Varianta Delta, testele PCR şi line-up-ul „subţire” au redus dramatic prezenţa la festivalul Electric Castle

Chiar şi în condiţiile unui public mai puţin numeros, organizarea festivalului reprezintă o mică performanţă, în contextul dat. Asta după ce, la finele lunii mai, organizatorii anunţau că festivalul nu va mai avea loc în 2021 din cauza incertitudinii şi a restricţiilor.

„Avem veşti triste. Electric Castle nu va avea loc anul acesta. În urma măsurilor şi restricţiilor pentru evenimente anunţate recent de către autorităţi pentru perioada următoare, nu există un scenariu real care ne-ar permite să organizăm EC8 în 2021. E nevoie de un an întreg de muncă pentru a planifica toate detaliile unui eveniment de o asemenea magnitudine. În plus, situaţia pandemiei fluctuează, iar acest lucru duce la reprogramarea sau anularea turneelor artiştilor în toată Europa. Electric Castle se amână pentru 13-17 iulie 2022”, era anunţul oficial de atunci.

Între timp, odată cu ridicarea unor restricţii, şi la presiunea fanilor, organizatorii s-au răzgândit, dar chiar şi aşa nu au mai avut timpul pentru aduce pe scenă cei mai aşteptaţi headlineri. Acest neajuns, coroborat cu teama de valul 4 al pandemiei şi cu perspectiva de a plăti în plus şi pe testele PCR i-a făcut pe mulţi să stea acasă.

Având în vedere că festivalul propune în total 10 zile pline, dublu faţă de obicei, nu este însă exclus ca la final organizatorii să vândă la final la fel de multe bilete pe cât o făceau de obicei, iar numărul fanilor să fie comparabil cu cel de la ediţiile anterioare.

