Polidinul, tratamentul-minune, va fi produs din nou. În ce fază se află proiectul dezvoltat de militari

Polidinul a apărut ca un concept românesc de înlocuire a Omnadinului (poate cel mai cunoscut imunomodulator din istorie) care era utilizat în anii dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial.

În cadrul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” se află în desfăşurare un proiect de cercetare-dezvoltare prin care se doreşte dezvoltarea unui produs imunomodulator de tip Polidin, urmărindu-se punerea acestui produs pe piaţa de suplimente alimentare.

În acest scop, s-a dezvoltat şi modernizat procesul de fermentaţie bacteriană prin trecerea de la o tehnologie convenţională (plăci Roux) la o tehnologie modernă, controlabilă (bioreactoare specializate).

Forma de administrare a Polidinului este dezvoltată pentru a obţine capsule gelatinoase orodispersabile de tip ursuleţ (POLIDIN –O) şi spray nazal (POLIDIN-N).

Prin schimbarea formei de administrare a Polidinului se doreşte ca produsul să devină mai atractiv pentru un segment cât mai larg de populaţie (copii, adulţi, vârstnici).

Toate activităţile s-au desfăşurat în Centrul Cercetare-Dezvoltare Tehnologică din Institut în cadrul unui proiect de cercetare-dezvoltare de tip PSCD (Plan Sectorial de Cercetare-Dezvoltare) al Ministerului Apărării Naţionale. Vor continua testele clinice astfel încât Polidinul să fie repus pe piaţă şi sub formă de medicament cu administrare injectabilă.

„Ne-am injectat şase zile la rând câte 2 ml de Polidin şi toate reacţiile au fost bune“

„Weekend Adevărul“: De unde a venit ideea de a începe cercetările de laborator pentru a realiza Polidinul?

Sylvia Hoişie: În străinătate, în ţări precum Franţa, Germania, Elveţia, chiar şi Polonia, se foloseau preparate imunostimulatoare pentru creşterea imunităţii, pentru ca organismul să poată lupta împotriva infecţiilor bacteriene. Şi aşa a venit ideea ca şi la noi, la Iaşi şi Bucureşti, să se încerce producerea lor. La Iaşi, din colectivul care a început cercetările făceau parte patru persoane, dar la Bucureşti erau mai mulţi. Eram cu toţii foarte tineri, media de vârstă fiind în jur de 25-26 de ani, şi plini de chef de lucru.

Cât a durat până când să realizaţi produsul care a revoluţionat lumea medicală românească?

După şase ani de muncă s-a reuşit obţinerea acestui preparat pe care l-am numit Polidin. Nu mai ştiu de unde ne-am inspirat în alegerea acestui nume.

Care sunt ingredientele pe care le-aţi folosit la Polidin?

Am folosit pentru acest preparat numai ingrediente româneşti. Microbii erau indigeni, tulpinile fiind izolate de la oameni bolnavi. Nu luam microbi din Franţa ca să-i aducem în România. Pe lângă microbii indigeni, în compoziţia produsului intrau bilă de bou, fenol, apă distilată şi clorură de sodiu, dar putem spune că şi fiola constituia tot un ingredient. Această cercetare a fost de durată, uneori istovitoare. Am obţinut preparatul prin 1962-1963 şi apoi am început munca de cercetare pe animale de laborator: şoarece alb, cobai, iepuri. Cei de la Bucureşti aveau o tematică, noi de la Iaşi, o altă tematică de investigat. Aşa am reuşit să observăm că preparatul poate să oprească o infecţie, mai ales infecţiile tractului respirator superior.

În 1966 a început producţia de Polidin

Medicul Sylvia Hoişie (dreapta)

Aţi reuşit să înregistraţi produsul?

Da, când partea de cercetare pe animale a fost finalizată, am făcut o cerere la OSIM, nu mai ştiu cum se numea atunci, preparatului i s-a dat dreptul de existenţă şi am primit hârtia de inovator, în primăvara lui 1966. Ulterior, Polidinul a fost testat la Laboratorul de Control al Medicamentului, unde s-a urmărit să se stabilească dacă are un efect pozitiv, să-l controlăm şi dacă nu are efecte secundare nocive asupra organismului.

Cum aţi reuşit să stabiliţi dacă nu are efecte adverse produsul?

L-am testat pe noi. Ne-am injectat şase zile la rând câte 2 ml de Polidin şi toate reacţiile au fost bune. Şi aşa am primit dreptul de a-l produce. După ce l-am produs a început adevărata cercetare: să vedem în ce afecţiuni este eficient, dacă nu produce la copii efecte adverse, dacă putea fi prescris şi femeilor însărcinate, dacă nu avea o acţiune toxică asupra fătului. Apoi, am primit permisiunea de a-l testa pe comunităţi, pentru a vedea dacă poate fi făcut anterior perioadelor de gripă, şi rezultatele au fost bune. Toată munca noastră era prezentată anual la sesiunile ştiinţifice ale Institutului Cantacuzino din Bucureşti, pentru că unitatea era şi de cercetare, şi de producţie.

Când a început, propriu-zis, producţia de Polidin în România?

Institutul Cantacuzino din Iaşi a început producţia cam în anii ’66. Munca de producţie a fost grea la început, pentru că nu aveam aparatură şi fiolam produsul doar manual. În anii ’70 am obţinut maşini de fiolat şi aparatură modernă pentru perioada aceea.