A murit reputatul chirurg Dumitru Unc, infectat cu SARS CoV-2: „Am efectuat peste 3.500 de operaţii“, mărturisea medicul

Chirugul Dumitru Octavian Unc, în vârstă de 63 de ani, era internat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în stare gravă, după ce fusese infectat cu noul coronavirus. În noaptea de vineri spre sâmbătă, el a fost supus şi unei intervenţii chirugicale, însă spre dimineaţă el a murit.

Dumitru Unc s-a născut la Zărneşti, judeţul Braşov

- absolvent al Liceului Teoretic „Ovidius” constanţa, 1976, clasa specială de fizică

- absolvent al Facultăţii de Medicină Generală, IMF Bucureşti, promoţia 1985, cu media generală 9,74.

- Medic primar de Chirurgie generală, 1998, cu media 9,88

- Doctor în Medicină(specialitatea Chirurgie) din 2000, cu examen în cadrul UMF „Gr.T.Popa” Iaşi în 1999

- Cadru didactic al Facultăţii de Medicină Constanţa din1.10 1990 - Asistent, Sef de lucrari si Conferenţiar universitar în cadrul Catedrei de Discipline Clinice chirurgicale a Facultăţii de Medicină din Universitatea „Ovidius”

- Profesor universitar, Facultatea de Medicina, Universitatea OVIDIUS Constanta 20 iulie 2007 - Director medical al clinicii private de chirurgie MACTA(Medical Analysis Constanta – din 2006-2011

- Seful Clinicii de Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judetean Constanţa- martie 2011-octombrie 2014 – 2015

Iată cum povestea medicul Dumitru Unc întreaga sa carieră:

Primul contact cu Chirurgia, l-am avut ca student, cu activităţile obişnuite în cadrul stagiului de Chirurgie, cu Prof.Dr. SIMICI Pavel, la Spitalul „Pantelimon” şi apoi cu Prof.Dr. Ciurel , la Spitalul de Urgenţă. M-am iniţiat ca medic stagiar, în secţia de Chirurgie a Spitalului Judeţean Constanţa, unde am primit pentru prima oară”Acul” primei operaţii chirurgicale de la dr. Vasile Sârbu, alături de care am dobândit din dragostea de chirurgie.

Ca secundar, mi-am desfăşurat anul de pregătire sub formă de Curs, în Clinica COLTEA, sub îndrumarea Prof.Dr. Angelescu Nicolae dar şi orele de Tehnici chirurgicale, sub conducerea domnului Prof.Dr. Nicolae Constantinescu. După susţinerea examenului de curs, următorii doi ani de secundariat i-am efectuat în Clinica aII-a Chirurgie a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, sub îndrumarea didactică şi profesională a domnului Prof.Dr. Vasile Sârbu, şeful clinicii. Sub îndrumarea dînsului am realizat primele operaţii necesare chirurgului începător ca să dobândească curaj, primele operaţii ca prim operator, realizându-le practic pentru toată gama intervenţională, sub directa observaţie şi coordonare a domniei sale.

Ca medic secundar am început şi gărzile în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, gărzi care de-a lungul anilor s-au ridicat la peste 700, în acest interval. Am fost practic zi de zi şi poate chiar seară de seară, la patul bolnavilor din Clinică, participând nu numai la operaţii ci şi la vizitele de dimineaţă şi contravizitele obişnuite în aaceastă clinică. Având şansa să aparţin unei clinici în care s-au abordat toate intervenţiile chirurgicale, de la cele cronice, programate la cele de urgenţă, de la tumorectomii sau apendicetomii la transplantele renale sau rezecţiile hepatice, de la chirurgia vasculară la tehnici inedite sau tehnicile de ultimă oră, am avut onoarea şi şansa să fiu component al echipelor chirurgicale care au operat în toţi aceşti ani.

In 1994 am devenit medic specialist chirurg în urma examenului de specialitate desfăşurat la Bucureşti, apoi, în 1998, medic primar de Chirurgie, în cadrul Examenului de primariat organizat în Clinica condusă de prof.dr. Ghelase, UMF Craiova, absolvind cu medic 9,88. Alături de şeful Clinicii în care mi-am desfăşurat întreaga activitate chirurgicală profesională şi didactică, domnul Prof.Dr. Vasile Sârbu, sau sub supravegherea sa, am participat la realizarea intervenţiilor impuse de patologia tiroidei, a esofagului, a cancerelor digestive, indiferent de localizare, a patologiei bilio-pancreatice, a tumorilor retro-peritoneale, patologie mamară, a celei a politraumatizaţilor, a bolii hidatice a transplantelor renale, chirurgiei vasculare sau transplantul insulelor de pancreas. Am efectuat mai multe cursuri postuniversitare de perfecţionare, în ţară şi peste hotare.

În ultimii 5 ani am efectuat peste 3500 de operaţii, dintre care circa 2500 se încadrează în categoria operaţiilor mari şi medii, atât ca urgenţe cât şi ca operaţii programate. Am avut şansa să fac parte din echipele chirurgicale conduse de Prof.dr.Sârbu care au realizat ca premiere naţionale : - primele colecistectomii laparoscopice - prima apendicectomie laparoscopica - primele suturi mecanice digestive-1992 - tehnică în premieră de ramplisaj a chistului hidatic hepatic necomplicat (comunicat în revistaCHIRURGIA) - primele transplante experimentale şi pe om la Constanţa - prima operaţie de transplant de insule pancreatice din România

Printre realizările personale novatoare în Spitalul Clinic Judeţean Constanţa pe care le-aş putea menţiona, ar fi : - utilizarea SonoSurg-ului în chirurgia cancerului mamar - tehnica de lipoliză si lipoabsorbţie axilară în cancerul de sân - primele reconstrucţii mamare cu lambouri musculare după mastectomii pentru cancerul mamar. - primele reconstructii mamare imediate cu implante de silicon după mastectomii pentru cancerul de sân.

Am efectuat din 1995 consultaţii în policlinica privată „Medical Top”, „Biosan” şi „Medical Analysis” dar şi la cabinetul „Bunul Samaritean” pentru persoane defavorizate social şi economic. Din 2015 sunt Directorul medical al MACTA (Medical Analysis Constanta) prima clinica privata de chirurgie din Constanta, unde am operat impreuna cu echipa chirurgicala si anestezica in perioada 2007-2015 peste 5000 pacienti . Martie 2011 –octombrie 2014- Seful Clinicii de Chirurgie, Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Constanţa.