Patru alternative de traseu pentru drumul „Dobrogea Expres”, legătura dintre Constanţa, Tulcea şi Brăila

Drumul dintre Constanţa şi Tulcea se parcurge în prezent în aproximativ două ore. Prin construirea drumului expres dintre cele două localităţi, se are în vedere reducerea timpului de călătorie şi implicit a condiţiilor de siguranţă a traficului rutier.

„Un factor care a împiedicat, până în prezent, mobilitatea urbană, aşa cum am mai spus de multe ori, este reprezentat de plata taxei pe care locuitorii şi turiştii o achită pentru a intra sau ieşi din judeţele Constanţa şi Tulcea. Lucru care nu mi se pare firesc! Această taxă are un impact negativ şi asupra transportatorilor comerciali şi consider că ar trebui eliminată cât de curând posibil. Întâlnirea de astăzi, a fost o primă dezbatere dintr-o serie de sesiuni de lucru, ce se vor concretiza prin construirea Drumului Dobrogea Expres, atât de necesar locuitorilor Dobrogei” , a mai spus Mihai Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Citeşte şi:

CNAIR a semnat contractul pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Execuţie pentru Drumul Expres Constanţa-Tulcea, de 17,8milioane de lei

VIDEO Ludovic Orban a vizitat şantiere din Tulcea. Ce a spus premierul despre investiţiile pentru Dobrogea

Dobrogea Expres. CNAIR a semnat contractul pentru Studiul de Fezabilitate şi proiectarea Drumului Expres Constanţa – Tulcea