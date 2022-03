Dr. Sorin Rugină despre spitalul închis de şase luni: „Se reîncălzeşte concepţia care spune că, în Constanţa, cel mai doctor este acceleratul din Bucureşti“

În prezent pensionar, dr. Sorin Rugină, de 71 de ani, a fost vreme de mai mulţi ani managerul unităţii medicale care acum este închisă, după ce în toamna anului trecut aici a izbucnit un incendiu la secţia unde erau trataţi bolnavi de COVID-19.

Medicul renumit vorbeşte despre importanţa unei astfel de unităţi medicale la Constanţa care, prin situarea geografică, este o zonă specială pentru patologia infecţioasă. „Aici se intersectează Asia, Orientul Mijlociu şi Europa şi suntem răspunzători şi de graniţa sanitară. De când bolile infecţioase au fost descoperite şi tratate, Constanţa a devenit un centru recunoscut la nivel naţional. Aici s-au identificat boli care nu există în alte zone ale ţării, cum ar fi febra butunoasă, boli de import cum ar fi malaria şi febra tifoidă. Acum mulţi ani, un vas întreg de indieni au fost internaţi aici“, spune medicul, care este şi cadru didactic.

Spitalul de Boli Infecţioase a funcţionat iniţial ca secţie în cadrul Spitalului Municipal, apoi ca spital de sine stătător. Au fost vremuri grele, când s-a pus în discuţie ca pacienţii cu boli infecţioase să fie trataţi într-o clădire în afara oraşului. „Oamenii trăiau cu impresia marilor epidemii din Evul mediu, când ciumaţii erau duşi în afara oraşului. A fost un război pe care l-am câştigat şi astfel a fost înfiinţat Spitalul de Boli Infecţioase prin separarea de Spitalul Clinic Municipal“, spune cel care a fost manager până în 2009.

În Dobrogea, există o patologie aparte

Mai mult decât atât, dr. Sorin Rugină a dezvoltat la Constanţa o şcoală de medicină şi în mai nou a înfiinţat o asociaţie a medicilor infecţionişti, epidemiologi, microbiologi. În proiect are înfiinţarea unui institut de boli tropicale. „Am arătat că în zona Dobrogei este o patologie aparte care necesită un centru puternic, cu care ne-am mândrit. Pandemia a dovedit că viaţa medicilor este pusă în pericol. Până acum, patologia infecţioasă, exceptând bolile gen holeră, nu a pus probleme decât de patologie curentă. De data aceasta, situaţia s-a schimbat“, spune dr. Rugină.

Regretă faptul că în ultima perioadă pacienţii au fost nevoiţi să se adreseze altor unităţi medicale. „Patologia infecţioasă în ultimii doi ani s-a redus la COVID-19. Sunt o serie de boli şi pacienţii nu ştiu pe unde mai ajung. Sunt pacienţii cu hepatite cronice şi în cazul lor s-a pus problema cine le eliberează lunar reţete. S-a găsit soluţia ca acestea să fie prescrise de medicii de familie, cărora le mulţumesc cu această ocazie. Dar spun din nou că este nevoie de un ambulatoriu. Multe cazuri de diaree au ajuns la Spitalul Judeţean şi probabil că micuţii cu Rotavirus au stat în pediatrie“, spune medicul.

Patologia a ajuns în ultimii doi ani spre autorităţi care nu au competenţă absolută. „Sigur că se descurcă, dar una este să ai experţi în tratarea unor afecţiuni şi alta este să-i laşi să plece la Bucureşti. Se reîncălzeşte concepţia care spune că, la Constanţa, cel mai bun doctor este acceleratul de Bucureşti. Noi am luptat împotriva acestui concept şi am reuşit să facem din clinica noastră un spital competitiv la nivel naţional. La noi veneau bolnavi chiar din Bucureşti, de aceea este păcat că se tărăgănează deschiderea spitalului. Eu am pledat că acest spital nu trebuia închis în totalitate, dar atunci când s-a luat decizia nimeni nu s-a gândit la bolnavi, ci doar la scaunul lui“, reclamă dr. Rugină.

De jumătate de an, fără Spital de boli infecţioase la Constanţa

Autorităţile nu au reuşit nici după şase luni de la incendiul izbucnit la saloanele unde erau trataţi bolnavi de COVID-19 să redeschidă Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa. În repetate rânduri, primarul Vergil Chiţac, fost pacient al unităţii medicale, la debutul pandemiei de COVID-19, a promis că acesta va putea primi din nou bolnavi, ultimul termen fiind anunţat la 1 martie, lucru care nu s-a întâmplat. Promisiunea a fost dată în faţa ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, care a venit personal la Constanţa în luna ianuarie 2022, pentru a vedea de ce durează atât redeschiderea unităţii medicale.

În prezent, nimeni nu mai dă niciun termen pentru redeschiderea lui. Managerul unităţii medicale, dr. Claudia Cambrea, precizează faptul că, în prezent, se lucrează la instalaţia electrică. „Nu s-au pronunţat alte termene şi nici nu cred ca este bine. Dat fiindcă se lucrează, este evident ca spitalul se va redeschide. Şi toate celelalte zvonuri nu au legătură cu realitatea“, a spus managerul.