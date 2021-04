Bărbatul care s-a săturat să se plimbe pe malul mării printre gunoaie. „Am pus mâna şi am făcut”

Una dintre zonele cele mai căutate de turiştii care vizitează Mangalia este digul ce duce către Farul numit de localnici „Genovez”, loc de atracţie pentru oricine ajunge în sudul litoralului. Digul este locul de promenadă şi pentru locuitorii vechii cetăţi Callatis, doar că, în ultima vreme plimbarea se face printre gunoaie, unele aruncate de trecători, altele împrăştiate din coşurile umplute cu vârf.



„Mă plimb des pe acolo. Am văzut mizerie multă, coşuri de gunoi pline, neridicate. Vin persoane care dau mâncare la pisici şi lasă cutiile pe acolo. Fac o faptă bună, dar îţi anulezi binele pe care-l faci lăsând acolo gunoaiele”, spune Adrian Stan. Bărbatul a decis să cumpere saci şi să se întoarcă pe dig pentru a aduna ceea ce alţii au aruncat pe jos.



Astfel, în urmă cu câteva zile (8 aprilie) a adunat singur cinci saci de gunoaie din apropierea Farului Genovez. Imaginile cu el adunând deşeurile, postate pe Facebook, au strâns sute de comentarii şi aprecieri din partea unor oameni care îşi anunţau disponibilitatea de a-l ajuta în cazul în care va mai face astfel de campanii.



„A fost o acţiune spontană. Autorităţile îşi pasează responsabilitatea de la unii la alţii: că nu e treaba primăriei, că ar fi a Armatei sau a Apelor Române. Pe mine lucrul acesta mă interesează foarte puţin. Am pus mâna şi am făcut”, explică Adrian (47 de ani).



Bărbatul, care lucrează de în şantierul naval Damen, spune că nu a vrut să demonstreze nimic prin gestul său şi nu a avut pretenţia ca cineva să-l ajute. „Atât timp cât am două mâini şi pot să fac curăţenie, o fac”.

În timp ce el aduna gunoaiele în saci, lumea se plimba pe dig, iar Adrian povesteşte că unii îl apreciau pentru ce face, dar au fost şi persoane care-l întrebau dacă este plătit pentru asta sau chiar au simţit nevoia de a-l lipi de un anumit demers cu substrat politic, o lume care pe el nu-l interesează deloc.

Apreciat pe Facebook, abandonat în realitate

După câteva zile de la prima sa acţiune de strângere a gunoaielor, Adrian Stan a organizat o nouă campanie, aşa cum mulţi oameni din Mangalia îi ceruseră pe Facebook pentru a i se putea alătura.



„M-am dus cu bicicleta şi am văzut că sunt şi alte gunoaie. Am anunţat pentru sâmbătă (10 aprilie n.red.) o nouă campanie. Mă gândeam că sâmbăta lumea este mai liberă. La ora 9.00 am fost pe dig. Am luat şi mănuşi şi saci pentru cei care doreau să se alăture. A venit o doamnă şi m-a ajutat să adun un sac de gunoaie. Degeaba vorbim pe Facebook, contează faptele”, spune Adrian.

De data aceasta a strâns alţi patru saci cu obiecte aruncate de alţii. Inclusiv în zona curăţată de el cu câteva zile înainte apăruseră alte gunoaie, aşa că s-a apucat să le strângă fără să i se pară nimic degradant sau nedemn în ceea ce face. „Sufleteşte îmi fac mie un bine. Nu am vrut să ies în evidenţă. Schimbarea a venit cu mine. Sper să păstreze curăţenia cei care au văzut că am făcut curăţenie. O să ne înecăm în propriile gunoaie”, spune bărbatul.



Primăria Mangalia susţine că digul este în administrarea Ministerului Apărării, dar va solicita firmei de salubritate să intervină mai des în zonă pentru a goli coşurile de gunoi pe care administraţia le-a amplasat acolo. Fiind o zonă turistică, primăria a iniţiat demersuri pentru preluarea acestui dig în vederea amenajării lui, însă deocamdată nu s-a concretizat nimic.

