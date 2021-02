Universitatea care vinde lactate Bio. De unde provin produsele comercializate

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca va pune în vânzare, la magazinele sale, produse certificate Bio din lapte de vacă, provenite din Staţiunea Cojocna. Până acum, universitatea clujeană a obţinut certificarea Bio pentru lapte integral pasteurizat, sana, telemea, caş proaspăt şi brânză burduf.

„În uma certificării Bio pentru animale şi culturi agricole, din 2020, am dorit ca produsele obţinute din cultivarea cerealelor, respectiv cele obţinute din creşterea animalelor, să primească plus valoare. Dacă iniţial am primit certificarea ca şi produs ecologic doar pentru cereale, alături de carne şi lapte crud de vacă/oaie, următorul pas a fost în direcţia unei prelucrări a acestor materii prime.

În acest sens, am autorizat fabrica de procesare lapte într-un Centru independent de prelucrare lapte. Ţinta a fost ca din produsul lapte crud certificat să obţinem în urma prelucrării produse derivate cu o mare valoare biologică şi nutriţională”, a explicat directorul Staţiunii Cojocna, Dr. Doru Pop.

Cele cinci produse din lapte de vacă, certificate Bio, pot fi găsite la magazinele universităţii, în campus (Calea Mănăştur 7) şi la cel de la Staţiunea de Cercetări Horticole (SCH), din Cartierul Gheorgheni, iar preţurile de vânzare sunt: lapte de vacă (preţ 6 lei/litru), sana (5 lei/500 grame), telemea (18 lei/500 grame), caş (45 lei/kilogram) şi brânză burduf (45 lei/kilogram).

Ce urmează

„Punerea în vânzarea a produselor lactate Bio reprezintă rezultatul unui proces amplu de restructurare, reconversie şi regândire a paradigmei USAMV Cluj-Napoca. În ultimii patru ani, efortul nostru s-a îndreptat înspre a implementa practicile de mediu pentru a ne alinia cu standardele necesare producerii de alimente sănătoase, care să contribuie pozitiv la sănătatea comunităţii clujene.

Am ţintit o alternativă sănătoasă a produselor lactate care se găsesc acum în comerţ. Mai mult, în afară de faptul că sunt ecologice, sana şi laptele produse în ferma Cojocna nu sunt degresate, păstrându-se valorile nutriţionale intrinseci”, a declarat şi directorul general administrativ al USAMV Cluj-Napoca, Ec. dr. Lucian Naş.

Pentru o suprafaţă de circa 500 de hectare de culturi agricole (grâu, porumb, floarea soarelui, plante furajere), USAMV Cluj-Napoca a realizat, începând cu anul 2017, toate procedurile pentru reconversia acestora la agricultură ecologică (494,68 ha), iar recent a obţinut certificarea acestor culturi ca şi produse organice. Alte 174.05 hectare se află în al treilea an de conversie (pomi fructiferi), cu proceduri în curs de obţinere a certificării ecologice.

În privinţa animalelor deţinute în cadrul Staţiunii Cojocna s-a obţinut Certificarea de produse ecologice pentru toate bovinele şi ovinele (284 bovine şi 522 ovine). De asemenea, din cele peste 100 de tone recoltate în 2020, universitatea intenţionează să scoată pe piaţă un alt produs obţinut din culturile agricole, respectiv uleiul din floarea soarelui BIO, presat la rece.