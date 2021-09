Tinerii în scaun cu rotile, iniţiaţi în tenis de jucătoarea Ana Bogdan

Antrenamentul de tenis a avut loc la clubul sportiv Winners Sports Cluj, iar la el au participat trei tineri cu dizabilităţi motorii, dar şi elevi de la Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Cluj-Napoca. Sportiva i-a învăţat mişcările de bază, iar la final i-a răsplătit cu mingi de tenis semnate. Alături de Ana Bogdan, la antrenamente au fost prezenţi patru antrenori cu experienţă, care i-au iniţiat pe tineri în sportul alb, pe două terenuri de joc.

“Mi-a plăcut foarte mult primul antrenament de tenis din viaţa mea şi mi-a făcut mare plăcere să mă antrenez alături de Ana Bogdan! Cred că voi mai încerca să mă antrenez şi să practic mai mult acest sport. Am învăţat backhand şi forehand pentru început. Practic schiul şi caiacul. Unul e sport de iarnă, altul, de vară şi îmi plac amândouă foarte mult”, a spus Bogdan Cioltea, unul dintre tinerii cu dizabilităţi motorii care au participat la antrenament.

„După o lungă perioadă în care nu am mai pus mâna pe o rachetă de tenis, mi-a plăcut! Am făcut tenis câteva luni. Îmi place mult. În România încă e o provocare să facem sport. Principala problemă e transportul pentru persoane cu dizabilităţi şi accesul la cluburi sportive”, a povestit Vasy Bota, un alt tânăr cu dizabilităţi.

„Pentru mine e o experienţă specială şi deosebită să joc cu ei. Sunt un exemplu foarte puternic. Au extrem de multă voinţă. Ne învaţă ce înseamnă determinare, ce înseamnă puterea interioară şi cred că dacă am avea-o cu toţii, am reuşi să facem minuni. Este chiar prima dată când lovesc mingile după ce am terminat competiţia de la US Open. Vă daţi seama că mi-era dor şi drag. Mi-era dor să revin pe teren”, a spus Ana Bogdan la finalul antrenamentului.

”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”, SMile 2 Sport este un proiect ce se desfăşoară pe perioada a 2 luni şi este dedicat tinerilor din Cluj-Napoca, în special celor cu nevoi speciale. Iniţiatorii lui îşi doresc să ofere, prin diverse activităţi sportive săptămânale, accesul la sport cât mai multor copii şi tineri cu dizabilităţi sau din medii defavorizate.

Ionuţ Stancovici, preşedintele asociaţiei Caiac SMile: „A fost foarte frumos să văd persoanele în scaun cu rotile că prind atât de repede mişcarea şi că este atât de accesibil pentru ei, pentru că le face atât de bine, atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic. Şi despre asta este, de altfel, proiectul de la Cluj pe care îl avem alături de primăria Cluj-Napoca, să accesibilizăm sporturile: tenisul de câmp, tenisul de masă, caiacul, bineînţeles, şi baschetul. A fost o zi extraordinară. Ei 100% s-au simţit extraordinar, mai ales că aveau o vedetă printre ei. Au fost onoraţi să joace cu ea. Îi motivează foarte mult! Merg şi cu mingi semnate, sunt foarte fericiţi. Vor dormi cu ele sub pernă, cred, la cât sunt de fericiţi”

Proiectul “Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret” este organizat de Asociaţia Club Sportiv Caiac SMile, cu sprijinul Primăriei şi Consiliul Local Cluj-Napoca, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Despre Caiac SMile

Caiac SMile este o asociaţie non-profit înfiinţată în anul 2018 cu scopul de a promova sportul şi un mod de viaţă sănătos şi echilibrat, conform principiului „Mens sana in corpore sano”. Asociaţia oferă posibilitatea de a practica activităţi sportive precum caiac, gimnastică şi schi persoanelor cu nevoi speciale, copiilor proveniţi din medii defavorizate, copiilor instituţionalizaţi şi persoanelor cu dizabilităţi.