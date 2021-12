Ungureanu, după ce a fost făcut „terchea-berchea” de Boc: „Niciodată nu l-am acuzat de impostură academică”

Parlamentarul Emanuel Ungureanu vine cu precizări după „scandalul” lucrării de doctorat a primarului Emil Boc, care, înainte de a deveni politician, a avut o carieră universitară solidă, fiind cadru didactic la Facultatea de Drept şi la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

Ungureanu a anunţat zilele trecute pe Facebook că va plăti 500 de euro persoanei care-i va trimite lucrarea de doctorat a primarului clujean. Situaţia a devenit tensionată când cei doi politicieni s-au contrat la o emisiune difuzată de Realitatea Plus.

„N-o să permit nimănui să încerce să-şi bată joc de munca mea de 6 ani, pentru că a fost făcută corect, pe baza studiilor efectuate în ţară şi în străinătate, am susţinut-o la Babeş-Bolyai, a fost acredită de Comisia de Doctorate, am publicat-o şi poate fi găsită la Biblioteca Universităţii Babeş-Bolyai şi la alte biblioteci din ţară, o am şi acasă şi pot oferi poze, detalii despre carte”, a spus Boc.



Enervat, primarul l-a jignit pe parlamentar: „Te rog să-ţi vezi de lungul nasului, pentru că în afară de otravă nu ai făcut nimic, un terchea-berchea, ai luat 3% în alegeri cu mine”. Liderul liberal a făcut referire la faptul că Ungureanu a fost contracandidatul său la alegerile pentru Primăria Cluj în 2020.

Precizările lui Ungureanu





Ungureanu a făcut primul pas şi şi-a publicat propria lucrare arătând că muncit 9 ani pentru teza de doctorat care are 1.117 pagini. De ce acest demers? „Pentru a arata că „NU TOŢI SUNTEM IMPOSTORI şi că majoritatea dintre noi au studiat pe bune şi nu suntem ca plagiatorii devoalaţi de Emilia Şercan”, a precizat clujeanul. Într-o postare pe Facebook, luni, Emanuel Ungureanu încearcă să explice demersul său de căutare a lucrării de doctorat a primarului ca făcând parte dintr-o provocare adresată întregii clase politice. Ungureanu are un mesaj pentru toţi politicienii din România care au obţinut titlul ştiinţific de doctor: „publicaţi pe paginile voastre de socializare lucrările de doctorat! Nimănui nu ar trebui să-i fie ruşine de munca lui.”Ungureanu a făcut primul pas şi şi-a publicat propria lucrare arătând că muncit 9 ani pentru teza de doctorat care are 1.117 pagini. De ce acest demers? „Pentru a arata că „NU TOŢI SUNTEM IMPOSTORI şi că majoritatea dintre noi au studiat pe bune şi nu suntem ca plagiatorii devoalaţi de Emilia Şercan”, a precizat clujeanul.





În acest context, spune Ungureanu, l-a provocat pe Emil Boc să-şi publice doctoratul pe pagina de Facebook, precizând că nu l-a acuzat pe acesta de impostură academică.





„L-am provocat pe domnul profesor Boc să-şi publice doctoratul pe pagina de Facebook, (iar el-nr) m-a insultat şi batjocorit public, în condiţiile în care jurnaliştii de la Libertatea au dezvăluit plagiatul unui coleg de partid al domnului Boc, fostul ministru Roman”, a precizat Ungureanul.



Parlamentarul a mai arătat că l-a criticat vehement pe Emil Boc pentru modul în care a luat decizii în sfera politică, însă: „niciodată nu l-am acuzat pe Boc de impostură academică. Ştiu de la liceenii pe care îi pregătesc şi ajung la cursurile lui Emil Boc că este un cadru didactic apreciat. De aceea l-am provocat să le arate plagiatorilor care fac acum politică lucrarea lui de doctorat în ştiinţe politice şi filosofie politică, scanată, în integralitate, pe pagina de Facebook. Boc a ratat ocazia de a arăta că are spirit academic.” „A cere transparenţă nu înseamnă a insulta pe cineva!”, concluzionează Ungureanu.

Sprijin din partea unei reputate profesoare

În apărarea lui Emil Boc au sărit inclusiv colegi de partid de-ai lui Ungureanu, dar şi profesoara Mihaela Miroiu, una dintre membrele comisiei în faţa căreia şi-a prezentat teza fostul premier al României.



„Cred că Emanuel Ungureanu greşeşte insinuând că Boc a plagiat în teza sa de doctorat (fără nicio probă, repet). Cred că niciun om care face ştiinţă nu trebuie să fie pus în situaţia să demonstreze că NU a plagiat, înainte să-i fie adusă vreo minimă dovadă că este suspect de plagiat”, a scris Alina Pop, fost secretar de stat din partea USR, pe Facebook.

Mihaela Miroiu, cunoscut profesor universitar la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) şi conducător de doctorat în Ştiinţe Politice, a precizat că a fost în comisia de susţinere a tezei de doctorat a lui Emil Boc despre care spune că este „foarte bună”. Miroiu a precizat că nu „îl ia în braţe politic” pe Emil Boc, dar spune că vrea să se reţină un lucru: „Nu îl mai confundaţi cu făcăturile cunoscute. Nu are nicio legătură. Omul acesta a studiat şi a muncit enorm pentru doctorat”.

