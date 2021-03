Asociaţiile de elevi din România: „ O lună de vacanţă este o bătaie de joc la adresa sistemului de educaţie”

Asociaţiile de elevi din România condamnă propunerea Ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, de a extinde vacanţa de primăvara cu trei săptămâni, astfel încât aceasta să includă Paştele catolic şi pe cel ortodox, dar şi decalarea examenului de Evaluare Naţională.



Marţi, 23 martie, în timpul unei conferinţe de presă ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat propunerea prelungirii vacanţei de primăvară cu trei săptămâni pentru reducerea mobilităţii în perioada lunii aprilie. Astfel, vacanţa de primăvara va fi între 2 aprilie şi 4 mai.



Asociaţiile de elevi susţin că în aceste momente, mai mult ca niciodată este nevoie de o predare efectivă, în special pentru elevii claselor terminale, care la sfârşitul acestui an şcolar vor susţine probele de Evaluarea Naţională, respectiv de Bacalaureat şi că singura soluţie care ne poate ajuta, acum în ultima parte a anului şcolar este prezenţa fizic şi luarea tuturor măsurilor necesare în vederea recuperării şi acumulării materiei.



„În ciuda faptului că informaţiile se asimilează mai greu în mediul online, lipsa predării totale pe o perioada de o luna ar însemna şi mai multe lacune, lucru care va fi clar vizibil în rezultatele obţinute la examenele naţionale”, se arată într-un comunicat transmis de Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC).



De asemenea, reprezentanţii elevilor sunt de părere că predarea se poate face totuşi online, dacă suspendarea cursurilor pentru cele 2 săptămâni se face în vederea scăderii numărului de cazuri, “soluţia” MEC nefiind cu adevărat justificată. Elevii consideră că o lună de pauza este de „neacceptat în situaţia de faţă şi consideră măsura o bătaie de joc la adresa întregului sistem de educaţie.”



Sorin Cîmpeanu a anunţat, de asemenea, faptul că examenul de Evaluare Naţională în 2021 va fi reprogramat, astfel că elevii de clasa a opta vor susţine examenul după cel de Bacalaureat şi nu înainte cum prevedea structura anului şcolar 2020-2021 până în prezent.



„Menţionăm că în luna iulie temperaturile pot ajunge până la 44 de grade Celsius, lucru ce va avea efecte negative asupra capacităţii de concentrare, infrastructura şcolilor din România nefiind adaptată la organizarea examenelor în aceste condiţii meteorologice. Mai mult decât atât, subliniem ideea că nu a existat niciun fel de consultare cu reprezentanţii elevilor, iar autorităţile au luat această decizie în mod netransparent”, spun elevii.



Asociaţiile de Elevi solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării să nu pună pauză educaţiei pentru o lună, având în vedere nevoia stringentă de realizare efectivă a orelor de curs şi să ia măsurile necesare pentru ca în ultima parte a acestui an şcolar, educaţia să reprezinte cu adevărat o prioritate.



“De ce să luăm pauză de o lună când avem foarte multă materie de recuperat? Care sunt motivele din spatele acestei decizii? Noi, elevii, nu am fost consulaţi. Suntem de părere că trebuie să facem tot posibilul ca şcoala şi predarea să fie pe bune. Degeaba susţinem că închidem ultimele şcolile dacă dăm o vacanţă de o lună care va destabiliza elevii şi ritmul lor de învăţare”, spune Andreea-Sabina Spătariu, preşedinte AEC.

