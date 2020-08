Cum se pot salva plajele sălbatice de la Vadu şi Corbu, sufocate de turişti. „Indivizi veniţi într-un templu natural să se distreze ca la Mamaia“

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), din cadrul căreia fac parte cele două plaje, susţine că în zilele de weekend turiştii lasă în urmă un adevărat dezastru. Habitatele naturale de pe aceste plaje sunt în pericol în faţa acestei avalanşe de turişti, unii dintre ei ajungând cu maşinile chiar pe nisipul plajelor.



ARBDD, prin comisarii Rezervaţiei, fac controale la fiecare final de săptămână şi dau zeci sau sute de amenzi celor care distrug mediul. Însă, acest lucru nu pare că-i descurajează pe ceilalţi turişti.



Conform regulamentelor, pe plajele neamenajate din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, accesul, circulaţia, staţionarea sau parcarea mijloacelor de transport motorizate de orice tip şi a atelajelor este interzisă. În zona Corbu, parcarea autovehiculelor este permisă în locurile delimitate, stabilite de consiliul local din zonă în colaborare cu ARBDD, iar la Vadu sunt amenajate parcări lângă cele două cherhanale din zonă.



În perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este interzisă instalarea corturilor, cu excepţia locurilor de campare autorizate de ARBDD, amenajate şi dotate corespunzător cerinţelor igienico-sanitare. În zona Vadu-Corbu nu există un camping autorizat de către ARBDD în perimetrul rezervaţiei. Prin urmare, camparea pe plajă sau în zona habitatelor naturale costiere este interzisă. Singurul camping în zona Corbu se afla la limita rezervaţiei, în intravilanul localităţii Corbu, foarte aproape de plajă.



Măsura interzicerii campării în perimetrul RBDD, în afara locurilor special amenajate, este adoptată atât în scopul prevenirii accidentelor, îmbolnăvirilor şi altor riscuri ce pot surveni în cazul campării în zone lipsite de facilităţi igienico-sanitare, cât şi pentru prevenirea efectelor negative asupra speciilor şi habitatelor naturale, generate de comportamentul turiştilor ce campează în astfel de locuri.



Autorităţile împart zeci de amenzi FOTO: ARBDD



ARBDD lucrează la un proiect



Ion Munteanu este guvernatorul Deltei Dunării şi spune că ARBDD lucrează la un proiect pentru protejarea acestor plaje sălbatice, un proiect care trebuie să fie aprobat de Consiliul Ştiinţific al Rezervaţiei. „Soluţiile sunt într-un stadiu de proiect şi trebuie să le discutăm în Consiliul Ştiinţific. Dacă nu se aprobă acolo, discutăm degeaba acum“, spune guvernatorul Deltei. Munteanu mai precizează că există un regulament al acestor plaje care este în vigoare, dar care nu e respectat.



„Cine intră pe plajele din Vadu sau Corbu vede de o parte şi de alta a drumului o serie întreagă de panouri despre ce se poate face sau nu pe plajă. Noi am făcut pe plaja Corbu patru bariere şi trei locuri în care se pot parca maşinile (o zonă în afara fâşiei de 150 de metri de la mare), dar nu sunt de ajuns în momentele de vârf“, spune guvernatorul.



Un TIR şi mormane de gunoaie pe plajele sălbatice FOTO: ARBDD

Din datele prezentate de Rezervaţie, într-o singură zi de weekend din luna august au fost, pe cele două plaje, 13.450 de turişti şi 2.730 maşini. Intenţia Rezervaţiei este ca din sezonul următor să schimbe situaţia de pe aceste plaje. „Vă pot confirma faptul că sunt daune importante asupra habitatelor de acolo care sunt foarte sensibile. Habitatele de ţărm şi coastă sunt supuse, peste tot în lume, la vânt şi la valuri şi sunt foarte fragile. La acestea adăugăm patru luni pe an în care oamenii se urcă cu maşinile pe dune, care sunt habitate comunitare. Habitatele comunitare prioritare sunt urmărite în special de Uniunea Europeană“, explică guvernatorul Ion Munteanu.



Oficialul spune că anul acesta este un sezon neconform deoarece au fost mai mulţi oameni la Vadu şi Corbu ca niciodată, după estimările ARBDD, de aproape 5 ori mai mulţi turişti ca în alţi ani. „Înţelegem dorinţa oamenilor de relaxare, dar nu în detrimentul naturii“, conchide Ion Munteanu, care dă asigurări că nu se ia în calcul interzicerea accesului oamenilor pe aceste plaje.



Posibil loc pentru traficul de droguri



Mălin Muşatescu a fost, în urmă cu câţiva ani, guvernator al Deltei Dunării. El este de părere că toate măsurile trebuie luate înainte de a începe sezonul estival. „Dacă ai deja 200 de corturi pe plajă este greu să-i mai dai afară. În momentul în care începi în forţă treaba asta, ei nu mai vin. Toată lumea aruncă oprobiul pe Rezervaţie, dar cum pot 3-4 băieţi de la comisariatul Rezervaţiei să discute cu indivizi agresivi? Aţi văzut că au venit şi cu cap de TIR pe plajă. Sunt şmecheri din Constanţa care sar la bătaie imediat“.



Fostul guvernator explică faptul că soluţia cea mai bună este să-i opreşti pe turişti înainte de coborârea spre plaje, într-un loc unde accesul se îngustează şi unde pot fi opriţi la bariere, să nu intre cu maşini, corturi sau skyjet-uri.



„Când am fost eu acolo am făcut nişte şanţuri peste care nu ar trebui să treci cu maşinile şi am pus bariere. Am făcut un parteneriat cu cei care aveau terase în zonă şi le-am explicat că este spre binele tuturor să colaborăm. Ei au fost de acord să amenajeze nişte parcări şi să asigure toalete ecologice. Cu primăria Corbu am făcut o înţelegere pentru preluarea gunoaielor. Am montat un container pentru personalul nostru în zonele unde accesul este îngustat, pentru a se face pază 24 din 24 de ore“, spune Mălin Muşatescu.



Unii turişti merg cu maşina până la malul mării FOTO: ARBDD

Cu toate acestea, sunt oameni pe care o barieră, un şanţ, un panou de avertizare sau o amendă nu-i opresc. De aceea, vedem în continuare gunoaie pe plajele sălbatice şi maşini şi corturi aproape de apa mării.



„Ce se întâmplă acum la Vadu şi la Corbu este simetric cu ce se întâmplă la Sfântu Gheorghe, un loc cotropit de indivizi care nu au nicio treabă cu Delta, care vin într-un templu natural să se distreze ca la Mamaia sau Eforie. Nu s-au mai dus în Grecia sau Bulgaria din cauza pandemiei şi au dat năvală aici“, mai spune fostul guvernator.



De asemenea, Mălin Muşatescu susţine că este probabil ca în anumite locuri de pe plajele sălbatice să se facă şi trafic de droguri. „Bănuiesc că pe zona Vadu Corbu, mai ales la corturile care sunt puţin mai băgate în sălbăticie, se face trafic de droguri de la Constanţa. Se vine pe mare cu skyjet-ul. Sunt autorităţi capabile să facă lumină în acest sens“



Din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării fac parte 160 de kilometri de plaje, dar cele mai cunoscute turiştilor sunt cele de la Sfântu Gheorghe, Sulina, Perişor, Gura Portiţei, Vadu, Corbu sau Midia, acestea din urmă fiind şi foarte accesibile datorită apropierii de căile rutiere.

