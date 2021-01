Evaziunea din spatele ruinelor „Solventul” Timişoara. Afaceriştii care s-au îmbogăţit înşelând statul român

Ioan Lucian Mureşan (fost şef AVAS), Laurenţiu Ionuţ Niculescu, Lavinia Narcisa Niculescu, Aurelia Postole au fost trimişi în judecată de procurorii DNA Constanţa. Şi firmele conduse de ei: Inter Industries SRL, Profuture SRL, Go Invest RNG, Blue Star Group SRL şi Metal Trade RNG SRL sunt inculpate în acelaşi dosar penal. Procesul va începe la Tribunalul Constanţa.



Acuzaţiile procurorilor privesc fapte de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi tentativă de evaziune fiscală. În total, spun anchetatorii, s-a creat un prejudiciu de aproape 20 de milioane de lei, prin neplata către stat a unor impozite



Ioan Lucian Mureşan, fost şef AVAS, este un specialist în punerea la pământ a foştilor coloşi industriali din România. Prin diferite firme, s-a ocupat de vinderea la fier vechi a combinatului Siderca (Călăraşi), combinatul petrochimic de la Brazi şi combinatul de la Valea Călugărească. Ioan Mureşan este fostul soţ al creatoarei de modă Rita Mureşan.



În anul 2008, Valkiria achiziţionează „Solventul” pentru suma de 25 de milioane de euro. Aceasta vinde toate bunurile mobile unei alte firme, Pacifica SRL (care are în spate două societăţi off-shore din Olanda), care la rându-i revinde firmei constănţene Intercom Prest (devenită apoi Inter industries), pentru suma de aproximativ 23 de milioane de euro. După un an, părţile s-au întâlnit şi au renegociat contractul de vânzare-cumpărare, iar în contextul crizei economice, valoarea afacerii scade vertiginos, la suma de 5,5 milioane de euro.



Echipamentele, stocurile, căile ferate, instalaţiile, cablurile, conductele de apă şi produse chimice, toate celelalte bunuri mobile, supraterane şi subterane, au fost scoase de pe platforma „Solventul”. Ziarul „Adevărul” scria despre valoarea pe hârtie a fierului vechi ce era în jur de 15 milioane de euro, suma reală nefiind niciodată ştiută deoarece nu se cunoaşte cantitatea exactă a fierului găsit la combinat.

Acuzaţii: vânzări şi cumpărări fictive

Procurorii DNA spun că „în perioada 2009-2011, Ioan Lucian Mureşan şi Laurenţiu Ionuţ Niculescu, beneficiind de ajutorul celorlalţi, ar fi creat un circuit comercial şi financiar fraudulos constând în vânzări – cumpărări fictive reciproce, succesive, de servicii şi bunuri (mijloace fixe şi deşeuri aparţinând fostului combinat „Solventul” Timişoara).



Aceste demersuri ar fi avut ca finalitate evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, de venituri şi cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.



Aşa s-a ajuns la un prejudiciu de 19.696.602 de lei (din care impozit pe profit 9.004.161 lei şi TVA 10.692.441 lei), sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în acest dosar.



Mai mult, inculpaţii, printr-un circuit comercial şi financiar fraudulos, au încercat să ramburseze TVA. „Au procedat astfel încât SC Inter Industries Management SRL să obţină pe nedrept suma de 405.663 lei, cu titlu de rambursări TVA, aferente perioadei 01.11.2009 – 31.12.2011. Această sumă de bani a fost refuzată la plată de organele fiscale”, mai spun procurorii DNA.

Ioan Lucian Mureşan foto: 7Iaşi.ro

Firme falimentate după terminarea şmecheriilor

Dintre cele cinci firme trimise acum în judecată, patru sunt în faliment, doar una singură (Metal Trade RNG SRL) îşi desfăşoară în continuare activitatea.



SC Inter Industrie Management care a cumpărat în anul 2008 instalaţiile aflate pe platforma fostei fabrici „Solventul” Timişoara, a fost înfiinţată în acelaşi an sub denumirea de Intercom Prest de Laurenţiu Ionuţ Niculescu (inculpat în dosar). În anul 2010, firma este preluată de Ioan Lucian Mureşan, care achiziţionează 99% din acţiuni, iar Laurenţiu Ionuţ Niculescu rămâne cu 1%. În 17 ianuarie 2011, Ioan Lucian Mureşan se retrage din firmă, dându-i înapoi acţiunile lui Laurenţiu Ionuţ Niculescu, ce redevine asociatul unic.



Profuture SRL Constanţa, înfiinţată tot în 2008, are ca asociat unic pe Aurelia Postole, iar unul dintre domeniile de activitate este „demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”.



Go Invest RNG a fost înfiinţată în anul 2004 de compania cipriotă Azendel LTD (90%) şi Ioan Lucian Mureşan (10%). În anul 2010, din firmă se retrage Ioan Lucian Mureşan, iar părţile sale sociale sunt preluate de Lavinia Narcisa Niculescu.



Firma Blue Star Group SRL a fost înfiinţată în 2003 de George Bujoi. În anul 2008, asociaţi devin Laurenţiu Ionuţ Niculescu şi Lavinia Narcisa Niculescu.



Societatea Metal Trade RNG (singura în stare de funcţionare) a fost înfiinţată în 2010 de Aurelia Postole (99,99%) şi Lavinia Narcisa Niculescu (0,01%), care a fost şi administrator. Între timp, firma, cu domeniul de activitate „activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management“, şi-a schimbat asociaţii: Aurelia Postole (inculpat în procesul penal) deţine 35% şi Chiara Marika Joanovits (Canada) deţine 65%.

Vă recomandăm să citiţi şi:

EXCLUSIV Luptă ca în “vestul sălbatic” la Solventul: autorităţile sunt neputincioase în faţa ilegalităţilor

Stare de asediu la fostul combinat Solventul: reprezentanţii executorului judecătoresc au fost scoşi în stradă