a însemnat în Constanţa doar subdezvoltare, au performat doar în furtul din banul public, din terenuri. În rest, ne bălăcim în mizerie, suntem codaşi în toate clasamentele, în urma multor oraşe care odinioară ne priveau cu invidie.

Avem o alternativă reală, avem alături o echipă tânără, competentă, cu care vom schimba efectiv destinul acestui oraş.

Din păcate, marele Decebal Făgădău în loc să demisioneze, pentru că nu şi-a onorat promisiunile din 2016, îndrăzneşte să mai candideze.

Este slab şi incompetent, un conţopist care se ascunde de constănţeni, nu are curaj să dea socoteală pentru tot ce nu a făcut în aceşti ani.

Combat cu fermitate această teorie cum că în Constanţa nu avem nevoie de experimente, că mai bun este răul vechi cu care ne-am obişnuit. Ei au făcut un experiment cu Constanţa, şi-au bătut joc de toţi constănţenii, să-şi ia fotografiile de pe birou şi să plece acasă.

Iar Constanţa nu poate fi modernizată de un pensionar. De o persoană care nu a dovedit timp de 4 ani, cât a exercitat o funcţie publică, decât comoditate. Nu a avut activitate în Parlament. Trebuie ca oamenii să privească adevărul în faţă.

Am fost cel mai dinamic parlamentar, dintre toţi parlamentarii de Constanţa, cu o activitate care statistic face cât activitatea celorlalţi însumată.

Voi fi un primar dinamic, eficient, voi merge pe stradă şi voi sta de vorbă cu oamenii, nu mi-e frică de ei.

Constanţa este un oraş lăsat de izbelişte. Nu e admisibil să arate aşa, cu cartiere care nu au utilităţi. Să le dăm şansa copiilor noştri să rămână în Constanţa, să aibă un viitor aici.

În faţa unor mafii care şi-au bătut joc de oraş zeci de ani, Constanţa va scăpa de PSD şi şansa suntem noi, USR-PLUS. Îi rog pe constănţeni să se gândească bine ce fac pe 27 septembrie, nu avem milioane de euro, nu avem interese prin port, nu avem moguli care-şi freacă mâinile că vor pune mâna pe oraş.

Este ultimul tren, avem un decalaj foarte mare de recuperat. Suntem de râsul lumii, am rămas în urma tuturor. Noi ne înhămăm la muncă. Nu pornim cu zâmbetul pe buze, nu e nimic de glumit aici, este o muncă titanică, îi rugăm pe constănţeni să ne ajute“, a spus Stelian Ion, pe treptele Casei Albe.

USR Constanţa a transmis: „Stelian Ion şi-a depus astăzi candidatura la Primăria Constanţa. Am fost singurul partid din România care a strâns semnături online de la cetăţeni. Alături de Stelian Ion şi-a depus candidatura şi Remus Negoi, propunerea USR PLUS pentru Consiliul Judeţean Constanţa. Mulțumim pentru încredere tuturor celor care și-au pus semnătura pe listele noastre! Mulţumim şi celor care nu au semnat, fiind în grabă, dar ne-au încurajat şi ne-au dat idei şi sfaturi importante. De asemenea, apreciem mult munca voluntarilor noştri, care au stat în stradă în aceste zile caniculare. Vă asigurăm că, din septembrie, USR PLUS va aduce în Primăria Constanța și în Consiliul Județean o nouă abordare, un mod de lucru care va ține cont exclusiv de interesele generale ale constănțenilor.“

