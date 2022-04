Turneul de muzică clasică SoNoRo Conac susţine cauza refugiaţilor din Ucraina

O ediţie celebrată sub numele „La Grande Bellezza”, cu un turneu de concerte de muzică de cameră în cele mai frumoase spaţii din România dedicate muzicii clasice.

Concertul de la Cluj va avea loc de la ora 19.00, în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic şi este al doilea eveniment din acest turneu. Desfăşurat în perioada 9 aprilie – 30 iunie 2022, SoNoRo Conac va aduce un omagiu arhitecturii, prin concerte în saloanele de muzică ale palatelor şi conacelor, dar şi în importante săli de concerte din ţara noastră.

La această ediţie aniversară, SoNoRo Conac doreşte să reamintească că muzica clasică trebuie să se reîntoarcă în filarmonici, în faţa unui public dornic să revină la un cotidian alcătuit din ritualuri menite să cultive frumuseţea şi pacea fiecărei zile.

În acest sens, sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic din Cluj, nu doar că este sala cu cea mai bună acustică a oraşului şi sala în care se susţin concertele filarmonicii din Cluj, dar este şi un loc bogat în istorie, fiind aşezată într-o zonă cu un puternic caracter interetnic şi interconfesional.

Într-un prezent tulburat de pandemie şi război, „La Grande Bellezza este omagiul pe care îl aducem vieţii, bucuriei întâlnirii cu muzica şi cu persoane dragi, în spaţii în care este celebrată frumuseţea, armonia, grija pentru artă. În cele nouă ediţii ale turneului SoNoRo Conac am descoperit splendoarea unor clădiri şi ale unor timpuri care, deşi au fost tulburi, nu au trecut fără a lăsa ceva valoros în urmă. Considerăm că este datoria noastră să păstrăm toată această frumuseţe care ne-a fost lăsată moştenire şi sperăm ca prin muzică să reîntregim spaţii, oameni, speranţa într-o lume în care frumuseţea şi arta devin valorile supreme, singurele pentru care merită să purtăm o luptă.” (Răzvan Popovici, Directorul turneului SoNoRo Conac)

Concertele celei de-a X-a ediţii SoNoRo Conac vor fi susţinute de muzicienii Irina Mureşan (vioară), Alissa Margulis (vioară), Erik Schumann (vioară), Răzvan Popovici (violă), Boris Andrianov (violoncel), Răzvan Suma (violoncel), Freddy Kempf (pian), José Gallardo (pian) şi Cristiana Mihart (pian).

În ceea ce priveşte concertul de la Cluj, acesta va presupune prezenţa artiştilor Răzvan Popovici (violă), Boris Andrianov (violoncel) şi Freddy Kempf (pian), care vor oferi publicului un program din care fac parte lucrări de Franz Schubert, Robert Schumann, Astor Piazzola şi Johannes Brahms.

Mai multe detalii despre programul concertelor şi a modalităţii de rezervare a locului sunt disponibile pe https://conac.sonoro.ro/. Intrarea la concert este liberă, dar SoNoRo Conac încurajează donaţiile spre două cauze legate de războiul din Ucraina. Totuşi, participarea la concert nu este condiţionată de o donaţie.



Cauzele pe care le susţin partenerii SoNoRo Conac

Despre cauzele pe care le susţinem prin partenerii SoNoRo Conac:

În contextul situaţiei internaţionale dificile pe care o traversăm, SoNoRo Conac şi partenerii săi consideră că este important să susţină cauza refugiaţilor din Ucraina.

1. BRD Groupe Société Générale şi Mastercard susţin organizaţia Narada, care, numai în ultimele 6 luni, prin HartaEdu.ro, a intervenit în peste 90 de unităţi de învăţământ cu o investiţie de 1,5 milioane de lei. În timp de război sau crize, copiii sunt categoria cea mai vulnerabilă. Mai mult de 30.000 de copii ucraineni au ajuns în România şi mulţi dintre ei vor ramâne aici şi vor frecventa şcolile şi grădiniţele româneşti. În continuare, BRD Groupe Société Générale şi Mastercard, prin Fondul de Rezilienţă în Educaţie, vine în întâmpinarea situaţiei cauzate de conflictul din Ucraina şi susţine integrarea copiilor ucrainieni în sistemul de învăţământ românesc, precum şi oferirea de suport psihologic acestora.

La toate concerte SoNoRo Conac va fi promovată această cauză importantă şi donarea pentru organizaţia Narada. Cine doreşte să se alăture cauzei şi doreşte să contribuie o poate face aici: www.narada.ro/doneaza.

2. Sistemul Medical MedLife este un alt partener important SoNoRo Conac care, încă de la debutul războiului, s-a alăturat autorităţilor şi societăţii civile şi a depus eforturi considerabile pentru a ajuta vecinii din Ucraina, fie că vorbim de refugiaţii care au trecut graniţa sau de oamenii rămaşi să lupte. După ce, încă din primele zile de conflict, compania a asigurat asistenţă medicală în regim de prim ajutor pentru ucrainenii ajunşi în România, eforturile s-au extins dincolo de graniţă, prin trimiterea a peste 65 de tone de materiale sanitare, consumabile şi echipamente medicale către spitalele din Ucraina afectate de război. În continuare, MedLife îşi îndreaptă atenţia spre spitalele din ţara vecină, venind în întâmpinarea unor nevoi specifice identificate şi comunicate de către autorităţi. Astfel, prin intermediul partenerilor de la Asociaţia Zi de Bine, compania strânge fonduri pentru ajutorarea spitalelor din regiunea Mykolaiv, una dintre zonele cele mai afectate de bombardamente, unde, până acum, au fost ucişi peste 130 de civili, dintre care 6 copii şi peste 400 civili au fost răniţi, dintre care 30 de copii. Donaţiile vor fi folosite pentru achiziţionarea de medicamente, echipamente şi materiale sanitare necesare pentru nevoile spitalelor din regiune.

Donaţiile se pot face prin transfer bancar, în contul Asociaţiei Zi de Bine, cu menţiunea cuvântului SPITAL la descrierea plăţii: www.zidebine.ro/doneaza/transfer_bancar.

Despre artiştii SoNoRo Conac care vor performa pe scena de la Cluj:

Răzvan Popovici

Violă

S-a născut la Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. A studiat la Salzburg, Paris şi Freiburg cu Peter Langgartner, Jean Sulem şi Wolfram Christ. A cântat ca solist în sala Filarmonicii din Köln, Festspielhaus Baden-Baden, Ateneul Român din Bucureşti, Prinzregententheater din München şi Théâtre des Champs-Elysées din Paris alături de Orchestra de Cameră din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Orchestra Naţională Radio din Bucureşti, Filarmonica „George Enescu”, Filarmonica Transilvania din Cluj, Chaarts Chamber Artist din Zürich sau Kamerata Kronstadt. A colaborat cu Juliane Banse, Shlomo Mintz, Konstantin Lifschitz, Natalia Gutman, Nobuko Imai, Elena Bashkirova, Radovan Vlatkovic, Daishin Kashimoto, Olli Mustonen, Gilles Apap, Frans Helmerson, Mihaela Martin, Ilya Gringolts, Vladimir Mendelssohn, Louis Lortie, Giovani Sollima şi Thomas Demenga.

Este invitat regulat la festivaluri din întreaga lume, cum ar fi: Lucerne Festival, Wiener Festwochen, Kuhmo Festival, Spoleto Festival, Mintz Festival Tucumán, Ferrarra Musica, Rolandseck Festival, Boswil Musiksommer, Festival Academy Budapest şi Kobe Music Festival. Printre sălile în care a cântat se numără Carnegie Hall din New York, Musashino Hall din Tokio, Concertgebouw Amsterdam, Konzerthaus şi Musikverein din Viena, South Bank şi Wigmore Hall din Londra, YMCA din Ierusalim sau Bozar din Bruxelles. Concertează regulat în întreaga lume ca membru al Ansamblului Raro.

Boris Andrianov

Violoncel

Boris Andrianov s-a născut la Moscova în 1976. A studiat la Şcoala Specială de Muzică Gnessin din Moscova (clasa Verei Birina), la Conservatorul de Stat Ceaikovski din Moscova (clasa profesoarei Natalia Shakhovskaya) şi la Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin (clasa profesorului David Geringas).

A fost laureat al Concursului Internaţional de Violoncel Antonio Janigro din Zagreb, precum şi al concursurilor din Johannesburg, Hanovra (Classica Nova - In Memoriam Dmitri Şostakovici, ca parte a unui duo cu Alexey Goribol), Paris (Concours de violoncelle Rostropovitch) şi Coreea de Sud (Concursul Isang Yun). De asemenea, a fost premiat la cel de-al XI-lea Concurs Internaţional Ceaikovski şi la Triumph Youth Award.

Boris a cântat cu cele mai importante orchestre şi dirijori din lume, iar în spectacole camerale a interpretat alături de Yury Bashmet, Menahem Pressler, Akiko Suwanai, Janine Jansen, Julian Rachlin, Denis Matsuev, Tatiana Grindenko ş.a.

Muzicianul a participat la Festivalul Regal Suedez, precum şi la festivaluri din Ludwigsburg, Schleswig-Holstein, Edinburgh, Dubrovnik, Colmar, Davos sau Trans-Siberian Art Festival.

A iniţiat festivalurile internaţionale Vivacello şi Vivarte din Moscova şi a fost director artistic. Din 2009, Boris Andrianov predă la Conservatorul din Moscova. În 2020 a înregistrat „Jazz Reflections of Bach Suites” cu Leonid şi Niсk Vintskevich. Artistul cântă la un violoncel realizat de Carlo Bergonzi din Colecţia de Stat de instrumente muzicale unice.

Freddy Kempf

Pian

Născut în Londra în anul 1977, Freddy Kempf a debutat la vârsta de 8 ani, cu Orchestra Filarmonicii Regale, şi a devenit cunoscut la nivel naţional în 1992, când a câştigat concursul BBC Young Musician of the Year. În 1998, faptul că a primit premiul al treilea, şi nu primul, la Concursul Internaţional de Pian Ceaikovski de la Moscova a provocat proteste din partea publicului şi un val de proteste în presa locală, care l-a proclamat „eroul concursului".

Freddy a susţinut recitaluri în multe dintre cele mai importante săli de concert din lume, inclusiv în Sala Mare a Conservatorului din Moscova, Konzerthaus din Berlin, Sala Verdi din Milano, Concertgebouw, Cadogan şi Barbican din Londra, Bridgewater Hall din Manchester, Sydney Opera House şi Suntory Hall din Tokyo.

De asemenea, a colaborat cu unele dintre cele mai prestigioase instituţii muzicale din lume, inclusiv cu Royal Philharmonic Orchestra, London Philharmonia, Orchestra City of Birmingham, Orchestra Simfonică din Göteborg, Filarmonica La Scala, Orchestra Simfonică din San Francisco, ş.a.

Un artist prolific, Freddy înregistrează exclusiv pentru BIS Records. În 2010, înregistrarea Concertelor pentru pian nr. 2 şi 3 de Prokofiev cu Orchestra Filarmonicii din Bergen şi Andrew Litton a fost nominalizată pentru prestigiosul premiu Gramophone Concerto Award, revista asociată descriind duoul ca fiind „o pereche prokofieviană magistrală".





Programul celei de-a X-a ediţii





Programul celei de-a X-a ediţii a turneului SoNoRo Conac este următorul:

9 aprilie – Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia, Sibiu, jud. Sibiu

10 aprilie – Universitatea Babeş-Bolyai, Auditorium Maximum, Cluj-Napoca, jud. Cluj

11 aprilie – Palatul Culturii, Târgu Mureş, jud. Mureş

12 aprilie – Filarmonica de Stat Oradea, Sala Enescu-Bartok, Oradea, jud. Bihor

15 aprilie – Filarmonica Arad, Palatul Cultural, Arad, jud. Arad

16 aprilie – Muzeul de Artă, Sala Barocă, Timişoara, jud. Timiş

18 aprilie – Ateneul Român, Bucureşti

19 mai – Muzeul de Artă „Casa Simian”, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

21 mai – Portul Cultural Cetate, jud. Dolj

22 mai – Casa Memorială Compozitor George Ştephănescu, Arefu, jud. Argeş

28 iunie – Palatul Peleş, Sinaia, jud. Prahova

29 iunie – Conacul Miclescu, Călineşti, jud. Botoşani

30 iunie – Palatul Culturii, Iaşi, jud. Iaşi

Mai multe detalii despre programul concertelor şi a modalităţii de rezervare a locului sunt disponibile pe https://conac.sonoro.ro/



Despre SoNoRo Conac





Iniţiat în 2013, turneul SoNoRo Conac şi-a propus încă de la început, prin asocierea muzicii cu diverse opere arhitecturale emblematice din România, să sugereze nevoia de respect, atenţie şi sprijinire a patrimoniului şi a resurselor culturale extraordinare ale României. SoNoRo Conac a pornit de la ideea de a reda muzicii de cameră spaţiul originar, de natură intimă, propice dialogului cultural şi ascultării active din partea unui public restrâns. Acest proiect îşi propune să sensibilizeze opinia publică în ceea ce priveşte multitudinea clădirilor de patrimoniu reabilitate – clădiri fabuloase, spectaculoase, elegante, care trebuie reintroduse în circuitul cultural. În cele nouă ediţii, turneul SoNoRo Conac a pus pe harta emoţională a ţării noastre peste 100 de clădiri de patrimoniu, unele dintre ele complet necunoscute publicului din România, dar a şi atras atenţia publicului internaţional asupra unora dintre cele mai frumoase simboluri arhitectonice de aici.

Continuitatea turneului SoNoRo Conac şi aniversarea a 10 ani de existenţă a fost posibilă datorită sprijinului neîntrerupt al partenerului principal BRD – Groupe Société Générale, sprijin care a permis organizarea de concerte ample, în locuri dintre cele mai diverse din ţara noastră, de la oraşe mari până la sate izolate, oriunde a fost descoperită o clădire de patrimoniu importantă, care merita să intre în atenţia publicului şi autorităţilor, pentru a se asigura conservarea şi protejarea sa.

„În cei 10 ani pe parteneriat cu echipa SoNoRo, am călătorit pe aripile muzicii clasice în peste 100 de locuri legendare, în toată ţara, vizitând conace, castele, case şi grădini ale căror istorie şi frumuseţe ne-au inspirat. Zeci de mii de oameni au fost alături de noi în aceşti ani şi ne bucurăm că am adus muzica în locuri inedite, în oraşe mici sau în sate şi comune. Am descoperit şi am readus în atenţie monumente de arhitectură care trebuie să beneficieze de prezenţa noastră, de grijă şi preţuire.

Am plecat cu gândul că acest proiect este despre a savura muzica şi a descoperi o Românie culturală diversă, fabuloasă, dar credem că proiectul acesta a făcut mai mult decât atât, fiindcă este o sursă de visare, de regăsire de sine, de încredere în viitor, de speranţă şi solidaritate”, declară Flavia Popa, Secretar General al BRD Groupe Société Générale.

Turneu prezentat de: BRD – Groupe Société Générale

Card preferat: Mastercard

Partener principal: Ministerul Culturii

Partener pentru un mâine mai bun: Sistemul Medical MedLife

Sponsori: Illy, Avincis

Parteneri: Cărtureşti, Librăriile Humanitas, Fundaţia Calea Victoriei, Golden Tulip Ana Dome, Restaurantul Hochmeister, Casa Boema

Gazde: Filarmonica de Stat Sibiu, Consiliului Judeţean Sibiu, Filarmonica de Stat Târgu Mureş, Filarmonica de Stat Oradea, Centrul Municipal de Cultură Arad, Filarmonica de Stat Arad, Primăria Municipiului Arad, Consiliul Judeţean Timiş, Muzeul Naţional de Artă Timişoara, Filarmonica George Enescu, Muzeul Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea, Fundaţia Pentru Poezie Mircea Dinescu, Port Cultural Cetate, Casa Memorială Compozitor George Stephănescu, Asociaţia AREFU, Teatrul Maria Filotti Brăila, Muzeul Naţional Peleş, Conacul Miclescu – Călineşti, Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi

Parteneri media: RFI România, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Zile şi Nopţi, Igloo, Zeppelin, Arhitectura, Ziarul Metropolis, The Institute, Rador, Capital, Evz.ro, Designist.ro, Promenada-culturala.ro, LiterNet.ro, TIMPUL, IQads.ro, Flawless.ro, Aiciastat.ro, Media Image