Drama unei femei agresate de soţ şi aruncate în stradă cu doi copii. „Am avut curajul să plec departe”

Şi-a cunoscut viitorul soţ în Spania, la o Biserică Adventistă, ea provenind dintr-o familie de adventişti. Claudia avea 15 ani, iar familia fetei s-a împotrivit unei relaţii cu bărbatul, mai ales că acesta avea manifestări violente.

„Cu toate că familia ei s-a împotrivit relaţiei cu acest bărbat, Claudia era prinsă într-o lume în care se visa fericită, iubită, ocrotită. Din cauza lui şi a temperamentului său violent, dar şi pentru că fata nu a vrut să se despartă de el, părinţii au gonit-o de acasă”, spun cei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa.

În primii ani ai relaţiei lucrurile au mers bine, comportamentul bărbatului fiind unul normal. Totul s-a schimbat după apariţie primului copil. „De când a venit primul copil, de la vârsta de 20 de ani, totul s-a schimbat. A început să mă jignească, pe urmă să mă şi lovească“, povesteşte Claudia.



Când fetiţa lor a împlinit doi ani, s-au reîntors în ţară iar lucrurile s-au agravat. Au urmat nenumărate episoade de violenţă. A fost şi gonită de acasă de foarte multe ori, Claudia locuind mai mult prin vecini, iar copiii, căci, ulterior, familia s-a mărit cu încă un membru, au avut foarte mult de suferit.

S-a reîntors de fiecare dată la el, pentru că îl iubea şi pentru că el o căuta mereu. Plângea, îşi cerea iertare şi, de fiecare dată, promitea că nu îşi va mai pierde cumpătul. Claudia a încercat să se refugieze la părinţi dar el a aflat că este acolo şi a început să îi ameninţe.



„M-a dat la ora 2 noaptea pe stradă. M-am întors înapoi şi l-am rugat foarte mult să mă lase, ca să pot să plec a doua zi. El a plecat la muncă şi nu se aştepta să plec. Am avut curajul să plec departe, chiar dacă nu am avut un ban în buzunar. Am avut curajul să-mi iau copiii şi am plecat la părinţi“, spune Claudia.

Învăţate să-şi învingă temerile

A ales să facă pasul cel mare: să ceară ajutorul. A aflat de Locuinţa Protejată Victimele Violenţei Domestice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Acum, Claudia este în plin proces de divorţ şi îşi continuă studiile. Doreşte să-şi deschidă propria afacere în domeniul înfrumuseţării corporale.



„Pentru copiii mei îmi doresc să fie lângă mine, să înveţe bine, să meargă la şcoală. Îmi doresc să aibă un trai mai bun. Îmi doresc şi o familie unită, mare, dar despre asta voi mai vedea după ce îmi termin studiile şi îmi rezolv toate problemele“, spune Claudia.

Locuinţa Protejată găzduieşte victimele violenţei în familie alături de copiii lor şi reprezintă un punct în care femeile abuzate îşi redobândesc încrederea şi forţa de care au nevoie pentru a începe o nouă viaţă asupra căreia să aibă controlul absolut.



„Sunt învăţate să îşi învingă temerile. Reuşesc, practic, să dobândească acea încredere în forţele proprii şi faptul că ele singure se pot descurca fără un sprijin exterior este o parte importantă pentru că relaţia cu un agresor este o relaţie de codependenţă care împiedică dezvoltarea lor profesională“, explică psihologul Mariana Gioga.



Pe 4 martie 2020, DGASPC Constanţa a deschis un nou serviciu dedicat victimelor violenţei domestice - Locuinţa Protejată Victimele Violenţei Domestice. Pănă acum, într-un an de zile, 26 de femei, victime ale violenţei domestice, şi-au găsit adăpostul aici. Şase dintre acestea şi-au găsit deja un loc de muncă, iar una dintre ele şi-a reluat studiile.

Femeile primesc consiliere prin grupuri de suport, primesc şi consiliere vocaţională şi, cel mai important lucru, o locuinţă protejată.



„Victimele violenţei în familie pot apela Serviciul de Urgenţă 112 şi au fost îndrumate către noi. Pot apela şi la numărul de telefon 0341921 oferit de DGASPC Constanţa, un serviciu gratuit, disponibil 24 de ore din 24, astfel încât ele să primească sprijinul necesar. Există echipe mobile care se deplasează la domiciliul victimei, formate dintr-un psiholog şi un asistent social, care acordă consiliere în situaţii de criză şi, ulterior, aduc victimele către locuinţa protejată“, mai spune Mariana Gioga, psiholog în cadrul DGASPC Constanţa.



