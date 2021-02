Oamenii din Cernavodă critică decizia ISU de a muta autospeciala cu scară din oraşul lor în Constanţa. „Avem 2 reactoare nucleare şi 4 poduri”

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, Mihail-Cristian Amarandei, a afirmat, miercuri, 17 februarie, într-o conferinţă de presă, că la Detaşamentul Fripis din Constanţa a fost relocată autoscara de la Cernavodă, iar dacă acolo va fi nevoie va merge cea de la Medgidia.

Măsura a fost luată după ce conducerea ISU Dobrogea a aflat că autoscara Detaşamentului Fripis este defectă de mai bine de un an.

În schimb, locuitorii oraşului Cernavodă critică această decizie şi solicită conducerii ISU să renunţe. Oamenii au făcut o petiţie online, semnată până acum de aproape 400 de persoane.

„Nu dorim relocarea auto-specialelor de pompieri/salvare (scară telescopică) din oraşul Cernavodă.



Motivul:



1) Există foarte multe imobile înalte cu un risc ridicat de incendiu datorită instalaţiilor electrice vechi şi subdimensionate



2) Oraşul Cernavodă are 2 Reactoare Nucleare



3) Oraşul Cernavodă este prevăzut cu 4 poduri rutiere şi feroviare de mare înălţime



4) Oraşul Cernavodă are în împrejurimi foarte mulţi stâlpi de înaltă tensiune



5) Oraşul Cernavodă are cea mai rapidă ieşire la autostradă în caz de necesitate



Cea mai apropiată staţie de pompieri este la 30 de minute de oraşul Cernavodă.



Propunem achiziţionarea unor noi utilaje şi echipamente de salvare”, se arată în textul petiţiei.

