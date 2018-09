Neamţul care s-a mutat în România şi s-a luat la trântă cu incompetenţa şi lipsa de transparenţă dintr-un sat. Primăriţa: „Să meargă în Germania, dacă nu-i convine“

Când să facă actele notariale, soţii Kahlert au descoperit că fosta proprietară dăduse primăriei o parte din terenul din curte. Apoi un om din sat le-a spus că n-are rost să se apuce de făcut o fermă, pentru că localnicii nu au unde să-şi hrănească animalele, întrucât tot islazul a fost dat unui baci mai ortoman.

„Să plece înapoi în Germania“

Fost specialist IT la compania Hewlett-Packard, Bernhard Kahlert s-a apucat de studiat legea românească şi a început să ceară lămuriri pentru toate proiectele comunei. Nemulţumit, omul a reclamat organelor de anchetă o sumedenie de lucruri: realizarea unor lucrări edilitare, depozitarea gunoaielor la marginea satului, neigienizarea zonei, neasfaltarea uliţelor sau pietruirea lor pentru VIP-urile locale etc. Studiind procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu, el a mai descoperit că în 2016 (an electoral), primăria a cumpărat 82 cartele telefonice. „Sunt pentru angajaţii primăriei, doar 20 sunt funcţionale, restul sunt blocate, la mine-n sertar“, se apără primăriţa Maria Mitu, care e aleasă de 2 ani.

Rasoveanul Kahlert a intrat în conflict deschis cu Mitu. La un moment dat, exasperată de plângerile neamţului, care o filma, primăriţa i-a strigat să se ducă înapoi în ţara lui: „Nu-i convine în România, să se mute în Germania, frate… dacă nu-i convine în România! Când a venit, trebuia să vadă unde a venit, întâi. Şi după aia… Mai emite şi pretenţii. Şi dacă mă înregistrează, ce, crezi că d-aia mi-e frică!?“. Situaţia a fost şi mai tensionată: odată femeia i-a smuls telefonul şi a dat cu el de pământ. Altă plângere, alt dosar.

Avertisment pentru postările de pe Facebook

Neamţul se declară uluit de lipsa de transparenţă şi de felul în care sunt cheltuiţi banii publici. „Totul aici este o afacere de familie. Ce fel de administraţie avem, că numai în folosul comunităţii nu se face? Banii trec doar pe la unii, câţiva, iar restul moare de foame, este silit să stea cu mâna întinsă după ajutoare sociale“, este indignat Kahlert.

El îşi scrie pe Facebook nemulţumirile legat de tot ce se întâmplă la Rasova, iar asta i-a adus un avertisment din partea Poliţiei, pentru că primăriţa i-a făcut plângere. „Când terminăm cu procesele pe care mi le-a intentat, la Medgidia şi la Constanţa, o să-i să-i deschid eu proces de calomnie pentru tot ce a scris, că am făcut capturi la toate postările lui“, promite Maria Mitu.

Primăriţa, revoltată

Neamţul a devenit astfel inamicul public nr. 1 în comună. Kahlert are acum greutăţi în a-şi obţine de la primărie ştampila pentru actele de rezidenţă în România, ceea ce îl încurcă la pensie, şi reclamă că nu poate să-şi dezvolte afacerea prin obţinerea de fonduri europene pentru că localitatea nu are un Plan Urbanistic General.

„Lucrăm la PUG, acum să fim serioşi, câte localităţi au PUG? Mai durează cel puţin un an, avem de obţinut avize de la Culte, de la Mediu, că aici e sit Natura 2000. Îşi putea face el un PUZ pe banii lui, dar nu vrea. Şi eu vreau să trăiesc ca în Uniunea Europeană, dar trăiesc aici, astea sunt condiţiile.

El are o problemă cu el, nu cu mine personal sau cu primăria. Veniţi să vedeţi ce zice lumea din sat de el şi ce zice de mine!

Nu înţelegem ce vrea, în primul rând, ar trebui să înveţe limba română, să îşi facă toate solicitările în limba oficială, pe cheltuiala lui, inclusiv în instanţă, cu traducător autorizat, nu să-i plătească lui statul român translator. A făcut plângeri peste tot, folosind Google Translate. Mă reclamă când fac, mă reclamă când nu fac. Cum e mai bine?

Nu este adevărat ce spune. M-a dat în judecată c-am făcut o stradă. Fostul primar stă la un kilometru de unde am pietruit eu, n-are nicio treabă. Şi ce treabă am eu cu ginerele lui Mihalache care e şef de post, s-a însurat cu fata mea cumva?“, este revoltată primăriţa.

Mesajele private versus mesajele publice

Maria Mitu recunoaşte că i-a trimis neamţului nişte mesaje, pe care le reproducem textual: „Va mâncat picica limba???? Mai avem locuitori străini în comună, dar au şapte ani de acasă, nu sunt excroci ca voi, ecologişti lui peşte prăjit. Nu am făcut nicio ilegalitate de când sunt primar“. Mitu le reproşează soţilor Kahlert comportamentul, în condiţiile în care ea i-a ajutat să obţină terenul din curte în concesiune, apoi le pune în vedere să nu mai calce pe la primărie.

„Da, l-am făcut escroc. Dar el, când m-a făcut proastă şi în toate felurile pe Facebook? Mai avem în comună un străin - un englez care stă aici de 15 ani, dar omul ăla îşi vede de treabă, nu ca dânsul“, răbufneşte primăriţa.

Neamţul: „Sunt cetăţean european, la fel şi voi. De ce acceptaţi asta?“

„Eu nu înţeleg, sincer, în ce ţară trăim? Nu înţeleg cum oamenii acceptă, într-o ţară aşa bogată şi frumoasă, să fie atât de săraci şi să trăiască printre gunoaie. La Rasova, localnicii sunt nevoiţi să pescuiască lemn de foc din Dunăre, atât de săraci sunt. Nici gând să se apuce de vreun proiect, de vreo mica afacere prin care să obţină subvenţii. Sunt ţinuţi săraci. Pentru a se face proiecte, comuna ar trebui să aibă un Plan Urbanistic General, dar primăria spune că nu are bani pentru aşa ceva. Pentru un act legal şi necesar dezvoltării comunei??? Nu că sunt eu neamţ, dar sunt cetăţean european şi acestea sunt drepturile mele. Vreau doar să avem corectitudine. Aşa va fi o viaţă mai bună în comunitate, pentru toată lumea“, spune Bernhard Rolf Kahlert, neamţul revoluţionar din Rasova.

