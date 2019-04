O firmă de biscuiţi din România îşi face reclamă pe Facebook cu imaginea lui Hitler. Reprezentanta firmei de PR: „Faceţi jurnalism de doi bani“

UPDATE Reporterul Adevărul a fost contactat de o persoană care s-a recomandat a fi Mihaela Patrovan, reprezentanta agenţei „More than Pub“, care a spus că agenţia nu-şi asumă postările de pe Facebook, spunând că a fost alegerea clientului. Totodată, ni s-a cerut să ştergem numele agenţiei din articol întrucât le aducem prejudicii. La final, reprezentanta agenţiei a spus că facem „jurnalism de doi bani“.

STIREA INITIALA

Ro Star a postat pe pagina de Facebook o fotografie în care imaginea lui Hitler este asociată cu biscuiţii produşi de ei. Cei care se ocupă de imaginea firmei adresează consumatorilor o întrebare, „În ce ţară s-a născut Adolf Hitler?“, şi dau trei variante: Austria, Germania sau Polonia.

Printre zecile de răspunsuri primite, doar unul se declară oripilat de modul în care a ales firma să îşi facă publicitate.

Nu este singura dată când, în cadrul concursurilor, Ro Star îl aminteşte pe Hitler. În urmă cu câteva zile, românii sunt întrebaţi de ce a construit Hitler o „clădire lungă de 4,5 km“.

La solicitarea Adevărul, au răspuns printr-un mail reprezentanţii Agenţiei „More than Pub“, care se ocupă de pagina Facebook RoStar. „Postarea cu Adolf Hitler face parte din seria postarilor de “Cultura generala”, cu mare succes in randul fanilor paginii. Nu este o reclama. Se implinesc in curand 8 luni de cand postam zilnic varii informatii care ii ajuta pe cei care urmaresc pagina sa-si dezvolte cunostintele in varii domenii. Istoria e unul dintre ele, cu mare priza.

Evident, de fiecare data cand se mentioneaza un subiect sensibil, exista riscul ca asocierile sa fie nepotrivite iar critica dura. Speram sa nu fie cazul in situatia de fata. Ca dovada ca postarea a cules 23 like-uri pana acum si niciun comentariu negativ“, au transmis cotidianului Adevărul.

„Utilizarea imaginii lui Hitler pentru promovarea publicitară este un act care sfidează legislaţia în vigoare“

Maximillian Marco Katz, Director fondator MCA Romania, Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului în România, este de părere că „Utilizarea imaginii lui Hitler pentru promovare publicitară este un act care sfidează legislaţia în vigoare care interzice promovarea insemnelor naziste in Romania...tinand seama ca aceasta legislatie a fost mediatizata consideram ca in acest caz compania ROSTAR a utilizat imaginea lui Hitler, pentru a isi promova imaginea si produsele in mod deliberat si stiind ca acest gen de publicitate va genera reactii. Se pare ca cei de la ROSTAR considera ca orice publicitate, chiar si negativa, este benefica pentru interesele companiei lor. Utilizarea imaginii lui Hitler, un om care a comis crime abominale impitriva umanitatii, denota lipsa de discernamant a celor care au decis conducerea unei astfel de campanii publicitare. MCA Romania va sesiza organele competente asupra acestui caz, in cursul zilei“.