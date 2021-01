Cine este George Gima, directorul de cabinet al ministrului Justiţiei Stelian Ion. A condus misiuni de consultanţă la alegerile prezidenţiale din SUA VIDEO

Stelian Ion şi George Gima, de la USR PLUS Constanţa Sursa Facebook George Gima

George Gima a făcut anunţul pe pagina sa de Facebook: „Dragi prieteni, în noul Guvern am fost numit directorul de cabinet al Ministrului Justiţiei, Stelian Ion. Este o mare responsabilitate, îi mulţumesc ministrului pentru încredere, şi abia aştept să lucrăm împreună cu toţi colegii din Guvern. Trebuie să avem permanent în minte un principiu esenţial în orice democraţie: când corupţia scade, dezvoltarea economică creşte“

Pe aceeaşi pagină, Gima se prezintă astfel: „Vorbesc despre România, inegalităţi, riscuri politice şi relaţii internaţionale. Lucrez în managementul riscurilor politice, având la activ misiuni în peste 40 de ţări de pe glob“

Conform declaraţiei sale de pe site-ul usrplus.ro, George Gima are experinţă în macroeconomie şi a făcut consultanţă la ultimele alegeri prezidenţiale din SUA - printre altele.

„Am studiat şi am lucrat în domeniul riscurilor macro-economice şi politice şi am condus misiuni de consultanţă în timpul ultimelor alegeri prezidenţiale din SUA, din Argentina şi din Franţa, dar şi în Nigeria, în Maroc şi în peste 20 de state din Uniunea Europeană. Am coordonat de asemenea dezvoltarea mişcării noastre civice şi politice în diaspora.

Cred în echitate socială şi în dezvoltare durabilă, ca fundamente de consolidare a democraţiei. Şi ca răspunsuri continue la provocările vremii: populism, inegalităţi sociale, digitalizare, schimbări climatice, respectarea drepturilor fiecărei persoane.

Uniunea Europeană se află într-un proces de reaşezare. Noi, cei care ne asumăm acum implicarea politică pro-europeană, trebuie să propunem acţiuni precise, pentru ca efectul acestora să nu întârzie, dar şi de viziune, pentru a fi durabile. Progresul este real doar atunci când este împărtăşit, iar ceea ce facem acum va modela viitoarele generaţii de europeni.

Viziunea mea are la baza 3 axe: educaţia incluzivă continuă, alimentaţia şi impactul acesteia asupra sănătăţii, demnitatea cetăţenilor europeni.

Susţin demersul unei politici de educaţie supranaţionale, bazate pe: un buget naţional de minim 5% din PIB, uniformizare de curriculum, experienţe de studiu anuale pentru elevi într-o altă ţară a Uniunii, un program uniform de alimentaţie şi igienă de viaţă, educaţie profesională continuă şi incluziune digitală.

Trebuie de asemenea să tindem spre un model de bunăstare durabilă economică şi socială, prin: încurajarea ajutoarelor pentru producătorii bio în cadrul fazei a doua a PAC, legiferare strictă în privinţa calităţii aerului în zonele metropolitane europene, dreptul la siguranţă energetică prin mărirea procentului de surse regenerabile în mixul energetic.

O Europă progresistă nu poate exista fără respectarea demnităţii fiecărui cetăţean, de la reformarea sistemului de migraţie până la armonizarea legislaţiilor în statele UE în materie de drepturi civice“, a precizat Gima.

În CV-ul său postat pe site-ul georgegimaorg.wordpress.com, George Gima arată că a absolvit Relaţii Economice Internaţionale la Universitatea Ovidius din Constanţa în 2007, apoi a studiat la ASE.

Sursa georgegimaorg.wordpress.com

La postarea din 24 ianuarie, George Gima arătase cum s-a vaccinat împotriva Covid-19:

M-am vaccinat împotriva Covid-19. Mulţumesc personalului medical pentru organizarea impecabilă. Era multă lume, dar totul a decurs rapid conform programării, fluent şi foarte agreabil. Vaccinul nu doare deloc şi nu lasă nicio urmă. Este o şansă mare să avem acces la #vaccin atât de rapid, şi asta se datorează Uniunii Europene, după efortul intens al comunităţii ştiinţifice. Vă îndemn să vă informaţi doar din surse promovate de Ministerul Sănătăţii şi RO Vaccinare, şi să vorbiţi în jurul vostru cu familia şi toţi cunoscuţii, pentru a-i îndemna să se vaccineze. Doar aşa putem scăpa de pandemie şi ne putem relua viaţa dinainte, dar cu mai multă responsabilitate, grijă şi empatie faţă de oameni şi faţă de mediu. Programaţi-vă aici şi aveţi încredere în această campanie care este gestionată cu mult efort şi grijă faţă de noi toţi: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login“

Pe aceeaşi temă:

Stelian Ion şi-a delegat atribuţiile către secretarul de stat Alexandru Dimitriu, fost concurent la „Vara ispitelor” şi apropiat de Gheorghe Piperea

Ministrul Justiţiei: Este esenţial ca toţi actorii implicaţi să înţeleagă necesitatea îndeplinirii recomandărilor MCV