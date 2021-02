Hotel din Mamaia obligat de instanţă să restituie unui client banii pe sejur. Ce nemulţumiri a avut turistul

Un astfel de proces a fost judecat, în prima instanţă, la Judecătoria Constanţa, magistraţii dând zilele trecute sentinţa: un hotel de trei stele din Mamaia trebuie să restituie unui turist din Bucureşti banii pentru un sejur ratat. Reclamantul a arătat că solicită restituirea banilor, având în vedere condiţiile foarte proaste oferite de hotel şi modalitatea cum reprezentanţii acestuia înţeleg să prezinte în mod mincinos serviciile din portofoliu.



Povestea începe în luna martie 2019, când turistul a cumpărat un pachet de servicii, constând într-un apartament în regim all inclusive, perioada 1-5 iulie 2019, la hotelul Victoria din Mamaia, valoarea pachetului fiind de 3.888 lei.



Omul spune că a închiriat un apartament deoarece are doi copii minori (de 3 ani şi 1 an şi jumătate), fiecare putând fi cazat separat într-o cameră, iar din discuţiile purtate la momentul respectiv cu reprezentanţii hotelului şi din informaţiile furnizate pe site-ul unităţii de cazare, reieşea în mod clar că hotelul are camerele renovate şi că totul era în stare impecabilă.

Sejur plin de nemulţumiri

Ajunsă pe litoral, familia bucureşteanului a constatat că „deşi se numeşte apartament, nu a prevăzut (proprietarul n.red.) şi o uşă între camere, astfel că, dacă un copil se trezea înaintea celuilalt şi făcea puţin zgomot, în mod automat îşi trezea şi frăţiorul”, spune turistul, citat în motivarea instanţei.



La această nemulţumire, reprezentantul hotelului i-ar fi comunicat că nu este obligat să pună uşi între camere.



Nici băile apartamentului nu au fost pe plăcut turistului. Acesta spune că, deşi pe site-ul hotelului se menţiona că este renovat, „renovările nu au implicat băile”, în ele fiind un miros insuportabil de canalizare, iar dimensiunea celei care avea şi vas de WC era foarte mică. „Având o înălţime de 1,85m îşi lovea genunchii de perete stând aşezat pe WC”, se arată în motivarea instanţei. Şi de această dată, reprezentantul hotelului i-ar fi comunicat că de vină pentru miros este Primăria Constanţa care a subdimensionat canalizările şi că legea nu-l obligă să facă băi mai mari sau să le utileze pe ambele cu vas de WC.



O altă nemulţumire a clientului a constat în faptul că activităţile pentru copii, deşi erau promovate pe pagina de internet a hotelului, „lipseau cu desăvârşire”. Turistul spune judecătorilor că aceste activităţi pentru copii, promovate de hotel, au fost un factor important în alegerea hotelului.



„La faţa locului nu se găseau jucării pentru copii, iar locul unde era amenajat presupusul loc de joacă pentru copii era total nepotrivit (pietre, pământ etc.), copiii riscând în orice moment să se accidenteze”, spune turistul.

Cum se apără hotelul

Reprezentaţii hotelului Victoria au arătat că o parte din aceste nemulţumiri le-au fost aduse la cunoştinţă cu o zi înainte de terminarea sejurului „până la acel moment neexistând nicio reacţie negativă în raport de condiţiile de cazare oferite”. Hotelul i-ar fi propus turistului să-l mute în altă cameră, dar acesta a refuzat arătând că a doua zi pleacă şi a cerut restituirea preţului achitat.



Legat de uşa care lipsea în apartament, hotelul a explicat că acest lucru este vizibil şi din fotografiile prezentate pe site şi nu există vreo normă legală care să impună instalarea acesteia. În ceea ce priveşte mirosul de canalizare din băi, reprezentanţii hotelului au susţinut în faţa judecătorilor că afirmaţia este „nereală” deoarece, cu siguranţă, turistul s-ar fi plâns de acest lucru chiar din prima zi, nu în penultima zi de sejur.



„Unitatea de cazare a fost construită şi amenajată în acord cu legislaţia şi standardele hoteliere în vigoare şi anterior încadrării hotelului în categoria hotelurilor de trei stele, imobilul a fost verificat pentru îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare obţinerii acestei calificări”, se apără reprezentanţii hotelului.

Decizia judecătorilor

Magistraţii Judecătoriei Constanţa au analizat fiecare nemulţumire în parte, iar la final au decis că hotelul trebuie să restituie suma de 3.888 de lei către reclamant. decizia nu este definitivă.



„În ce priveşte uşa dintre camerele apartamentului, instanţa reţine că într-adevăr în prezentarea realizată pe site-ul pârâtei nu se menţionează lipsa acesteia, iar din fotografii este greu sesizabil. Totodată, instanţa reţine că în condiţiile prezentării spaţiului de cazare ca fiind un apartament, aşteptarea consumatorului în sensul separării camerelor cu uşă este rezonabilă”, spun judecătorii.



Referitor la mirosul din baie, instanţa constată că din fotografia ataşată de reclamant se poate vedea astuparea scurgerii cu bandă adezivă. De asemenea, instanţa a luat în calcul şi recenziile altor turişti care atrăgeau atenţia asupra acestui miros.



„În referire la spaţiul pentru picioare în dreptul vasului de toaletă, instanţa constată critica reclamantului întemeiată. Împrejurarea că baia are suprafaţa minimă prevăzută de dispoziţiile Ordinului nr. 65/2013, nu înlătură obligaţia pârâtei de a le amenaja astfel încât obiectele sanitare să poată fi utilizate în condiţii decente de consumatori”, spun judecătorii.



Cu privire la locul de joacă, instanţa reţine că din fotografiile realizate de reclamant se poate observa că în realitate nu este un loc de joacă amenajat, ci un spaţiu verde neîngrijit pe care sunt amplasate un tobogan şi o trambulină.

