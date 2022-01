Un japonez cunoscut în România a avut de ales între Cluj şi Bucureşti. „Mi-a părut rău după aceea”

Fotbalist actualmente la Petrolul Ploieşti, niponul a fost la un pas de a se transfera la CFR Cluj, acum cinci ani, când a fost dorit în echipă de Dan Petrescu. Seto evolua pe atunci în Turcia şi a primit două oferte, una de la CFR Cluj şi cealaltă de la Astra Giurgiu. Şi în perioada respectivă, fotbaliştii giurgiuveni locuiau la Bucureşti şi doar se antrenau şi jucau la Giurgiu.

Takayuki Seto a ales atunci să se transfere la Astra, pentru a lucra cu Marius Şumudică, antrenor cu care se cunoştea bine. A regretat ulterior, scrie gsp.ro, pentru că dacă ar fi ales Clujul ar fi fost de patru ori la rând campion.

„Înainte de a veni Dan Petrescu la CFR, aveam contract cu Osmanlispor, am fost în discuţii avansate cu el, doar că m-am întors în Turcia după un împrumut la Astra. Am reziliat în Turcia, dar am pierdut trenul. CFR Cluj a luat de 4 ori campionatul la rând, aşa e viaţa. Mi-a părut rău. Aş fi putut fi şi eu în echipa aia. Regret şi acum decizia”, a povestit fotbalistul din ţara Soarelui Răsare.

Niponul ar fi putut pleca şi în Arabia Saudită, unde ar fi câştigat sume importante. Nu a făcut-o şi pentru că familia sa era deja obişnuită cu Bucureştiul şi nu voia să strice acest echilibru, la fel cum nu a vrut nici să plece singur şi să-şi lase soţia şi copiii în altă parte.

Takayuki Seto pe când evolua la Astra Giurgiu

„Pe lângă anumiţi timpi pierduţi, ca în viaţă, poate a fost şi vina mea că n-am avut curajul să schimb echipa! Mi-era OK la Astra, cu anumite condiţii, eram mereu în play-off. N-am avut curaj să fac un pas decisiv pentru o nouă provocare. N-am dorit să risc. Eram şi legat de familia mea. Copiii, băieţelul şi fetiţa, mergeau la grădiniţă la Bucureşti, m-am gândit să rămân la Astra. Aşa, probabil, dacă eram singur, mă duceam în Arabia Saudită, la bani mulţi, că am avut şi ocazia asta. Dar n-am dorit să risc, să stau departe de cei mici.”

Ulterior, cariera japonezului a a intrat în declin, iar totul a culminat cu o suspendare de opt luni. Seto are 35 de ani, a sosit în 2007 în România, iar ulterior a câştigat un titlu de campion cu Astra Giurgiu în 2016. Din acest sezon evoluează la Petrolul Ploieşti, în liga secundă.

