Povestea arhitectului în zeghe care a proiectat Spitalul Judeţean Constanţa, clădirea emblematică a oraşului care a împlinit jumătate de secol de existenţă

Ioan Puşchilă s-a născut la Cernavodă în anul 1913. După şcoala primară pe care a absolvit-o în oraşul natal, a urmat liceul la Braşov şi apoi Politehnica din Bucureşti. În timpul studenţiei s-a îmbolnăvit de TBC şi a abandonat cursurile, o perioadă retrăgându-se în Cernavodă unde a fost profesor de matematică. Ulterior, a ales să urmeze arhitectura, proiectând şi urmărind şantiere, în special la Bucureşti.

Deşi nu a fost un membru al Mişcării Legionare, a avut simpatii de dreapta, fiind prieten cu sculptorul Anastase Puiu şi arhitectul Constantin Joja. După venirea gardiştilor la putere, şeful legionarilor din Constanţa, Eugen Teodorescu, i-a propus să devină primar la Cernavodă, post pe care l-a acceptat. În doar câteva luni cât a deţinut această funcţie a reuşit să proiecteze şi să construiască sediul primăriei.

Faptul că s-a învârtit în cercurile legionare l-a costat libertatea. În timpul rebeliunii legionare, se afla la Bucureşti, unde plecase pentru a procura alimente. A fost chemat la Comisariatul de Poliţie Cernavodă, unde a fost acuzat de port ilegal de armă, deşi el mărturisise în faţa organelor de anchetă că a aruncat pe geam revolverul pe care îl avea asupra sa. Cu toate acestea, a fost arestat, dar completul de judecată l-a achitat „faptele neînscriindu-se în textele penale pentru care a fost trimis în judecată.

După venirea comuniştilor la putere, Securitatea îl considerat un individ periculos, iar în 1949 Tribunalului Militar Bucureşti l-a condamnat pe arhitectul Puşchilă la şapte ani temniţă grea pentru uneltire contra orânduirii sociale. „Documentele de arhivă vorbesc despre faptul că, alături de mai mulţi arhitecţi, el strângea ajutoare în haine, bani şi alimente pentru familiile celor arestaţi. Treaba asta a devenit imediat «ajutor legionar» şi «reorganizare legionară» în viziunea Securităţii“, spune arhitectul Vlad Mitric-Ciupe, care a considerat că este de datoria lui să facă lumină în destinele înaintaşilor săi. După cercetări în arhive, după ce a consultat dosarele existente la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi, după ce a vorbit cu urmaşii arhitecţilor întemniţaţi politic, a creionat într-un volum destinele celor care nu şi-au putut desfăşura munca de creaţie în libertate.

Ioan Puşchilă a trecut prin mai multe închisori: Jilava, Aiud, unde erau întemniţaţi cei mai periculoşi oameni pentru orânduirea comunistă, pentru ca în anul 1950 să îl găsim la Colonia Poarta Albă. Cei care îl supravegheau au descoperit la scurt timp că este un intelectual de care noua orânduire are nevoie, astfel că după câteva luni a devenit conducătorul unei brigăzi a constructorilor de la Peninsulă.



Cât timp a fost închis în coloniile Canalului, Puşchilă a proiectat şi a urmărit execuţia Centrului de Coordonare al Canalului din Constanţa (în prezent sediul Arhivelor Naţionale), apoi, împreună cu un grup de alţi arhitecţi (G. M. Cantacuzino, Constantin Joja, Sorin Obreja, Virgil Antonescu, Constantin Mucichescu şi alţii), a lucrat la Stadionul Farul din Constanţa şi la Fântâna Dragonului din apropiere, ambele acum abandonate. Un deţinut care a lucrat la cele dou obiective povesteşte în cartea „Arhitecţii români şi detenţia politică 1944-1964. Între destin concentraţionar şi vocaţie profesională“, cum se lăudau comuniştii cu realizările lor: „Duminica noi stăteam încuiaţi în baraca de lângă stadion şi venea tineretul progresist, comunist, şi se poza pe la vagoneţi. Şi apăreau în gazetă informaţii că Stadionul Constanţa e făcut dă tineretul comunist al Constanţei, care lucrează voluntar şi face şi drege; să pozau la vagoneţii unde transpiram noi“.

Autorul principal al proiectului Spitalului Judeţean

După ce a ieşit din puşcărie, bolnav, s-a angajat ca maistru ipsosar la Institutul Agronomic, apoi a fost colaborator pentru desene la Editura Ştiinţifică, ulterior reuşind să intre într-un institut de proiectări. „Aşa cum scriitorii interzişi ajunseseră să facă stilizări literare pentru alţii, Puşchilă corecta – într-o primă instanţă - proiectele de arhitectură ale colegilor mai bine plasaţi în ierarhia institutului. Aşa l-a cunoscut pe Gheorghe Gheorghiadi, căruia îi completa o serie de proiecte. «Măi, Ioane, i-a spus el la un moment dat lui Puşchilă, eu sunt prieten cu primul secretar de la Constanţa. Ei vor să facă un spital judeţean. Nu vrei să te duci?», l-a întrebat el. Puşchilă nu avea mari speranţe că va primi proiectul, dat fiind trecutul său. Numai că Vasile Vâlcu, care la acea vreme era prim-secretar al Comitetului Regiunii PMR Dobrogea, i-a spus: «Pe mine nu mă interesează altceva, eu vreau să ştiu dacă ştii să faci spitale?». «Am lucrat la spitalul municipal din Constanţa, la sfârşitul anilor ʼ30», i-a răspuns Puşchilă. «Atunci eşti omul meu», i-a replicat Vâlcu“, povesteşte Vlad Mitric-Ciupe.

Aşa se face că Puşchilă, fost deţinut politic, a fost autorul principal al proiectului Spitalului Judeţean Constanţa, care a fost inaugurat în anul 1969.

După câţiva ani, în momentul demarării la nivel naţional a campaniei de proiectare şi execuţie a noilor sedii ale judeţenelor de partid din 1968, o directivă venită de la Cabinetul I a stabilit ca la Constanţa să fie ales „ăla care a făcut spitalul“. Proiectul Casei Albe, unde în prezent funcţionează primăria, prefectura şi consiliul judeţean, a fost finalizat în 1969, iar Ioan Puşchilă a primit premiul Uniunii Arhitecţilor. Prima de 100.000 lei acordată de partid nu a ajuns la el, fiind împărţită de către cei din conducerea locală, aşa cum a povestit fiica sa.

După Casa Albă, Puşchilă a fost şef de proiect al staţiunii Venus, şi, până când a ieşit la pensie, în 1971, a mai realizat Căminul Marinarilor din Constanţa, Căminul de Partid şi ferma Sibioara. În ultimii ani, pe baza ideilor lui, s-au ridicat la Poarta Albă şi Năvodari două memoriale dedicate celor care au suferit şi pierit în coloniile de muncă amenajate de-a lungul Canalului Dunăre–Marea Neagră. A murit în 1997, lăsând în urmă o familie de arhitecţi, toţi cei trei copii urmându-i meseria.

Spitalul, decorat cu Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler

Ajuns la venerabila vârstă de 50 de ani, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa are 2.901 angajaţi, dintre care 1.085 asistenţi, 888 medici (557 rezidenţi), 68 personal TESA. Anul acesta au fost angajate 195 persoane iar alte 70 au ieşit din colectiv. Cele mai multe posturi scoase la concurs sunt pentru personalul auxiliar (67 posturi infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, etc) şi asistente (62). În timpul ultimelor 12 luni au fost angajaţi 22 medici, 18 registratori, 9 pompieri (ş.a).

Klaus Iohannis, preşedintele României a conferit, în luna aprilie, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler.

54.480 pacienţi au fost internaţi anul acesta în cadrul celui mai mare spital din sud-estul ţării. Dintre aceştia, aproape 70% (37.128) au fost urgenţe, restul s-au internat cu bilet de trimitere sau prin transfer interspitalicesc. 10,7% din totalul pacienţilor trataţi de medicii constănţeni provin din alte judeţe. In medie, lunar sunt externaţi 4467 pacienţi însă există perioade când media lunară este depăşită. Astfel, cea mai aglomerată lună din 2019 este luna iulie, cu 5.155 internări, reprezentând 9,46% din totalul pacienţilor internaţi în 2019.

Cele mai aglomerate secţii rămân, ca şi anul trecut, Pediatria (6740 pacienţi), Obstetrică Ginecologie 1 (4642), Cardiologia (3545), Neonatologia (3061) şi Neurologia (3032).

Dacă ne referim la afecţiuni, o pondere importantă o reprezintă bolile aparatului circulator ( 6,511 cazuri), urmate de bolile aparatului respirator (5,852) şi de tumorile maligne (5,697) .

Trenul spre Bucureşti circulă şi invers. Medicii din cadrul SCJU dispun de aparatură de top şi efectuează intervenţii şi investigaţii care nu se realizează la niciun spital din regiune, şi, chiar există în evidenţe, pacienţi din capitală care optează pentru serviciile oferite de cel mai mare spital din Dobrogea.

Astfel, în cursul acestui an, datorită medicilor din cadrul secţiei clinice Neurologie, pacienţii pot beneficia de terapii complexe şi gratuite, după ce Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei a fost acceptat în mai multe programe naţionale:

-Programul Naţional de Tromboliză (49 trombolize realizate din luna aprilie şi până astăzi, la pacienţi cu vârste cuprinse între 39 şi 91 ani);

– Programul Naţional de tratament în Scleroza Multiplă;

– Programul Naţional de tratament al Bolilor Neurologice Degenerative/inflamator-imune, respectiv cu administrarea de Imunoglobuline în poliradiculonevrită acută şi CIDP şi în crizele miastenice;

– Programul naţional al Atrofiei Musculare Spinale, demarat chiar la începutul acestei luni. Astfel, Constanţa a devenit cel de-al patrulea centru din ţară unde se derulează acest program, după Timişoara, Bucureşti şi Cluj.

Tot o noutate este şi grupul de lucru interdisciplinar din cadrul Centrului European EUSTAR nr. 216, a cărui activitate axată pe cercetare, diagnostic si tratament al pacientilor cu SCLEROZA SISTEMICA la copii si adulţi (în colaborare Pediatria- Reumatologia pediatrică- Compartimentul Reumatologie adulţi), a început anul acesta. În cadrul aceluiaşi centru menţionăm:

– Centrul de Monitorizare, Profilaxie si Tratarea Hemofiliei la copii si adulti ;

– Centrul de Screening Anomalii Vasculare la Copii;

Aceste centre fac parte din sectia Explorări Funcţionale şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetului 252 din incinta Ambulatoriului de Specialitate nr.1. Cabinetul este dotat cu ecograf pentru uz musculoscheletal si vascular si cu un aparat capilaroscop.

-în luna aprilie au fost realizate primele coronarografii. Intervenţiile au fost posibile în cadrul laboratorului de Angiografie Intervenţională;

– în cursul acestui an, echipa medicală coordonată de dr. Răzvan Popescu a realizat cu succes, pentru prima dată în cadrul SCJU Constanţa, o nefrectomie laparoscopică;

– a fost realizat cel de al şaselea lambou liber transferat pentru reconstrucţie tisulară a extremităţii cefalice, în cadrul compartimentului OMF al secţiei ORL. Fiecare dintre aceste intervenţii are un grad de complexitate ridicat, presupunând abilitaţi microchirurgicale si un efort de echipă ce include chirurgi OMF, chirurgi plasticieni, anestezişti dar şi asistenţi si infirmieri care sunt prezenţi în sala de operatii peste 10 ore. În cursul acestui an, s-au realizat trei lambouri osteocutanate fibulare, doua lambouri fasciocutanate radiale si un lambou osteocutanat scapular, cu acestea s-au reconstruit mandibula şi/sau părţile moi, după excizia unor neoplasme avansate local. Posibilitatea de a livra acest serviciu populaţiei din sud-estul ţării, a dus la o alta realizare majoră, crearea unei comisii multidisciplinare pentru stabilirea conduitei în neoplasmele din sfera capului şi gâtului, unde cazurile complexe sunt discutate de catre toţi specialiştii implicaţi, fara ca pacientul sa mai fie nevoit sa ii viziteze pe rând. Existenţa acestei comisii reduce timpul pe care bolnavul l-ar aloca programărilor si consultaţiilor individuale , sau revenirii pentru clarificări. Pe de alta parte accesul la soluţia terapeutică este mai rapid, un aspect extrem de important in cazul unor afecţiuni cu evoluţie agresiva. Din echipa medicală implicată în rezolvarea acestor cazuri fac parte dr. Anca Oprescu, Dr. Vlad Daniel, Dr. Adrian Creangă, Dr. Gelal Altai, dr. Victoria Bădăru, dr. Tăbăcaru Andra Cristina, Dr. Anca Şagău şi dr. Badiu Cristina ;

-diagnostice deosebit de grave au fost rezolvate şi în secţia Chirurgie Cardio Vasculară. Amintim cazurile celor doi pacienţi cu ruptură de aortă, ajunşi în stare critică la SCJU, în urma unor accidente (rutier, respectiv de aviaţie). Aceştia au fost operaţi de echipa medicală coordonată de dr. Marius Militaru, şeful secţiei Chirurgie Cardio Vasculară. Dintre cazurile complexe rezolvate de echipa medicală din cadrul acestei secţii amintim 56 intervenţii chirurgicale cord deschis, 4 rupturi de cord, o disecţie de aortă, 1 caz endocartdită de valvă mitrală şi aortă, etc.;

-2900 pacienţii critici au fost internaţi în cursul acestui an în secţia Anestezie Terapie Intensivă, secţie în a cărei competenţă intră : anesteziile pentru intervenţii chirurgicale, terapie intensivă postoperatorie, terapia intensivă a pacienţilor critici, a urgenţelor medicale şi chirurgicale, resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală, terapia durerii acute şi transfuziile sanguine. Anul acesta, în cadrul secţiei clinice ATI, au beneficiat de Hemodiafiltrare 25 pacienţi, cea mai lungă perioadă de îngrijiri medicale acordate unui pacient fiind de 75 de zile (şedinţe multiple de hemodiafiltrare, 60 zile hemodializă) . In urma eforturilor medicale depuse, evoluţia a fost una favorabilă iar pacientul a fost externat;

– a continuat realizarea procedurilor de plasmafereză, premieră medicală efectuată în 2018.

